Йондоҙнамә (27 Июль – 2 август)

Һыуғояр (21.01 – 19.02)
Еңел уңыштарға өмөт итмәгеҙ. Был арала дошмандарығыҙ бигерәк тә йәнләнеп китер. Шуға ҡарамаҫтан, матди өлкәлә уңыштар көтөгөҙ. Шулай уҡ ял тураһында ла онотмағыҙ.
Балыҡ ( 20.02 – 20.03)
Көтөлмәгән хәлдәр күбәйер. Быға мөмкин тиклем тыныс ҡарарға тырышығыҙ. Үҙ көсөнә ышанғандарға ғына йондоҙҙар ярҙам итәсәк. Әйткәндәй, тап ошо икеле көндәрҙә ышаныслы фекерҙәш табырһығыҙ.
Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)
Аҙна башынан уҡ эшкә әүҙем егелерһегеҙ. Шаршамбынан һуң мөмкинлектәрегеҙ ныҡ кәмейәсәк. Аралашыуҙа ла мотлаҡ уңырһығыҙ, фекер алышыу ҙа еңел барыр. Был арала иңегеҙгә артыҡ йөкләмәләр алмаҫҡа тырышығыҙ.
Буға ( 21.04 – 21.05)
Яҡын киләсәккә асыҡ күел менән ҡарарға мөмкин булыр, моғайын. Күптәр икеле хәлдәрҙән хатаһыҙ сығыуҙың йәтеш юл табыр. Шулай ҙа тәжрибәһе булғандарҙың йомала ҡыйынлыҡҡа осрауы ихтимал.
Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)
Көндәр бер аҙ көсөргәнешле килер. Ҡайсаҡ күңелегеҙ ҙә тыныс булмаҫҡа оҡшай. Күпселек осраҡта үҙ тәжрибәгеҙгә таянығыҙ, янығыҙҙағыларҙың тәҡдимдәре дөрөҫ булмауы ла ихтимал.
Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)
Ҡайһы бер ваҡиғалар алдан ҡорған пландарығыҙҙы үҙгәртергә мәжбүр итәсәк. Шулай ҙа иң мөһим эштәрегеҙҙе башҡара алырһығыҙ. Кесе йомала кәрәкмәгән бәхәстәр, файҙаһыҙ һөйләшеүҙәр ваҡытығыҙҙы күп алыр, моғайын.
Арыҫлан (24.07 – 23.08)
Ғөмүмән, йондоҙҙар бөтә эштәрегеҙҙә лә ярҙам итер. Тик үҙегеҙ генә йоҡлап ятмағыҙ. Эшлеклеһәм шәхси мөнәсәбәттәрҙә лә ыңғай үҙгәрештәр беленер. Элекке ҡаршылыҡтар яйлап онотола барыр. Көтөлмәгәндә ҡулығыҙға аҡса инер., уның файҙаһын күрмәҫһегеҙ.
Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)
Был арала бер-нисә уйламаған осрашыу көтөгөҙ. Элекке дуҫтарығыҙға үҙегеҙ тураһында белдерергә тартынмағыҙ. Кесе йомалағы ваҡиғаларға тыныс ҡарағыҙ. Уларҙан бер ниндәй ҙә зыян күрмәҫһегеҙ.
Үлсәү ( 24.09 – 23.10)
Ҡыйынлыҡтарға тап булырһығыҙ, моғайын. Шишәмбелә бигерәк тә ауыр булмаҡсы. Ярҙам эҙләгәндә яҡшы таныштарығыҙға ғына мөрәжәғәт итегеҙ. Йомалағы бәхәстәр бер аҙ кәйефегеҙҙе төшөрөр.
Саян ( 24.10 – 22.11)
Был арала күпселектә үҙаллы эш итерһегеҙ. Тап шул саҡта ғына уңыштарға өлгәшерһегеҙ. Ситтән килгән ярҙамға өмөт итмәгеҙ. Шишәмбелә яҡшы хәбәр ишетерһегеҙ.
Уҡсы ( 23.11 – 21.12)
Элек барып сыҡмаған мәсьәләгә яңынан тотонорға сәбәп сығыр. Был, әлбиттә, һеҙҙән ныҡышмалылыҡ талап итер. Бәғзеләр тап был араа ышаныслы фекерҙәш табыр. Йомала күптәрҙе ыңғай ваҡиға көтә.
ӨМӨТБАЙ.