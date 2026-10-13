Йондоҙнамә ( 12 – 18 октябрь)

Һыуғояр (21.01 – 19.02)
Һуңғы ваҡытта күп көс түккән эшегеҙ тамамланып килә. Бәғзеләр уны аҙна араһында бөтөрөп тә ҡуйыр. Янығыҙҙағыларҙан кемдеңдер элекке ваҡиғаларҙы иҫегеҙгә төшөрөүе мөмкин. Етди һөйләшеүҙән ары тороуығыҙ хәйерле.
Балыҡ (20.02 – 20.03)
Был аҙна етди һорауҙарға яуап эҙләү өсөн уңайлы. Кемдер элек иғтибар итмәгәнде күрер һәм тейешле йомғаҡ яһар. Йондоҙҙар уҡып һәм белем арттырып йөрөгәндәргә ярҙам итәсәк.
Ҡуҙы (21.03 – 20.04)
Осор башы көтөлмәгән хәбәрҙәр килтерер кеүек. Кемдер алдан төҙөгән маҡсаттарын үҙгәртер. Ниндәйҙер осрашыуҙы күсерергә лә тура килер. Яҡын кешеләр менән мөнәсәбәттәрегеҙ ыңғай яҡҡа үҙгәрер.
Буға (21.04 – 21.05)
Был арала борсолоу өсөн сәбәптәр табылып торор. Күптәр өсөн ҡайһы бер үҙгәреш төҫмөрләнә башлар. Уларҙың йүнәлешен әлегә асыҡ әйтеүе ҡыйыныраҡ. Йомала һеҙҙең өсөн мөһим һөйләшеү булыр.
Игеҙәктәр (22.05 – 21.06)
Аҙна башында ниндәйҙер өмөтлө тәҡдим ишетеүегеҙ бар. Йондоҙҙар һис икеләнмәйенсә уға ризалыҡ бирергә кәңәш итә. Көткән һөҙөмтәләргә тиҙ өлгәшерһегеҙ. Артабан һеҙҙе оҙайлы һәм уңышлы осор көтә.
Ҡыҫала (22.06 – 23.07)
Бөтә өлкәлә лә бер аҙ алға табан китә алырһығыҙ. Ярҙам итергә теләүселәрҙе еңел табырһығыҙ. Аҡса менән бәйле мәсьәләләрҙә генә ҡыйынлыҡ һиҙерһегеҙ. Кесе йомала кемдер башығыҙҙы бутарға маташыр.
Арыҫлан (24.07 – 23.08)
Көндәр ҡатмарлы килер. Алдан уйлағандарығыҙҙы тормошҡа ашырырһығыҙ. Ярҙамға әллә ни өмөт итмәгеҙ – яҡындағылар үҙ йомоштары менән мәжғүл булыр. Ниндәйҙер күптәнге ваҡиғаның һөҙөмтәләре ҡалҡып сығыуы ла ихтимал.
Ҡыҙ (24.08 – 23.09)
Бөтә эшегеҙ ҙә яй барасаҡ. Һәр осраҡта ла түҙемле булығыҙ. Шаршамбыла һеҙҙең тирәлә ниндәйҙер бәхәстәр килеп сығыр. Мөмкин титклем уларҙа ҡатнашмаҫҡа тырышығыҙ. Йомала бүләк алырһығыҙ.
Үлсәү (24.09 – 23.10)
Был арала төрлө кеше менән күп аралашырһығыҙ. Үҙегеҙҙе яҡшы яҡтан күрһәтеүегеҙ бик мөһим. Тейешле һүҙҙәр табырға эске тауышығыҙ һәр саҡ ярҙам итер. Мәл элекке мөнәсәбәттәрҙе тергеҙеү өсөн дә уңайлы.
Саян (24.10 – 22.11)
Фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашыу һәйбәт барыр. Һеҙҙе тулыһынса аңлаған кешеләр табылыр. Шулар араһында ышаныслыларын һайларға форсат сығыр. Кесе йома ауырыраҡ үтмәксе. Ваҡ-төйәк эштәрегеҙ ҙә күбәйер. Кешеләрҙең йомоштарын да хәл итерһегеҙ.
Уҡсы (23.11 – 21.12)
Ыңғай үҙгәрештәр килеүе асыҡ беленер. Кәйефегеҙҙе күтәрерлек ваҡиғалар ҙа күбәйер. Үҙегеҙҙе күпкә ышаныслыраҡ тойорһоғоҙ. Йомала ашығыу арҡаһында ниндәйҙер хата ебәреүҙән һаҡланығыҙ. Уны күреп, шунда уҡ төҙәтеүегеҙ мөһим.
ӨМӨТБАЙ.