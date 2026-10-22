"Йондоҙ"ло табынды Илгиз ТАҺИРОВ әҙерләй

Колбасалы
пицца
Беҙҙең ғаиләлә пиццаның айырым ғына рецебы юҡ: һыуытҡыста нимә бар, шунан әҙерләйбеҙ. Эслек өсөн мотлаҡ колбаса (мулыраҡ булһа – турайбыҙ, самалы булһа, ҡырғыста ҡырабыҙ), сыр һәм помидор кәрәк. Булһа, ҡыҙҙырылған бәшмәк, хатта бешкән картуф та һалырға мөмкин.
Ә бына ҡамырҙы һәр ваҡыт сүпрәле итеп баҫырға кәңәш итәбеҙ. 200 мл йылымыс һыуға 1 балғалаҡ шәкәр һәм 7 г ҡоро сүпрә һалып бутарға ла, 10 минут тирәһе ултыртып торорға. Аҙаҡ уға ярты балғалаҡ тоҙ, 2 ҡалаҡ үҫемлек майы, 300 – 350 г тирәһе он һалып, ҡамыр баҫырға. Пицца яһар алдынан ҡамырҙы 30 – 40 минут ултыртып, ҡабартып алырға кәрәк.
Ҡыҙҙырылған
баклажан
салаты
Ике баклажанды оҙонсалап турарға һәм үҫемлек майында ҡыҙҙырырға. Артыҡ майы һарҡһын өсөн ҡалын салфеткаға һалып торорға. 1 болгар боросон таҙартып, шаҡмаҡлап турарға. 3 – 4 ҡыяҡ кинза (петрушка ла ярай) япрағын ваҡларға. Йәшелсәләргә махсус соус һалып, бөтәһен бергә бутарға.
Соус әҙерләү өсөн 1 ҡалаҡ балға 3 ҡалаҡ соя соусы, самалап ҡара борос, 1 ҡалаҡ аш һеркәһе (бальзамик уксус) һәм ҡырылған 1 бүлкәт һарымһаҡ һалып бутарға.
Драниктар
400 – 500 г сей картуфты ваҡ ҡырғыста ҡырып, һутын һығырға. Бер һуғанды әрсеп, ваҡлап турарға һәм картуфҡа һалырға. Тағы ла 4 йомортҡа, 2 ҡалаҡ ҡаймаҡ, самалап тоҙ һәм борос өҫтәп бутарға.
Табала үҫемлек майын ҡыҙҙырғас, картуф ҡатнашмаһын ҡалаҡ менән алып табаға һалырға һәм бәләкәй ҡоймаҡ формаһына килтерергә. Ике яҡлап алтынһыу төҫкә ингәнсе ҡыҙҙырырға.
Табынға һарымһаҡлы йәки томат соусы менән бирергә мөмкин.
Гөлнур ҠЫУАТОВА
яҙып алды.