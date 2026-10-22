+10 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
22 Октября , 01:00

"Йондоҙ"ло табынды Илгиз ТАҺИРОВ әҙерләй

Бөгөн үҙенең аш-һыу серҙәре менән М. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актеры, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, Шәйехзада Бабич исемендәге премия лауреаты Илгиз ТАҺИРОВ бүлешә.

Добавить в предпочтительные источники Google

Колбасалы
пицца

Беҙҙең ғаиләлә пиц­цаның айырым ғына рецебы юҡ: һыуыт­ҡыста нимә бар, шунан әҙер­ләйбеҙ. Эслек өсөн мот­лаҡ колбаса (мулы­раҡ булһа – турайбыҙ, са­малы булһа, ҡырғыста ҡырабыҙ), сыр һәм по­мидор кәрәк. Булһа, ҡыҙ­ҙырылған бәшмәк, хатта бешкән картуф та һалырға мөмкин.
Ә бына ҡамырҙы һәр ваҡыт сүпрәле итеп баҫырға кәңәш итәбеҙ. 200 мл йылымыс һыуға 1 балғалаҡ шәкәр һәм        7 г ҡоро сүпрә һалып бу­тарға ла, 10 минут тирәһе ултыртып то­рорға. Аҙаҡ уға ярты балғалаҡ тоҙ, 2 ҡалаҡ үҫемлек майы, 300 – 350 г тирәһе он һалып, ҡамыр баҫырға. Пицца яһар алдынан ҡамырҙы 30 – 40 минут ултыр­тып, ҡабартып алырға кәрәк.

Ҡыҙҙырылған
баклажан 
салаты

Ике баклажанды оҙонсалап турарға һәм үҫемлек майында ҡыҙҙырырға. Артыҡ майы һарҡ­һын өсөн ҡалын салфеткаға  һалып торорға. 1 болгар боросон таҙартып, шаҡмаҡлап турарға. 3 – 4 ҡыяҡ кинза (петрушка ла ярай) япрағын ваҡларға. Йәшел­сә­ләргә махсус соус һалып, бөтәһен бергә бутарға.
Соус әҙерләү өсөн 1 ҡалаҡ балға 3 ҡалаҡ соя соусы, самалап ҡара борос, 1 ҡалаҡ аш һеркәһе (бальзамик уксус) һәм ҡы­рылған 1 бүлкәт һарымһаҡ һалып бутарға.

Драниктар

400 – 500 г сей картуфты ваҡ ҡырғыста ҡырып, һутын һығырға. Бер һуғанды әрсеп, ваҡлап турарға һәм картуфҡа һалырға. Тағы ла 4 йомортҡа, 2 ҡалаҡ ҡаймаҡ, самалап тоҙ һәм борос өҫтәп бутарға. 
Табала үҫемлек майын ҡыҙ­ҙырғас, картуф ҡатнашмаһын ҡалаҡ менән алып табаға һалырға һәм бәләкәй ҡоймаҡ формаһына килтерергә. Ике яҡлап алтынһыу төҫкә ингәнсе ҡыҙҙырырға. 
Табынға һарымһаҡлы йәки томат соусы менән бирергә мөмкин.
  
    Гөлнур ҠЫУАТОВА 
яҙып алды.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика