Бәхетле кеше (Юмористик хикәйәләр)

Назагөл ханым үҙен бик-бик бәхетле кеше һанай. Тик шул тиклем бәхетле икәнеңде үҙеңдә генә йәшереп йөрөтөү бик килешеп бөтмәҫ ул. Һинең бик-бик бәхетле булып, матур итеп биҙәнеп, һөрмә һөртөп, ирендәреңде бүлтәйтеп, төрлө-төрлө күлдәк кейеп йәшәүеңде, иреңдең йыш-йыш сәскәләр бүләк итеүен бөтә әҙәм белергә тейештер. Назагөл ханым тап шулай уйлай һәм эшләй ҙә. Бер ҡараһаң, бәхетле булыу өсөн күп тә кәрәкмәй, нәфсене ҙурҙан һуҙырға түгел. Был ханыма үҙенең бәхетле булыуын иҫбатлау өсөн форсаты ла сығып ҡына тора.
Күптән түгел эшләгән ерендә бер ҡыҙҙың тыуған көнөн билдәләнеләр. Коллектив һылыуҙы сәскәгә күмде. Мәжлес тамамланмаҫ элек үк Назагөл ханым да ошо гөлләмәләргә килеп йәбеште.
– Ҡалай матур сәскәләр! Ә еҫе һуң! Еҫе! – ул сәскәләрҙе еҫкәп-еҫкәп туя алманы. Унан телефонын шундағы ҡыҙҙарға һондо. – Мине төшөрөгөҙ әле!
Ултырғысҡа килешле итеп ултырып, барлыҡ теше күренерлек итеп матур йылмайып, күҙен упайтып, сәскәләргә күмелеп, тегеләй ҙә ултырып, былай ҙа ҡыланып фотоға төшөп маз килде. телефонын алып, нисек төшкәнмен икән, тип, фотоларҙы энә күҙәүенән үткәрҙе.
– Әллә нисек төшөргәнһең бит! Әллә юрамал ҡыланаһың? Күҙем бигерәк ҡыҫыҡ һымаҡ, йәмрәйеп торам. Кеше күрһә, был ниндәй бисура, бигерәк бахыр, тип уйлар. Юҡ, былай булмай, яңынан төшөрөгөҙ әле, – тип был юлы телефонын икенсе әхирәтенә һуҙҙы.
Тағы бер нисә тапҡыр төшөп, йәнә лә бер нисә тапҡыр тикшергәс кенә үҙен оҡшатты, ахыры – бәхетле булыуы йөҙөнә сыҡты. Шунда уҡ “Бәйләнештә”ге сәхифәһенә ҡосағы тулы гөлләмәләр менән төшкән фотоларын һалып та ҡуйҙы. Аҫтына: “Берҙән-беремдән, йөрәк майымдан бүләк. Хоҙай ошо бәхетемдән айырмаһын! Ҡәҙерле дуҫҡайҙарым, һеҙ ҙә шулай һөй-гәндәрегеҙҙең һөйөүенә, иғтибарына шатланып йәшәгеҙ”, – тип яҙып ҡуйырға ла онотманы.
Бер нисә көндән һеңлеһе Сәсәкгөл өр-яңы күлдәген Назагөл апаһына күрһәтергә килде. Бик матур кейемде нисек инде башҡаларға күрһәтмәйһең?! Апаһы ла оҡшатты уны.
– Бик матур, бик матур, йылы тәнеңдә туҙһын, – тине.
Һеңлеһе күлдәген һалғас, ҡайҙа, миңә килешәме икән, тип, Назагөл ханым да күлдәкте кейеп, көҙгө янында тегеләй баҫып ҡараны, былай баҫып ҡараны, ирендәрен бүлтәйтте. Унан биҙәнгестәрен сығарып, ҡаштарын, керпектәрен буяны, ирененә мул ғына ҡыҙыл һөрттө. Һеңлеһенә телефонын биреп, аяҡтарын ҡыя баҫып, арт һынын ҡыйшайтып, түшен алға киреп, килешле генә итеп баҫып, тағы шарт-шарт фотоға төштө. Төштө тиеү генә аҙ булыр. Тағы ла ҡараны, оҡшатманы, тағы төштө. Шулайыраҡ төшөр, былайыраҡ төшөр, тип өйрәтеп тә торҙо.
Ахырҙа үҙенә иң оҡшағанын һайлап, сәхифәһенә һалып та ҡуйҙы. “Әхирәткәйҙәрем, бөгөн берҙән-берем, йөрәк майым, бәхетем Питерҙан матур, затлы күлдәк алып ҡайтып бүләк итте. Йә, миңә ярағанын ғына һайлап ала белеүен әйт әле. Мең йәшәһен инде йөрәккәйем! Һәр беребеҙ ҙә бәхетле булайыҡ! Ә күлдәк килешәме?” – тип яҙып ҡуйырға онотманы.
Бәхетле кеше, һис шикһеҙ, диңгеҙ буйында ла булырға тейеш. Отпуск алыу менән кредит йүнләп, күршеләренән бер аҙ аҡса ла алып, йылы яҡҡа билет хәстәрләне. Был бәхетле миҙгелде лә шунда уҡ сәхифәһенә һалып ҡуйҙы. “Дуҫҡайҙарым, мин диңгеҙгә барам. Берҙән-берем, бәхетем тыуған көнө-мә бүләк итте. Хоҙай ошо бәхетемдән айырмаһын”, – тигән яҙыу ҙа хасил булды. Ялда һыу инеүҙәре, нимәләр ашауы ха-ҡында ла фотолар тыпылдап торҙо... Һуңғы йылдарҙа белгән-белмәгән кешеләрҙең дә нисек йәшәүен, нимә ашауын тикшереп барырға харап оҫтарып алдыҡ бит.
– Был ҡатын ниндәй бәхетле! – Назагөл ханымдың сәхифәһен күҙәтеп барыусы таныш-тоноштары, дуҫ-иштәре, хатта уны белмәгәндәр ҙә шулай тел шартлатты.
Кемдер уның шундай бәхетле булыуына һоҡланды, хатта көнләшеүселәр ҙә, уның фотоларын күреп, ирҙәренең ҡолаҡ итен ашаусылар ҙа табылды.
– Ана, кеше донъяның артына тибеп йәшәй. Бер ҡараһаң – диңгеҙҙә! Икенсе ҡараһаң – ҡунаҡта. Кейгән кейемдәре ниндәй бит әле!
– Кеше ҡатындарын ҡәҙерләй белә! Ана, сәскәләргә күмелеп ултыра. Ә һин миңә һыңар сәскә лә бүләк иткәнең юҡ. Ҡуй инде, ҡуй, мәңге ҡәҙер булманы.
– Диңгеҙҙе мин мәңге күрмәй үлермен инде. Бер бәхетем булманы! Анау ҡатын шайы ла була алмайым.
...Ире менән көнөнә әллә нисә тапҡыр сеймә-сей килеп талашып, ҡайһы ваҡыт тас та тос һуғышып, йылына бер нисә тапҡыр айырылышып, ҡабат ҡауы-шып бәхетле ғүмер кисергән Назагөл ханымдың өйө бөгөн дә Мамай яуын хәтерләтте. Эсеп ҡайтҡан Муллагилдеһен күреү менән уның ене ҡоторҙо ла китте.
– Алкаш, ҡайҙа эсеп йөрөйһөң ул? Шул бер туймаҫ тамағың булды инде! Ҡасан ғына дөмөгөрһөң! Исмаһам, ҡолағым тынып ҡалыр ине. – Назагөл ханым иренең ауыҙына сәпәп ебәрергә лә күп һораманы.
– Кем алкаш, кем алкаш! Нишләп миңә йоғонаһың? Әллә күптән ауыҙыңа эләккәне юҡмы? – ире ҡатынының еңенән эләктереп төртөп ебәрҙе.
Назагөл ханым да бирешергә теләмәне. Уның әсе тауышынан тәҙрә быялалары зыңлап ките:
– Әллә миңә көсөң етәме, башмаҡ! Шәп булһаң, ана, ирҙәр менән сығып һуғыш. Бирешеп торормон һиңә, бапаҡ! Ҡара, кеше булған.
– Ә шулаймы? Ҡара, нимә тигән була? Бына һин миңә сығып кеше булдың!
– Әллә һиңә сыҡҡанға тиклем кеше булмағанмы? Салыш күҙ!
– Хәҙер мин һиңә күрһәтәм салышты, бетле баш! – ире Назагөлгә һелтәнде.
– Әле һин шулаймы әле!
Назагөл ханым бирешеп торманы – өҫтәлдә ултырған сәйнүкте эләктереп иренә елләне. Уныһы ишеккә барып бәрелеп, тәҙрәһен селпәрәмә килтерҙе. Шул мәл улдары ҡайтып инмәһә, был алыш нимә менән тамамланыр ине, әйтеүе ҡыйын.
Бер аҙҙан Муллагилде хырлап йоҡлап та китте. Ә Назагөл компьютерын ҡабыҙып, бығаса бер ҡайҙа ҡуймаған иң матур фотоларын һайлап алып, үҙенең сәхифәһенә ҡуйҙы ла: “Иремдән матур бүләк, Хоҙай бәхетемдән яҙҙырмаһын”, – тип яҙып ҡуйҙы...
Венер ИСХАҠОВ.