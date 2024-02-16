Йондоҙнамә (14–20 сентябрь)

Һыуғояр ( 21.01 – 19.02)
Шишәмбелә кемдер һеҙгә ниндәйҙер дәғүә белдерер кеүек. Был хәл әллә ни зыян килтермәҫ, ләкин кәйефегеҙҙе ныҡ ҡына боҙор. Шаршамбыла бәғзеләр етди ҡаршылыҡҡа осрар. Кәрәк саҡта ярҙам табыуы еңел булмаҫ.
Балыҡ ( 20.02 – 20.03)
Мәл тыныс һәм ашыҡмай эш итеү өсөн уңайлы. Был арала эшлекле һөйләшеүҙәр файҙалы һәм өмөтлө үтер. Матди ҡыйынлыҡ кисергәндәрҙең хәле ыңғай яҡҡа үҙгәрер. Кемдер өҫтөмә килем алыу юлдарын табыр.
Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)
Тормошоғоҙҙоң ыңғай яҡҡа үҙгәргәне асыҡ беленер. Йондоҙҙар киләсәккә маҡсаттарығыҙҙы әлегә белдермәҫкә ҡуша. Кесе йомала төп эшегеҙгә ҡағылған яңылыҡ ишетеүегеҙ бар. Был арала уйламаған аҡса килер.
Буға ( 21.04 – 21.05)
Мәл күптән уйығыҙҙа булған маҡсаттарҙы бойомға ашырыу өсөн ҡулай. Был арала һеҙгә бер ни ҙә ҡамасауламаҫ, ҡыйынлыҡтар ҙа көтөлмәй. Һәр хәлдә алға табан етди аҙым яһарһығыҙ.
Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)
Был көндәрҙә ниндәйҙер рәсми ойошманан яуап алыуығыҙ бар. Ул мотлаҡ ыңғай булмаһа ла, һеҙҙе борсоған мәсьәләләргә асыҡлыҡ индерер. Бәғзеләр элек боҙолған мөнәсәбәттәрҙе яҡшы яҡҡа үҙгәртер. Аҡса менән һаҡ булығыҙ.
Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)
Был арала яҡын кешеләр ҙә аралашыуҙа ҡыйынлыҡ кисерер. Ҡайсаҡ хәл үпкәләшеүгә тиклем барып етер. Йондоҙҙар был көндәрҙә етди мәсьәләләрҙе тикшереүҙе тыя.
Арыҫлан ( 24.07 – 23.08)
Аҙна араһында аҡса-милек мәсьәләләре менән үтә һаҡ эш итергә кәңәш ителә. Бурысҡа аҡса алмауығыҙ хәйерле. Әгәр үҙегеҙ үтескә бирһәгеҙ, уны бик оҙаҡ көтөргә тура килер. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ, күберәк ял итергә тырышығыҙ.
Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)
Дүшәмбелә уйламаған эш менән булышырһығыҙ. Беыл хәл бер аҙ күңелегеҙҙе ҡырыр, моғайын. Борсолор өсөн башҡа сәбәптәр булмаҫҡа тейеш. Осор уҡып йөрөгәндәр, фән менән булышҡандар өсөн уңышлы.
Үлсәү ( 24.09 – 23.10)
Иң яуаплы эштәрегеҙҙе шишәмбе һәм шаршамбыға күсереүегеҙ файҙалыраҡ булыр. Әүҙемлегегеҙҙе күрерҙәр һәм онотмаҫтар. Бәғзеләр бик тиҙ өмөтлө тәҡдимдәр ҙә алыр. Аҙна аҙағына күптәрҙе ниндәйҙер күмәк сараға саҡырырҙар.
Саян ( 24.10 – 22.11)
Был арала ҡыйынлыҡтарға йыш осрарһығыҙ һымаҡ. Ҡайсаҡ ярҙам эҙләргә лә тура килер. Дөйөм эшкә бөтөнләй уйламаған кешеләрҙе лә йәлеп итерһегеҙ кеүек. Йомалағы яңылыҡ мотлаҡ ҡыуандырыр.
Уҡсы ( 23.11 – 21.12)
Шишәмбелә үтә иғтибарлы булыуығыҙ мөһим. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙе яҡындарығыҙҙың дөрөҫ аңламауы ла ихтимал. Ерле-юҡтан кәрәкмәгән бәхәстәр ҙә килеп сығыр. Йомалағы икеләнеүҙәрегеҙ оҙаҡҡа бармаҫ.
ӨМӨТБАЙ.