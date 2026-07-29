+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
29 Июля , 01:00

«Йондоҙло» табынды Гөлфирә Сафиуллина әҙерләй

Бөгөн үҙенең аш-һыу серҙәре менән Башҡортостандың халыҡ артисы, Салауат башҡорт дәүләт драма театры актеры Гөлфирә САФИУЛЛИНА бүлешә.

Ҡабартма

300 мл йылы һыуға 8 – 10 г ҡоро сүпрә, 30 г он, самалап тоҙ һәм 60 г шәкәр һалып бутарға ла, бер аҙ ултыртып торорға. Уға туғылған бер йо­мортҡа, 30 г иретелгән аҡ май һәм 500 г он һалып, ҡамыр баҫырға. Ҙурыраҡ табаҡты үҫемлек майы менән майлап, ҡамырҙы шунда бушатырға ла, өс сәғәт тирәһе ҡабартырға. Был арала уны ике-өс тапҡыр баҫып алырға кәрәк.
Йәймә йәйергә һәм уларҙы йә шаҡмаҡ, йә түңәрәк киҫәктәргә ҡырҡырға. Ҡабартмаларҙы үҫем­лек майында ике яҡлап ҡыҙ­ҙырырға. Бешеп сыҡҡас, ҡағыҙ йәки туҡыма салфет­каларға һалып, артыҡ майын һарҡытырға кәрәк буласаҡ. Ҡабартмаларҙы та­бынға өҫтөнә шәкәр онтағы һибеп бирергә.

Көршәктәге аш

Дүрт порцияға махсус мейестә бешереү өсөн тәғәйенләнгән дүрт көршәк алырға. Һәм бөтә ризыҡтарҙы ла бер үк күләмдә бүлеп һалырға.
Дүрт ҡалаҡ йәшел борсаҡты йыуырға. 600 г һарыҡ итен артыҡ ваҡламай ғына турарға. Өс баш һуғанды ярым түңә­рәкләп турарға. Уларҙы көр­шәккә һалғас, өҫтөнә икешәр стакан һыу һалып, ҡапҡасын ҡаплап, ярты сәғәткә 190 градус эҫелектәге мейескә ултыртырға. 
Ике помидор менән өс картуфты таҙартып, эре итеп турарға. Көршәктәргә туралған йәшелсәләрҙе, шулай уҡ икешәр бөртөклө борос, берәр лавр япрағы, самалап тоҙ һәм башҡа тәмләткестәр һалып, һурпаһы кәмегән булһа тағы ла 50 мл тирәһе һыу өҫтәп, тағы ла 40 минутҡа мейескә оҙатырға.
Табынға көршәк менән ҡайнар килеш бирергә. Өҫтөнә йәшел тәмләткестәр, ҡырылған сыр һибергә мөмкин.

Ҡара емештән
татлы 
ҡабымлыҡ

200 г һөйәкһеҙ ҡара емеште йыуып, ҡайнаған һыуҙа бүрт­тереп алырға һәм эслек һа­лырлыҡ итеп буйға саҡ ҡына ярырға. 100 г әстерхан сәтлә­үеген ваҡларға һәм уға бер ҡалаҡ лимон һуты, иҙелгән ике бүлкәт һарымһаҡ ҡушып бу­тарға. Был эслекте ҡара емеш эсенә тултырып, тәрил­кәгә теҙеп һалырға. Өҫтөнә ҡай­маҡлы соус ҡойоп бер сәғәт тирәһе һыуытҡыста тоторға.
Соус өсөн 100 г ҡаймаҡҡа ике балғалаҡ шәкәр һәм семтем генә тоҙ һалып бутарға.
Тәмле булһын!

Гөлнур ҠЫУАТОВА яҙып алды.

Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика