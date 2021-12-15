Радий Хабиров и Анатолий Сердюков провели заседание Межведомственной комиссии по взаимодействию с Ростехом

Оно прошло в рамках Международной недели бизнеса, деловая программа которой продлится до 18 декабря.

***

Открывая работу комиссии, Глава республики Радий Хабиров поблагодарил руководство Ростеха за тесное сотрудничество с Башкортостаном и поддержку предприятий региона, входящих в госкорпорацию.

– Наша промышленность проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы «КумАПП», «Станкостроение», «БелЗАН», – отметил Радий Хабиров. – Вместе мы выправили ситуацию, и сегодня отмечаем, что машиностроители постепенно набирают темпы развития.

Руководитель региона добавил, что Кумертауское авиационное предприятие второй год подряд наращивает производство вертолётной продукции. Планируется, что по итогам 2021 года общий объём выпуска техники достигнет 9,5 млрд рублей.

– Мы приобрели для республики в лизинг многоцелевой пожарно-спасательный вертолёт Ка-32A11ВС, – сказал Радий Хабиров. – Надеемся, что будет успешным и проект по созданию в регионе беспилотной вертолётной техники. Эту инициативу поддержал Фонд развития промышленности России.

Напомним, в рамках созданного в Башкортостане кластера беспилотной авиации на Кумертауском авиационном производственном предприятии будут производить новый летательный аппарат вертолётного типа – БАС-200.

– Нас обрадовало, что Правление Ростеха приняло решение о создании Станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие «Станкостроение». В её развитие планируют инвестировать порядка 1 млрд рублей. Такой же объём вложений ожидается в создание новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль», – подчеркнул Радий Хабиров. – К концу года, по нашим прогнозам, выпуск промышленной продукции в республике может достичь 1,8 трлн рублей. Около 10 процентов этого объёма дают предприятия Ростеха. Хочу поблагодарить вас за такую отличную работу, коллеги, и пожелать вам новых успехов.

Индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном.

– За время работы Межведомственной комиссии мы приняли ряд стратегических решений, благодаря которым уже сегодня достигли значимых результатов в развитии наших предприятий, – сказал он. – Считаю, что мы на правильном пути и желаю всем участникам успешной реализации намеченных планов.

***

Первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов рассказал о ходе выполнения поручений по итогам предыдущих заседаний комиссии.

В частности, в августе 2021 года в Уфе открылся новый производственно-учебный центр авиационного кластера Ростеха. Он начал работу 25 августа на территории ОДК-УМПО в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Вице-премьер также отметил, что уфимское предприятие АО «УППО», входящее в Ростех, стало участником национального проекта «Производительность труда». Это позволит оптимизировать производство и повысить его эффективность. Кроме того, возможность участия в нацпроекте рассматривает АО «УАПО».

– Ряд предприятий Ростеха в 2021 году значительно улучшил свои производственные показатели, – добавил Рустам Муратов. – Ожидаем, что в 2021 году индекс объёма производства НПО «Станкостроение» достигнет 300 процентов, «КумАПП» – 165 процентов, Туймазинского завода автобетоновозов – 138 процентов.

***

Управляющий директор ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгений Семивеличенко выступил с докладом о развитии сотрудничества Госкорпорации Ростех с ПАО «Газпром».

Он напомнил, что в октябре 2021 года на площадке X Петербургского международного газового форума Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов подписали соглашение, направленное на развитие производства промышленных газотурбинных двигателей.

В рамках этого проекта «ОДК-УМПО» уже направило для нужд «Газпрома» четыре двигателя АЛ-31СТ.

– Всего мы заключили договор о поставке на Бованенковское месторождение полуострова Ямал 18 двигателей, из которых 10 агрегатов мы изготовим в 2021 году, а оставшиеся – в 2022 году, – сказал Евгений Семивеличенко. – Кроме того, 12 двигателей мы изготовим для работы магистрального газопровода «Сила Сибири». Для нас это очень хорошие перспективы.

Управляющий директор «ОДК-УМПО» также сообщил о подготовке производства нового двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. К началу 2023 года коллектив предприятия планирует изготовить первые экземпляры, а с 2024 года приступить к серийному производству новинки. Для её испытаний в уфимском районе Шакша создадут современный производственно-технический комплекс.

***

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов пояснил, что всего на объектах «Газпрома» работают 76 двигателей АЛ-31СТ. Их общая наработка превысила 2 млн часов.

– Агрегаты, производимые в Уфе для газовой промышленности, стали для нас образцом качественной и энергоэффективной техники, – сказал Шамиль Шарипов. – Благодаря этому двигатель АЛ-31СТ включили в состав инвестиционных программ «Газпрома» по реконструкции и строительству новых компрессорных станций.

В рамках заседания Межведомственной комиссии Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов в режиме видеоконференцсвязи дали старт началу комплексных эксплуатационных испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ, установленного на компрессорной станции КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе. Агрегат установили в рамках масштабного проекта реконструкции компрессорной станции. После проведения испытаний новый агрегат запустят в эксплуатацию.

Глава Башкортостана поблагодарил руководство Госкорпорации Ростех и «Газпрома» за эффективное сотрудничество, стимулирующее развитие республиканского машиностроения.

– Безусловно, такие масштабные проекты были бы невозможны без конструктивного диалога наших промышленных флагманов принятия и взаимовыгодных управленческих решений, – подчеркнул Радий Хабиров.

***

Участники Межведомственной комиссии также обсудили перспективы создания на территории Башкортостана экспериментального правового режима для широкого использования беспилотной техники и участие Башкортостана в реализации федерального проекта «Профессионалитет» по машиностроительной отрасли.

Как рассказал министр образования и науки региона Айбулат Хажин, республика в числе 44 регионов России стала участником проекта «Профессионалитет». Речь идёт о подготовке востребованных специалистов в рамках сотрудничества «ОДК-УМПО» и Уфимского машиностроительного колледжа. В 2022 году на организацию этой работы из федерального бюджета направят 100 млн рублей.

В завершение заседания Глава региона Радий Хабиров наградил индустриального директора авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», а также вручил Благодарности Главы Башкортостана работникам машиностроительного комплекса республики – заместителю генерального директора – исполнительному директору АО «УППО» Сергею Батину и генеральному директору БПО «Прогресс» Марату Тимирову.https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/148236.html