«Йондоҙло» табынды Илгиз МИҢЛӘХМӘТОВ әҙерләй

Алма һуты
Был тәбиғи һәм тәмле һутты әҙерләү бик еңел. Уның өсөн бары тик емештең татлы сорттан булыуы кәрәк.
10 кг алманы йыуып, турап, һут һыҡҡыс аша сығарырға кәрәк. Яҡынса 5 л һут сыға. Уны ҡайнатып сығарғас, стерилләнгән банкаларға тултырырға һәм тимер ҡапҡас менән ябырға. Ул ҡыш буйына боҙолмай ултыра. Тәбиғи булһын өсөн шәкәр ҡулланмайбыҙ. Ә кемдәр татлы ризыҡ ярата, 1 л һут иҫәбенә 2 ҡалаҡ шәкәр өҫтәргә мөмкин.
Күркә итенән
салат
400 г түш итен тоҙло һыуҙа яртылаш әҙер булғансы бешерергә. Артабан уны һаламлап турап, 2 ҡалаҡ үҫемлек майында ҡыҙҙырырға. Итте алғас, уға тоҙ, ҡара һәм ҡыҙыл борос һибеп бутарға ла бер аҙ ултыртып торорға.
1 баш һуғанды турап, ит ҡыҙҙырған майҙа үтә күренмәле булғансы ҡыҙҙырырға. Уға 50 мл һурпа (күркә итен ҡайнатҡаны ла ярай), 100 г ҡаймаҡтан эшләнгән йомшаҡ сыр һәм 1 лимондың һутын һалып, яҡшылап бутарға. Бутауҙан туҡтатмайса ғына был соусты бер төрлө масса килеп сыҡҡансы һүрән утта тоторға. Самалап тоҙ, борос, ҡырылған лимон ҡабығы һалып, һыуытырға.
Төшө алынған 2 персикты, 150 г консерваланған шампиньонды һәм 1 бәйләм йәшел тәмләткесте артыҡ ваҡ итмәй генә турарға. Уларға күркә ите һәм соус ҡушып бутарға ла табынға бирергә.
Ҡыҙҙырылған ит
400 г тана итен йоҡа ғына (2 см ҡалынлыҡта) оҙонса киҫәктәргә телеп, тоҙ, борос һибергә. Бер һауытҡа 3 ҡалаҡ сохари онтағы һәм 2 ҡалаҡ ваҡланған әстерхан сәтләүеге һалып бутарға. Икенсе һауытта 2 йомортҡаға 1 ҡалаҡ һөт өҫтө һалып туғырға.
Ит киҫәктәрен тәүҙә йомортҡаға манып, шунан сохариҙа әүәләргә. Тағы ла шулай эшләп, өҫтөнә үҫемлек майы (һәр береһенә 1-әр балғалаҡ) һөртөргә һәм 10 – 15 минут тирәһе грилдә ҡыҙҙырырға. Гриль булмаһа, итте майлы табала ҡыҙҙырырға ла мөмкин.
Табынға бешкән йәшелсә йәки ярма менән бирергә мөмкин.
Гөлнур ҠЫУАТОВА әҙерләне.