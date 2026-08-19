+8 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
19 Августа , 06:03

Йәшел алманан лимонад

Әле балалар рәхәтләнә: ауылда, өләсәй менән олатай янында. 

Добавить в предпочтительные источники Google

Баҡсала ағастан ҡойолған ал­малар өҫтәлдә урын ала баш­ланы. Тик малайҙар уларҙы әсе  тип ашап бармай. Шулай ҙа әмәлен таптым: мунсанан сыҡ­ҡас, эсергә тәмле генә лимонад эшләнем. Ике һауыт компотты  кис буйы рәхәтләнеп эстеләр. Ысынлап та, бик тәмле килеп сыҡты. Өҫтәүенә файҙалы ла. 
Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ — мотлаҡ оҡшаясаҡ! 

Лимонад өсөн: 1 – 1,5 килограмм алма, 3 – 4 литр һыу, бер стакандан әҙерәк шәкәр, ике ботаҡ бөтнөк үләне, 1,5 литр газлы ябай йәки минераль һыу, лимон, теләк буйынса бал. Алмаларҙы йыуып, турап, өҫтөнә 3 – 4 литр самаһы һыу ҡойоп, ҡайнатырға ултырт­тым. Ҡайнап килгәндә шәкәр һәм бөтнөк ҡуштым.
Емештәр йомшарғансы, 10 – 15 минут самаһы ҡайнаттым. Һуңы­нан компоттың һыуығанын көт­төм. өлкән улым магазиндан 1,5 литрлы газлы һыу алып килеп, уны 25 – 30 минутҡа туңдырғысҡа ҡуйҙы. Тик оҙаҡ тоторға ярамай, боҙлана башлауы ихтимал. Шуға күрә бер аҙҙан туңдырғыстан һыуытҡысҡа күсереп ҡуйыу яҡшыраҡ. 
Алма компоты бүлмә темпе­ратураһына тиклем һыуынғас, ике графинға яртышар итеп ҡойҙом. Һәр береһенә ҡалын ҡырҡылған берәр киҫәк лимон һалдым. 
Бер графинға ике ҡалаҡ бал өҫтәнем. Һуңынан икеһенә лә газлы һыу ҡойоп, тағы ярты сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйҙыҡ. Тәмле һәм файҙалы өй лимонадын беребеҙ ҙә кире ҡаҡманы, рәхәтләнеп эстек.
Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ: бынамын тигән һалҡын эсемлек.

Г. ИШНАЗАРОВА әҙерләне.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика