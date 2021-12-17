Восстановление экономики Башкирии идет полным ходом - Муратов

Как подчеркнул Рустам Муратов, 2021 год заканчивается для экономики региона неплохо, многие показатели уже пришли к докризисным значениям.

«Динамика объема инвестиций в региональную экономику два квартала текущего года вызывала некий ажиотаж. Третий квартал показал хорошие цифры: объем инвестиций составил 103,6 процента. Год закончим еще лучше. По многим показателям мы вышли на лидирующие позиции. Это и эффективность промышленной политики, где наша республика заняла первое место, а также то, что мы в пятерке регионов-лидеров в национальном рейтинге инвестиционного климата», — прокомментировал «Башинформу» по итогам пленарной встречи «Открытый диалог» Рустам Маратов.

Между тем, есть ряд показателей, результаты которых следует улучшить. Речь, в первую очередь, идет о сельском хозяйстве. Засуха 2021 года заметно повлияла на экономические показатели в АПК.

«Это, безусловно, сельское хозяйство, засуха этого года. Так что в этом плане нам есть о чем задуматься», — подытожил первый вице-премьер республиканского правительства.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии подходит к концу разработка четвертого пакета мер государственной поддержки. Доминирующая часть этого пакета будет направлена на сельское хозяйство, мелиорацию и модернизацию всей техники.

Масштабный форум «Международная неделя бизнеса — 2021. Инвестиции в будущее» продолжит свою работу до 18 декабря.