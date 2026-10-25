Йондоҙнамә (26 октябрь – 1 ноябрь)

Һыуғояр ( 21.01 – 19.02)
Аҙна араһында башҡарған эштәрегеҙҙә мотлаҡ уңырһығыҙ. Тәү ҡарашҡа үтә ауыр күренгән мәсьәләләр ҙә еңел хәл ителер. Яңы таныштарығыҙға өмөт бағламағыҙ. Уларҙы һынап ҡарау өсөн бер аҙ ваҡыт талап ителер. Шәмбелә сығымдарығыҙға ҡарата иғтибарлыраҡ булығыҙ.
Балыҡ ( 20.02 – 20.03)
Осор ҡатмарлы башланыр. Еңел уңыштарға өмөт иткәндәр һемәйеп тә ҡалыр, моғайын. Башҡалар ебәргән хаталарҙы төҙәтеү ҙә байтаҡ ваҡытығыҙҙы алыр. Шишәмбенән һуң көндәрегеҙ күңеллерәк үтер.
Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)
Күптәр өсөн яңы мөмкинлектәр асылыр. Ашыҡмайынса һәм тыныс ҡына үҙегеҙ һайлаған эш менән булышырһығыҙ. Кесе йомала оҙаҡ иҫегеҙҙә ҡалырлыҡ ваҡиға көтөгөҙ. Тап ошо арала күптән күрмәгән кешенән хәбәр килер.
Буға (21.04 – 21.05)
Был арала һис тә көтөлмәгән хәлдәр йышайыр. Кемдер өмөт иткән ярҙамдан баш тартыр, бәғзеләрҙе таба алмаҫһығыҙ. Уйламаған сығымдар ҙа булыр һымаҡ. Кесе йомала ашыҡмағыҙ. Яҡшы таныш эштәрҙең дә оҙаҡҡа һуҙылыуы мөмкин.
Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)
Етди ҡыйынлыҡтар көтөлмәй. Ваҡ мәшәҡәттәрҙе еңел хәл итерһегеҙ. Ҡатмарлы саҡта эргәгеҙҙә кәңәш бирерлек кешеләр булыр. Шәхси өлкәгә ҡағылған мәсьәләләрҙә йондоҙҙар ашыҡмаҫҡа ҡуша. Уңайлы мәл булыр әле.
Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)
Ваҡиғаларҙың барышы тиҙләнгәндәй тойолор. Уларҙан артҡа ҡалмаһағыҙ, мотлаҡ уңырһығыҙ. Тик һәр осраҡта ла етеҙ эш итегеҙ. Шаршамбыла һеҙҙән үтә иғтибарлылыҡ талап ителә. Кесе йомала дөйөм хәлегеҙ ҡәҙимге тормошона ҡайтыр.
Арыҫлан (24.07 – 23.08)
Шишәмбелә бөтөнләй уйламағанда аҡсалата сығымдар булыр. Был арала яҡындарығыҙ менән аралашыуҙа ҡыйынлыҡ килеп сығыр. Шаршамбыла эш ҡыҙыу бәхәстәргә тиклем барып етер, бәлки. Үҙегеҙҙе тыныс тоторға тырышығыҙ.
Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)
Аҙна башы яҡшы хәбәрҙәр килтерер. Шулар араһында бик күптән көткәне лә булыр. Тормошона яңылыҡтар индерергә теләгәндәр мотлаҡ ҡәнәғәт ҡалыр. Был көндәрҙә бик өмөтлө күренгән тәҡдим дә ишетерһегеҙ, буғай.
Үлсәү ( 24.09 – 23.10)
Аралашыу һәр саҡ һәйбәт барыр. Яңы таныштарығыҙ менән дә эшегеҙ бешер. Шулай ҙа башҡаларҙан күпте өмөт итмәгеҙ. Күптәр үҙ йомоштары менән мәжғүл булыр. Кесе йомалағы һөйләшеү файҙалы үтер.
Саян ( 24.10 – 22.11)
Дүшәмбенән алып өйҙә лә, эшегеҙҙә лә төрлө мәшәҡәт күбәйер. Ҡайсаҡ нимә менән булышырға белмәй аптыранырһығыҙ. Шаршамбыға тиклем күпселек мәсьәләне хәл итерһегеҙ кеүек. Артабан дөйөм хәлегеҙ һәйбәтләнер.
Уҡсы ( 23.11 –21.12)
Осор яҡшы яңылыҡтарҙан башланыр. Ҡайһы бер күптән борсоп торған ҡыйынлыҡтар һеҙҙең файҙаға хәл ителгәнен күрерһегеҙ. Бәғзеләр тап ошо көндәрҙә икенсе эшкә күсеү тураһында тәҡдим алыр.
ӨМӨТБАЙ.