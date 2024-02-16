+14 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
12 Сентября , 19:00

Йондоҙнамә (14–20 сентябрь)

Ылаҡ ( 22.12 – 20.01) Һеҙҙең тирәләге ваҡиғалар үтә яй барған һымаҡ тойолор. Һәр осраҡта ла уларҙы ашыҡтырмаҫҡа ҡушыла. Аралашыуҙа ҡайсаҡ ҡыйынлыҡ кисерерһегеҙ. Шаршамбыла һеҙҙе тәнҡитләүҙәре лә мөмкин, түҙемлек күрһәтегеҙ.

Йондоҙнамә (14–20 сентябрь)Йондоҙнамә (14–20 сентябрь)
Йондоҙнамә (14–20 сентябрь)

 

Һыуғояр ( 21.01 – 19.02)

Шишәмбелә кемдер һеҙгә ниндәйҙер дәғүә белдерер кеүек. Был хәл әллә ни зыян килтермәҫ, ләкин кәйефегеҙҙе ныҡ ҡына боҙор. Шаршамбыла бәғзеләр етди ҡаршылыҡҡа осрар. Кәрәк саҡта ярҙам табыуы еңел булмаҫ.

Балыҡ ( 20.02 – 20.03)

Мәл тыныс һәм ашыҡмай эш итеү өсөн уңайлы. Был арала эшлекле һөйләшеүҙәр файҙалы һәм өмөтлө үтер. Матди ҡыйынлыҡ кисергәндәрҙең хәле ыңғай яҡҡа үҙгәрер. Кемдер өҫтөмә килем алыу юлдарын табыр.

Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)

Тормошоғоҙҙоң ыңғай яҡҡа үҙгәргәне асыҡ беленер. Йондоҙҙар киләсәккә маҡсаттарығыҙҙы әлегә белдермәҫкә ҡуша. Кесе йомала төп эшегеҙгә ҡағылған яңылыҡ ишетеүегеҙ бар. Был арала уйламаған аҡса килер.

Буға ( 21.04 – 21.05)

Мәл күптән уйығыҙҙа булған маҡсаттарҙы бойомға ашырыу өсөн ҡулай. Был арала һеҙгә бер ни ҙә ҡамасауламаҫ, ҡыйынлыҡтар ҙа көтөлмәй. Һәр хәлдә алға табан етди аҙым яһарһығыҙ.

Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)

Был көндәрҙә ниндәйҙер рәсми ойошманан яуап алыуығыҙ бар. Ул мотлаҡ ыңғай булмаһа ла, һеҙҙе борсоған мәсьәләләргә асыҡлыҡ индерер. Бәғзеләр элек боҙолған мөнәсәбәттәрҙе яҡшы яҡҡа үҙгәртер. Аҡса менән һаҡ булығыҙ.

Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)

Был арала яҡын кешеләр ҙә аралашыуҙа ҡыйынлыҡ кисерер. Ҡайсаҡ хәл үпкәләшеүгә тиклем барып етер. Йондоҙҙар был көндәрҙә етди мәсьәләләрҙе тикшереүҙе тыя.

Арыҫлан ( 24.07 – 23.08)

Аҙна араһында аҡса-милек мәсьәләләре менән үтә һаҡ эш итергә кәңәш ителә. Бурысҡа аҡса алмауығыҙ хәйерле. Әгәр үҙегеҙ үтескә бирһәгеҙ, уны бик оҙаҡ көтөргә тура килер. Үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ, күберәк ял итергә тырышығыҙ.

Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)

Дүшәмбелә уйламаған эш менән булышырһығыҙ. Беыл хәл бер аҙ күңелегеҙҙе ҡырыр, моғайын. Борсолор өсөн башҡа сәбәптәр булмаҫҡа тейеш. Осор уҡып йөрөгәндәр, фән менән булышҡандар өсөн уңышлы.

Үлсәү ( 24.09 – 23.10)

Иң яуаплы эштәрегеҙҙе шишәмбе һәм шаршамбыға күсереүегеҙ файҙалыраҡ булыр. Әүҙемлегегеҙҙе күрерҙәр һәм онотмаҫтар. Бәғзеләр бик тиҙ өмөтлө тәҡдимдәр ҙә алыр. Аҙна аҙағына күптәрҙе ниндәйҙер күмәк сараға саҡырырҙар.

Саян ( 24.10 – 22.11)

Был арала ҡыйынлыҡтарға йыш осрарһығыҙ һымаҡ. Ҡайсаҡ ярҙам эҙләргә лә тура килер. Дөйөм эшкә бөтөнләй уйламаған кешеләрҙе лә йәлеп итерһегеҙ кеүек. Йомалағы яңылыҡ мотлаҡ ҡыуандырыр.

Уҡсы ( 23.11 – 21.12)

Шишәмбелә үтә иғтибарлы булыуығыҙ мөһим. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙе яҡындарығыҙҙың дөрөҫ аңламауы ла ихтимал. Ерле-юҡтан кәрәкмәгән бәхәстәр ҙә килеп сығыр. Йомалағы икеләнеүҙәрегеҙ оҙаҡҡа бармаҫ.

ӨМӨТБАЙ.

Автор:Рөстәм Илтенбаев
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика