+7 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
20 Октября , 01:00

«Йондоҙло» табынды Илгиз МИҢЛӘХМӘТОВ әҙерләй

Бөгөн үҙенең аш-һыу серҙәре менән Нефтекама дәүләт филармонияһы директоры вазифаһын башҡарыусы Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илгиз МИҢЛӘХМӘТОВ бүлешә.

Добавить в предпочтительные источники Google

Алма һуты
Был тәбиғи һәм тәмле һутты әҙерләү бик еңел. Уның өсөн бары тик емештең тат­лы сорттан булыуы кәрәк.
10 кг алманы йы­уып, турап, һут һыҡ­ҡыс аша сығарырға кәрәк. Яҡынса 5 л һут сыға. Уны ҡайна­тып сығарғас, сте­риллән­гән банкаларға тулты­рырға һәм тимер ҡапҡас менән ябырға. Ул ҡыш буйына бо­ҙолмай улты­ра. Тәбиғи булһын өсөн шәкәр ҡулланмайбыҙ. Ә кемдәр татлы ризыҡ ярата, 1 л һут иҫәбенә 2 ҡалаҡ шәкәр өҫтәргә мөмкин.

Күркә итенән
салат
400 г түш итен тоҙло һыуҙа яр­тылаш әҙер булғансы беше­рергә. Артабан уны һаламлап турап, 2 ҡалаҡ үҫемлек майында ҡыҙҙы­рырға. Итте алғас, уға тоҙ, ҡара һәм ҡыҙыл борос һибеп бутарға ла бер аҙ ултыртып торорға.
1 баш һуғанды турап, ит ҡыҙ­ҙырған майҙа үтә күренмәле булғансы ҡыҙҙырырға. Уға 50 мл һурпа (күркә итен ҡайнатҡаны ла ярай), 100 г ҡаймаҡтан эшләнгән йомшаҡ сыр һәм 1 лимондың һутын һалып, яҡшылап бутарға. Бутауҙан туҡтатмайса ғына был соусты бер төрлө масса килеп сыҡҡансы һүрән утта тоторға. Самалап тоҙ, борос, ҡы­рылған лимон ҡабығы һалып,                        һы­­уы­тырға.
Төшө алынған 2 персикты,    150 г консерваланған шампинь­он­ды һәм 1 бәйләм йәшел тәм­ләт­кесте артыҡ ваҡ итмәй генә турарға. Уларға күркә ите һәм соус ҡушып бутарға ла табынға бирергә.

Ҡыҙҙырылған ит
400 г тана итен йоҡа ғына (2 см ҡалынлыҡта) оҙонса киҫәктәргә телеп, тоҙ, борос һибергә. Бер һауытҡа 3 ҡалаҡ сохари онтағы һәм 2 ҡалаҡ ваҡланған әстерхан сәтләүеге һалып бутарға. Икенсе һауытта 2 йомортҡаға 1 ҡалаҡ һөт өҫтө һалып туғырға.
Ит киҫәктәрен тәүҙә йоморт­ҡаға манып, шунан сохариҙа әүәләргә. Тағы ла шулай эшләп, өҫтөнә үҫемлек майы (һәр береһенә 1-әр балғалаҡ) һөртөргә һәм 10 – 15 минут тирәһе грилдә ҡыҙҙы­рырға. Гриль булмаһа, итте майлы табала ҡыҙҙырырға ла мөмкин.
Табынға бешкән йәшелсә йәки ярма менән бирергә мөмкин.

Гөлнур ҠЫУАТОВА әҙерләне.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика