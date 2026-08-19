Йәшел алманан лимонад

Баҡсала ағастан ҡойолған алмалар өҫтәлдә урын ала башланы. Тик малайҙар уларҙы әсе тип ашап бармай. Шулай ҙа әмәлен таптым: мунсанан сыҡҡас, эсергә тәмле генә лимонад эшләнем. Ике һауыт компотты кис буйы рәхәтләнеп эстеләр. Ысынлап та, бик тәмле килеп сыҡты. Өҫтәүенә файҙалы ла.
Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ — мотлаҡ оҡшаясаҡ!
Лимонад өсөн: 1 – 1,5 килограмм алма, 3 – 4 литр һыу, бер стакандан әҙерәк шәкәр, ике ботаҡ бөтнөк үләне, 1,5 литр газлы ябай йәки минераль һыу, лимон, теләк буйынса бал. Алмаларҙы йыуып, турап, өҫтөнә 3 – 4 литр самаһы һыу ҡойоп, ҡайнатырға ултырттым. Ҡайнап килгәндә шәкәр һәм бөтнөк ҡуштым.
Емештәр йомшарғансы, 10 – 15 минут самаһы ҡайнаттым. Һуңынан компоттың һыуығанын көттөм. өлкән улым магазиндан 1,5 литрлы газлы һыу алып килеп, уны 25 – 30 минутҡа туңдырғысҡа ҡуйҙы. Тик оҙаҡ тоторға ярамай, боҙлана башлауы ихтимал. Шуға күрә бер аҙҙан туңдырғыстан һыуытҡысҡа күсереп ҡуйыу яҡшыраҡ.
Алма компоты бүлмә температураһына тиклем һыуынғас, ике графинға яртышар итеп ҡойҙом. Һәр береһенә ҡалын ҡырҡылған берәр киҫәк лимон һалдым.
Бер графинға ике ҡалаҡ бал өҫтәнем. Һуңынан икеһенә лә газлы һыу ҡойоп, тағы ярты сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйҙыҡ. Тәмле һәм файҙалы өй лимонадын беребеҙ ҙә кире ҡаҡманы, рәхәтләнеп эстек.
Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ: бынамын тигән һалҡын эсемлек.
Г. ИШНАЗАРОВА әҙерләне.