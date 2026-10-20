Елдән килгән...

Ауыл советы рәйесенең ауыҙ эсенән бутҡа бешергәндәй һөйләнеүе Тәнзиләнең хәлен еңеләйтмәне. Страховка тураһында үҙе лә белә. Уға ниндәйҙер аныҡ ярҙам кәрәк ине.
– Страховка аҡсаһы булмаған хәлдә лә дәүләттән, хөкүмәттән ниндәйҙер ярҙам булырға тейеш бит?
– Нисек әйтергә икән?.. Хәлегеҙ бик ҡатмарлы. Йортоғоҙ беҙҙең биләмәлә булһа ла, әлегә теркәү үтмәгәнһегеҙ. Шуға тап беҙҙән ҙур күләмдә ярҙам булмаясаҡ. Бар өмөт ирекмәндәргә һәм социаль селтәргә. Ярҙам һорап мөрәжәғәт итербеҙ. Тик бындай осраҡта башлыса халыҡ кейем-һалым, йорт кәрәк-яраҡтары, аҙыҡ-түлек менән ярҙам итә. Аҡса ла күсерерҙәр, тип ышанайыҡ. Икенсенән, дәүләт тәү сиратта күп балалы ғаиләләргә, инвалидтарға, социаль яҡлауға мохтаждарға ярҙам итә. Белеүемсә, һеҙ яңғыҙ... Етмәһә, был йорттан тыш һеҙҙең тағы ла бер йортоғоҙ, Өфөлә торлағығыҙ бар. Шуға күрә, бер нимә лә вәғәҙә итә алмайым. Прописка буйынса юллап ҡарағыҙ, бәлки, берәй нәмә сығара алырһығыҙ...
– Һуң, ул торлаҡ тигәнегеҙ дөйөм ятаҡтың сыйырсыҡ ояһынан аҙ ғына ҙурыраҡ бүлмәһе бит. Миңә яҙылған атай йорто ла хан заманында төҙөлгән һәм Өфөнән 300 саҡрымдағы ауылда урынлашҡан. Унда атай менән әсәй йәшәп ята. Ә мин барлыҡ тапҡан-таянғанымды ошо йортҡа һалдым!
– Аңлайым. Тик документтар буйынса һеҙҙең йәшәр урынығыҙ бар. Беҙ бит рәсми орган...
Тәнзилә ауыл советы бинаһынан сыҡты ла, артабан нимә эшләргә белмәй, ихата алдындағы эскәмйәгә барып ултырҙы. Ҡайҙа барырға, кемдән ярҙам һорарға? Инде тормошо яйға һалынды, рәхәтләнеп кенә йәшәй башларға була, тигәндә барыһы ла юҡҡа сыҡты. Ҡатын йәне көйөүҙән, көсһөҙлөгөнән, бәхетһеҙлегенән ултырған урынында үкһеп-үкһеп иларға тотондо. Һуңғы ике аҙнала – өр-яңы йорто янып юҡҡа сыҡҡандан алып ул үҙен шул тиклем көсһөҙ, бахыр итеп тоя. Көнө-төнө күҙ йәше түгә лә бит, хәлде генә үҙгәртеп булмай. Уның кеүектәр менән донъя тулған, шуғалыр ҡайғыһына иғтибар иткән, йыуатҡан кеше юҡ, ә ярҙам тураһында әйтеп тә тораһы түгел. Әле лә оло ауыл уртаһынан үтеп-һүтеп йөрөүселәрҙән бер кем дә янында туҡталманы.
Йорто менән уның бар киләсәге, өмөтө, хыялдары янып юҡҡа сыҡты. Ул Өфөгә уҡырға килгәндән алып йортло булам тигән маҡсат менән йәшәне. Ипотекаға фатир алырлыҡ мөмкинлек булғанда да, иҫке дөйөм ятаҡтың уңайлылыҡтары булмаған бәләкәй генә бүлмәһен һатып алды. Артыҡ аҡса сарыф иткеһе килмәне. Ҡала янындағы ҡасабанан иркен баҡсаһы, мунсаһы булған ике ҡатлы йорт алырға хыялланды. Уны тормошҡа ашырһа, күңеленә ятмаған эштән китеп, бала саҡтан яратып, биш йыл белем алған уҡытыусы һөнәренә кире ҡайтырға ниәтләп ҡуйғайны. “Унан инде берәй ҡыҙ бала табып, һәүетемсә генә йәшәргә лә була”, – тип уйланы ул. Ҡиммәтле кейемдәр ҙә алманы, кәйеф-сафа ҡорманы, ҡунаҡҡа йөрөмәне. Башлыса ауылдан алып килгән ит, йәшелсә, һөт ризыҡтары менән туҡланды. 40 йәшкә етеп килә, сит ил түгел, күршеләге Ҡазан ҡалаһын да, Тоҙло Илек күлен дә күргәне юҡ. Тик торлаҡ хаҡтары артынан ҡыуып тотоуы тормошҡа ашмаҫ хыял кеүек ине шул. Намыҫ менән йәшәгәндәргә бигерәк тә...
Тәнзилә яйлап ҡына барған еренән шып туҡтаны. Күңелен ниндәйҙер шом биләп алды, йөрәге тағы ла ярһып тибергә тотондо. “Намыҫ... Шуныһы бар шул бына... Һынауҙарға тулы тормошта матур итеп йәшәр өсөн намыҫты онотоп торорға тура килә...”
Ваҡыты-ваҡыты менән күңелен биләргә маташҡан оялыу, үкенеү, йәлләү хистәренә Тәнзилә бер ваҡытта ла ирек бирмәне. “Ана, мошенниктар көн һайын тиерлек телефон аша кешеләрҙе талай, кредит һаҙлығына батыра. Финанс пирамидалар аша кеше иҫәбенә миллиардлап аҡса эшләйҙәр. Улар янында беҙҙең ҡылыҡтар сүп кенә. Ғүмер ҡыйманыҡ, ҡәҙер-хөрмәт күрһәтеп оҙаттыҡ...” – тип кенә үҙен аҡлап ҡуя ине. Тик бөгөн, бына әлеге мәлдә уның башына әллә ниндәй уйҙар килде. Намыҫ тигәндәре әллә шулмы? “Елдән килгән – елгә китте...” Әсәһе көс түкмәй генә килгән (бүләк итһәләр йәки кемдер бирһә) мөлкәтенең юҡҡа сығыуына бер генә лә ҡайғырмай, үҙен гел шулай йыуата.
...Институтты тамамлағас, Тәнзилә уҡытыусы булып эшкә урынлашты. Таныш ҡыҙҙар менән ҡуртымға фатир алып йәшәй башланылар. Эш хаҡы аҙ, ашауҙан һәм торлаҡҡа түләүҙән үтмәй. Аптыраған ҡыҙҙар кистәрен кемеһе – иҙән йыуыусы, кемеһе кафела официант булып өҫтәлмә эшкә урынлашты. Йәшлек дәрте менән генә ауырлыҡтарҙы сүпкә лә күрмәй йәшәнеләр шикелле ул мәлдә.
Бер көндө ҡыҙҙың алыҫ ҡына туғаны үҙҙәренә саҡырҙы. Студент сағында йылына бер нисә тапҡыр барып китә ине, артыҡ аралашманылар. Шулай ҙа аҙ-маҙ аҙыҡ-түлек, кәрәк-яраҡ менән ярҙам итештерҙе. Был юлы ла эше, йәшәйеше тураһында бер аҙ һорашып ултырғас, үҙе урынына эшкә барырға тәҡдим итте.
– Балалар йылдан-йыл тәртипһеҙләнә бара, ата-әсәләрҙе әйтеп тә тораһы түгел. Оҙаҡламай уҡытырға кеше ҡалмаясаҡ. Һин дә йәш ғүмереңде кеше балаһына әрәм итмә. Беҙҙең инвалидтар йортона кил. Эш хаҡы һинекенән ике тапҡырға күберәк, социаль льготалар ҙа бар. Матур мөғәләмәлә булһаң, иғтибар бүлһәң, ҡайһы берҙәренең балалары ла күстәнәс, бүләк ташый, әбей-бабайҙар үҙҙәре лә өлөш сығара. Иң мөһиме, ашау бушлай, эргәһендәге дөйөм ятаҡтан урын бирелә. Килергә теләүселәр күп, һине алһын өсөн директор менән үҙем һөйләшермен. Үҙемдең китергә уй юҡ та бит, һаулыҡ эшләргә бирмәй. Хәйер, үкенерлек түгел: хаҡлы ялға сыҡҡас та биш йыл эшләнем бит инде... – тине.
Ярты йыл буйы аҡсаһыҙ интеккән ҡыҙ шунда уҡ ризалыҡ бирҙе. Уға тәүҙә ауыр булды: күҙенә мөлдөрәп ҡарап ултырған йә ятҡан кешеләрҙе йәлләп, йөрәге өҙөлә ине. Һыҙланып илағандар менән бергә ултырып иланы, бирелгән ризыҡҡа риза булмағандарға күстәнәс ташыны. Тик кеше көн һайын бындай күренештәр менән осраша-осраша, күнегә икән ул. Яйлап ҡына Тәнзиләнең күңеле ҡатты, кеше яҙмыштарына, ауырыу-һыҙланыуҙарына битарафҡа әйләнде. 1 – 2 йыл үтеүгә ул (башҡалар кеүек үк) йәшереп кенә кеҫәһенә аҡса һалыусыларға, балалары йә туғандары килгән һайын “ярҙам күрһәткәндәргә” генә “айырыуса” йылы мөнәсәбәттә булырға өйрәнде. Эшкә урынлашырға ярҙам иткән инәһе лә өгөт-нәсихәт биреп кенә торҙо.
– Ситтән килгән аҡсаңдан директорға өлөш сығарырға онотма. Рәхмәтле булһаң, үҙе үк һиңә шундай “төшөмлө” клиенттарҙы беркетәсәк...
Ә бер көндө ул тағы ла бер “эш” ҡушты:
– Беҙгә килтерелгән ауырыуҙарҙың документында алыҫ туғандары тураһында мәғлүмәт булмай. Ғаилә ағзалары ғына яҙыла. Һин яңғыҙаҡтар менән дуҫлашып, башҡа туғандары, улар менән мөнәсәбәттәре тураһында һораш. Кемдәр менән дуҫлашырға икәнен директор үҙе әйтер. Аңлайһыңдыр, фатиры, йорто булғандар менән эш итергә кәрәк...
Был эште лә оҫта башҡарҙы Тәнзилә. Һәр тауҙа алтын ятмаһа ла, юҡ-юҡта осрап ҡуя бит. 13 йыл эшләгән арала ул директорға ике фатир менән бер йорт табып бирҙе. Ә ул ысынлап та йомарт: һәр табыштың дүрттән бер өлөшөн йәлләмәй уға бирҙе.
Тәүге “ҡорбан” яңғыҙ улы фажиғәле үлгән Наил исемле ир ине. Ҡасандыр институтта уҡытҡан, фәнни хеҙмәттәр яҙған ағай бер-бер артлы ҡатыны менән балаһын юғалтҡас, һаулығы ҡаҡшаған. Етмәһә, шкафтан нимәлер алырға тип үрелгән саҡта башына әйтер тултырылған йәшник ҡолаған. Оло кешегә күп кәрәкме ни инде – баш мейеһенең ҡайһылыр өлөшөнә зыян килеп, атлай алмай ҡалған, күреү һәләте лә насарланған. Бер туған апаһының балалары янына килеп-китеп йөрөнөләр – вариҫтар бар. Мөлкәтенә өмөт юҡ кеүек ине. Әммә Тәнзиләнең башына бер уй килде һәм директорға үҙе үк матур планын һөйләп бирҙе.
– Операция ярҙамында күреү һәләтен кире ҡайтарырға була, тик уны эшләтеү ҡиммәт, тип әйтеп ҡарайым. Һәм ипләп кенә фатирын һатырға була, тип кәрәк йүнәлеште бирермен. Әгәр йәшәүгә өмөтө булһа, ризалашыр.
Бахыр ҡарт ризалашты. Ышаныслы булһын өсөн бер нисә тапҡыр дауаханаға алып барҙылар. Шәфҡәт туташы аша: “Әлегә анализдарығыҙ насар, бер аҙ дауаланғас, операцияға сиратҡа ҡуясаҡтар”, – тип әйттерҙеләр ҙә, аҡсаны “йомдолар”. Наил ҡарт ике йыл буйы көтөп йәшәне. Тәнзилә менән директорҙың (һәм уларҙың ярҙамсыларының) бәхетенә ковид ауырыуы килеп сыҡты. Бабай вирус эләктереп, вафат булып ҡуйҙы.
Икенсе ҡорбан да шул ауырыуҙан китте. Ул әллә ни артыҡ мәшәҡәт тә тыуҙырманы. Урын өҫтөндә ятҡан, ярауы ла аҫтында булған ҡарсыҡтың яҡын туғандары юҡ ине. Сыбыҡ осо булғандары фатир өсөн дә ауырыу ҡарарға ризалашмаған. Надя ҡарсыҡҡа уй-ниәттәрен әйтеп тә торманылар. Социаль ярҙам өсөн документ, тип ышаныс ҡағыҙына ҡул ҡуйҙырттылар ҙа, эш тә бөттө.
Дүрт йыл элек интернатҡа Өфөгә яҡын райондарҙың береһенән аҡылға бер төрлөрәк улын ҡараған Фәриҙә исемле ҡатынды алып килделәр. Һәр ваҡыт стреста, улы өсөн борсолоп йәшәү һау ҡатынды ла ауырыу иткән. Үҙ аллы йәшәй алмай башлағас, инвалидтар йортона килергә үҙе теләк белдергән. Уны улы Әхәт менән бер бүлмәгә урынлаштырҙылар. Пенсияһының үҙенә тейешле өлөшөнә төрлө еп алып, ҡул эштәре менән булышты. Егет тә тыныс, кешеләргә ылығыусан ине. Әсәһе янында булһа, көндәр буйы һүрәт төшөрөп йә пластилиндан һындар эшләп ултыра ала. Танауына еҫ инә башлаған шул бисара Тәнзиләгә үлеп ғашиҡ булды. Иртәнсәк эшкә килеүенә ишек төбөндә көтөп тора, кискеһен илай яҙып оҙатып ҡала. Ихаталағы түтәлдәрҙән сәскә өҙөп бер булды, әсәһенән ҡул эштәрен һорап алып та бүләк итте.
Уларҙың район үҙәгендә бөтә уңайлылығы булған йорттары бар икәнен белгәйне инде ҡыҙ. Шуға ла егеттең хистәрен үҙ файҙаһына борорға булды. Тәүҙә улар янына инеп, бер туҡтауһыҙ аҡса юҡлыҡҡа зарланды. Ә бер көн:
– Эштән китергә ғариза яҙҙым. Тейешле ике аҙнаны эшләйем дә китәм... – тине.
Әхәт сабый балалай иларға тотондо. Фәриҙә апай аптырап ҡалды.
– Ҡайҙа бараһың? Бында килеп йөрөргә рөхсәт итерҙәрме икән?
– Рөхсәт булыр ҙа ул. Тик мин Себер яҡтарына китермен ул. Өфөлә бит йүнле эш хаҡы юҡ. Ә минең бит ипотека, ауырыу атай-әсәйемә лә ярҙам итергә кәрәк. Бындағы аҡса менән генә йәшәп булмай...
Ике аҙна үткәс, инеп, улар менән күҙ йәштәрен түгә-түгә “мәңгелеккә” хушлашты:
– Үҙ туғанымдай яҡын күреп бөттөм бит һеҙҙе. Башҡаларҙы әллә ни итмәйем, ә бына һеҙҙең яҙмышты уйлап борсолам. Минең бит Әхәт йәшендә генә бер туған ҡустым бар. Ул да йөрәк менән ауырый. Уны үҙ яныма күсереп алып килһәм, тип фатир алып, бурысҡа баттым инде. Хәҙер ни уны ҡараша алмайым, ни кредитымды түләй алмайым. Әсәйемә ауыр...
Егет уны ебәрмәйем, тип үкһеп-үкһеп иланы. Әсәһе тынысландыра алмай, үҙе лә балауыҙ һыҡты. Ә Тәнзилә отпуск алып, ауылға ҡайтып китте. Егерме көнләп ваҡыт үткәс, Фәриҙә апай директорҙан номерын һорап алып, үҙе шылтыратты.
– Һеңлем, һин әле эшкә киттеңме? Ҡасан ҡайтаһың?
– Бер аҙнанан юлланам. Әле хушлашырға тип ауылға ҡайтҡайным...
– Ашыҡмай тор, йәме, беҙҙең янға инеп сыҡ әле. Һиңә бер тәҡдимем бар.
Былай ҙа аҡылға теүәл булмаған улының көн-төн илауын, өҙгәләнеүен әсә күңеле күтәрә алманы. Бала хаҡына ул һуңғы мөлкәтенән дә яҙырға риза ине.
– Район үҙәгендә бынамын тигән йортом бар. Үҙем дә, Әхәт тә унда хәҙер йәшәй алмаҫбыҙ инде. Һатып, аҡсаһын һиңә бирәм. Моғайын, кредитыңды шаҡтай кәметергә етер, ситкә китмә. Улым һин юҡлыҡҡа ныҡ ҡайғыра, ашауҙан яҙҙы, бахырым. Тик бер шартым бар: законлы рәүештә улымды ғүмерлеккә бында беркетәйек. Минең менән бер-бер хәл булһа, ул урамда ҡалмаһын...
Йорт һатылды, аҡса күсте. Директор ҙа матур һүҙҙәр һөйләне, вәғәҙәләр бирҙе, юрист саҡыртып, ниндәйҙер документтарға ҡул ҡуйҙыртты. Ғүмер буйы ауырыу улын ҡарап өйҙә ултырған ҡатын нимә аңлаһын инде?!
– Әсәһе иҫән саҡта улы ла бында булыр инде. Аҙаҡ күҙ күрер. Социаль хәүеф тыуҙырһа, иҫәрҙәр өсөн махсус интернатҡа ебәрмәй сара юҡ. Ә ундайҙарҙың уйында нимә барлығын кем белә? – тип кенә үҙ-ара һөйләшеп алдылар ҙа, үтте.
Әле әсә менән ул һаман да интернатта йәшәй. Фәриҙә апай йүнләп йөрөй ҙә алмай. Бахыр Әхәте уны тәрбиәләп, ҡарап торған була. Тәнзилә көнөнә бер-ике тапҡыр инеп, хәл белешкән була, изгелектәре өсөн рәхмәт уҡый, һирәкләп күстәнәс алып килә. Ҡыҙҙы күреп, ҡояштай балҡыған Әхәте өсөн Фәриҙә апай ҙа шат. Риза.
Ә директор менән Тәнзилә өс торлаҡтан ҙур файҙа алды, ярҙамсыларына ла өлөш сыҡты. Бынан тыш, бер нисә ауырыуҙың банк картаһында йыйылған аҡсаларын да “йомоу” мөмкинлеге булды. Улар үҙҙәренә магазиндан ул-был кәрәк әйберҙәр алдырыу өсөн хеҙмәткәрҙәргә карталарын бирә ине. Шуға ла Тәнзилә уларҙың иҫәбендә күпме аҡса барлығын яҡшы белде. Ҡаты ауырып, ана үләм, бына ҡалам тигән тәрбиәләнеүселәренең карталарын “бушатыу” ауыр булманы. Был осраҡта ла хәстәрлекле хужа юлын тапты: шәфҡәт туташы бушлай бирелгәндән тыш, ҡиммәтле процедуралар, дарыуҙар яҙҙы. Аҙаҡ, аҡсаһын таптырып йөрөүселәр була ҡалһа, тип барлыҡ юлдарҙы таҙартып ҡуйҙылар шулай. Тик яҙмыш ҡосағына ташланған ауырыуҙарҙы иҫән сағында ла, үлгәс тә иҫкә алыусы һирәк шул. Тәнзиләләрҙең ҡырын эштәре йомолоп ҡалды. Хатта шик белдереүсе лә булманы, шикелле. Тик Аллаһы Тәғәләнең үҙ язаһы бар икән шул...
Ҡыҙ килгән аҡсаһының тинен дә тотонмай, өй алыу өсөн йыйҙы. Баҡса ере булған ҡыҙыл кирбес йорт алыу тураһында хыяллана ине, уны тормошҡа ашырҙы. Бәләкәй генә мунса бураһы ла алып ултыртты. Ремонт эштәре өсөн төҙөүселәр бригадаһы ялланы. Арзан хаҡҡа ҡыҙығып, таныш булмаған кешеләр менән бәйләнгәйне. Улары инде эш тамамланды тигәндә генә янғын сығарҙы. Тикшереүселәр “электр приборҙары менән эш итеү талаптарға тура килмәү сәбәпле янғын хәүефе барлыҡҡа килгән” тип документ тотторҙо. Эшселәр юҡҡа сыҡты, телефондары һүндерелгән. Ул-был була ҡалһа, карталар тикшерелә, тип директоры ҡулаҡса менән иҫәпләшергә ҡушҡайны. Шуға алған тауарҙарының да, түләнгән эш хаҡының да дәлилдәре юҡ.
Тәнзилә тағы ла бер нәмәһеҙ тороп ҡалды. Иң үкенгәне шул: был йортҡа “елдән килгән” аҡсалар менән бергә үҙенең хәләл көсө түгелгән эш хаҡы ла ингәйне бит...
Гөлнур ҠЫУАТОВА.