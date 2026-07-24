Телеңде йоторлоҡ!

Баҡсаларҙа йәйҙең тәүге уңышы өлгөрә башланы. Бындай йәшелсә, емеш менән миҙгелендә туҡланыу икеләтә файҙалы, тип, һеҙгә, хөрмәтле гәзит уҡыусылар, бер нисә рецепт тәҡдим итергә булдыҡ.
Ҡурай еләге менән лимонад
150 – 200 г ҡурай еләге, ярты лимон, 1,5 – 2 л һыу (газлы йәки газһыҙ) кәрәк. Табынға биреү өсөн боҙ, ике-өс түңәрәкләп теленгән лайм, бер нисә япраҡ бөтнөк (мята) әҙерләргә.
Ҡурай еләген ярты лимондың һуты менән бергә блендерҙа иҙергә. Ҙур графинды алып, уға шул иҙмәне, әҙерләнгән боҙҙо, бер нисә киҫәк лайм һәм бер аҙ бөтнөк өҫтәргә. Һауытты газлы йәки ябай һыу менән тултырып, болғатырға.
Әгәр газлы һыу өҫтәгәндән һуң күбек барлыҡҡа килһә, ул бөтһөн өсөн графиндағы эсемлекте ҡалаҡ менән һаҡ ҡына болғатырға.
Ҡарағат бәлеше
200 г ҡара ҡарағат, өс йомортҡа, 140 г шәкәр, 5 г ванилин, 170 г он, 30 мл һөт кәрәк була.
Йомортҡаны шәкәр өҫтәй-өҫтәй яйлап туғырға. Ванилин һалырға, ҡалаҡ менән болғатып тороп, әҙ-әҙләп он өҫтәргә. Һөттө ҡушып, яҡшылап болғатырға ла, ҡамырҙы формаға һалырға.
Өҫтөнә еләкте һалып, ипләп кенә бутағас, 180 градуста 35 – 40 минутҡа бешерергә ҡуйырға. Бешкән бәлеште шәкәр пудраһы һибеп биҙәргә була.
Корейса ҡабаҡ
Уртаса ҙурлыҡта ике ҡабаҡ, ике кишер, өс-дүрт бүлкәт һарымһаҡ, бер балғалаҡ тоҙ, ике балғалаҡ шәкәр, самалап ҡыҙыл әсе борос, бер балғалаҡ кориандр, бер шәлкем кинза үләне, бер ҡалаҡ туғыҙ процентлы уксус, 50 мл ҡайнар үҫемлек майы, бер ҡалаҡ аҡ һәм ҡара кунжут орлоғо кәрәк.
Ҡабаҡты, кишерҙе нәҙек һаламлап (оҙонса) ҡырғыста ҡырырға, һарымһаҡты иҙергә, кинзаны ваҡлап турарға. Барыһын да бергә тәмләткестәр менән, ҡайнар майҙы ҡушып, яҡшылап бутарға һәм ике сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Картуф бәлеше
Бәлеш «ҡамыры» өсөн 800 г картуф, өс ҡалаҡ үҫемлек майы, бер балғалаҡ тоҙ, ¼ балғалаҡ борос, 50 г сыр, 10 г аҡ май, бер ҡалаҡ онталған сохарый кәрәк.
Эслек өсөн дүрт йомортҡа, 200 мл 20 процентлы һөт өҫтө, ¼ балғалаҡ борос, ½ балғалаҡ тоҙ, ¼ балғалаҡ киптерелгән һарымһаҡ, бер помидор, 100 г ветчина, 20 г йәшел һуған, 100 г сыр алына.
Картуфты әрсеп, йоҡа чипсы рәүешендә турарға. Уға үҫемлек майы, тоҙ, борос, сыр һалып бутарға. Табаны аҡ май менән майлап, тигеҙ итеп сохарый һибеп, әҙерләнгән картуфты таба төбөнә һәм ситтәренә һауыт рәүешендә теҙергә һәм 200 градус ҡыҙыулыҡта 10 минут бешереп алырға.
Эслек ошолай әҙерләнә: йомортҡаларҙы, һөт өҫтөн, тоҙ, борос, киптерелгән һарымһаҡты бергә ҡушырға, ваҡ итеп туралған помидорҙы, ветчинаны, йәшел һуғанды, ҡырылған сырҙы өҫтәргә һәм бөтәһен дә яҡшылап бутарға.
Бәлеште йыйырға – мейестә ултырып сыҡҡан картуф өҫтөнә эслекте һалырға. Артабан иһә 180 градус ҡыҙыулыҡтағы мейестә 30 минут тоторға.
Бәлеште табынға йәшел тәмләткес үләндәр ҡушып болғатылған ҡаймаҡ менән бирергә.
Грузин салаты
Өс ҡыяр, өс помидор, бер баш ҡыҙыл йә аҡ һуған, кинза йә петрушка кәрәк буласаҡ. Соусҡа: биш-алты грек сәтләүеге, бер балғалаҡ лимон һуты, бер бүлкәт һарымһаҡ, үҫемлек майы (зәйтүн йә көнбағыш).
Беҙ бала саҡтан ашап өйрәнгән помидор-ҡыяр-һуған салатын ошолай эшләп ҡарайыҡ. Бөтә сере – салаттың соусында.
Йәшелсәләрҙе үҙегеҙ яратҡанса турарға.
Соусты блендерға һалып иҙергә. Барыһын да бергә бутап, салат яһарға.
Пекин кәбеҫтәһенән голубцы
Бер баш пекин кәбеҫтәһе, 500 г фарш, 80 г бешкән дөгө, паприка, киптерелгән һарымһаҡ, өс баш һуған, ике кишер, ике-өс ҡалаҡ үҫемлек майы, өс-дүрт ҡалаҡ ҡаймаҡ, бер ҡалаҡ томат пастаһы, 400 мл һыу, самалап тоҙ, борос, әҙер ризыҡты биҙәр өсөн йәшел тәмләткес үләндәр кәрәк була.
Кәбеҫтәнең япраҡтары йомшарһын өсөн бер-ике минут ҡайнар һыуҙа бешекләп алырға. Һуған менән кишерҙе ваҡ итеп турап, семтем тоҙ менән табала ҡыҙҙырырға.
Ҡыҙҙырылған йәшелсәләрҙең өстән бер өлөшөн эслек өсөн айырым һауытҡа һалырға. Шунда уҡ тәмләткестәр, бешкән дөгөнө, фаршты өҫтәп, яҡшылап бутарға.
Томат пастаһы, тоҙ, ҡаймаҡ, боросто ҡушып, соус әҙерләргә, һыу өҫтәп болғатырға.
Эслекте кәбеҫтә япрағына төрөп голубцы эшләргә. Артабан уны табаға, ҡыҙҙырылған йәшелсәләр өҫтөнә һалып, соусты ҡойорға ла, ҡапҡасын ҡыҫып ҡуйып, 30 – 40 минут быҡтырырға.
Ризыҡты табынға ҡаймаҡ менән бирергә.
Аштарығыҙ тәмле булһын!
Гөлназ ХУЖАХМӘТОВА әҙерләне.
Ҡабаҡтан голубцы
Уртаса ҙурлыҡта өс ҡабаҡ, 400 г фарш, йомшарғансы ҡайнатылған 70 г дөгө, 1 баш һуған,100 г томат соусы йәки ваҡ итеп туралған помидор, бер услам петрушка, 100 г сыр, тәменсә тоҙ кәрәк.
Соусҡа 40 г аҡ май, 2 ҡалаҡ томат пастаһы, тоҙ, 400 мл ҡайнар һыу алына.
Ҡабаҡты дүрт өлөшкә бүлеп, төбө өсөн әҙерәк ҡалдырып, үҙәген алырға.
Эслек өсөн фарш, дөгө, ваҡ итеп туралған йәки блендерҙа иҙелгән һуған, томат соусы, петрушка һәм тоҙҙо болғатырға. Ҡабаҡтарға тығыҙ итеп эслек тултырырға.
Голубцыларға әҙерләнгән со-усты яртылаш ҡаплағансы ҡойорға. 190 градусҡа тиклем йылытылған мейестә 45 – 50 минут бешерергә.
Әҙер булыуға 10 минут ҡалғас, өҫтөнә йомарт итеп сыр һибергә. Аштарығыҙ тәмле булһын!
Гөлназ ХУЖАХМӘТОВА әҙерләне.
Алмалы эремсек
500 г эремсек, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ он, 2 алма, дәрсен (корица), шәкәр оно, ванилин кәрәк.
Эремсеккә йомортҡа, самалап ванилин, он өҫтәп, яҡшылап бутарға.
Алмаларҙың уртаһын алып, түңәрәктәргә ҡырҡырға һәм һәр береһенә дәрсен һибергә.
Таҡтаға он һибеп, эремсек массаһынан йәймәләр йәйергә лә алма түңәрәктәрен һәр береһенә һалып, өҫтөн тағы бер йәймә менән ҡапларға һәм 200 градусҡа тиклем йылытылған мейестә 20 – 25 минут бешерергә.
Һыуынғас, шәкәр оно һибеп, табынға бирергә.
Эремсек
ҡамырынан
урама (рулет)
Ҡамырға 100 г аҡ май, 200 г он, 200 г эремсек, семтем тоҙ, 1 балғалаҡ сода йәки ҡамыр ҡабартҡыс, эслеккә 2 ҡалаҡ шәкәр, 2-3 алма, 50-100 г йөҙөм, 1 ҡалаҡ лимон һуты, 1 йомортҡа һарыһы кәрәк.
Ҡамырҙы баҫҡандан һуң, шыптырға урап, 30 минутҡа һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Ул ял иткән арала алмаларҙың ҡабығын әрсеп, шаҡмаҡлап турарға һәм ҡараймаһын өсөн лимон һуты бөркөргә. Йыуып киптерелгән йөҙөмдө, шәкәрҙе һалып бутарға. Булһа, дәрсен дә өҫтәргә мөмкин.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп, һәр береһен йоҡа итеп йәйергә. Тигеҙ итеп эслекте һалып, рулет итеп төрөргә һәм өҫтөнә йомортҡа һарыһы һөртөп, 200 градусҡа тиклем эҫелектәге мейестә 30 минут бешерергә. Һыуынғас, шәкәр оно һибергә.
Еләк менән эремсек бәлеше
800 г эремсек, 200 г еләк, 1 стакан он, 100 г аҡ май йәки маргарин, 1 йомортҡа, ярты стакан шәкәр, семтем тоҙ, самалап ванилин, сода йәки ҡамыр ҡабартҡыс алына.
Майға шәкәр, йомортҡа, он, сода, тоҙ, ванилин һалып, татлы ҡамыр (песочное тесто) әҙерләргә.
Уны диаметры 20–25 см ҙурлыҡтағы табаға йәйергә һәм 200 градус эҫелектәге мейестә 10-15 минут бешереп алырға.
Эремсеккә 6 ҡалаҡ шәкәр, булһа, балғалаҡтың дүрттән бер өлөшө сода өҫтәлгән ҡаймаҡ бутарға һәм ҡамыр өҫтөнә тигеҙләп һалырға, өҫтөнә еләктәрҙе батырырға. Шунан 30–40 минут бешерергә.
Һыуынғас, бәлеш өҫтөнә шәкәр оно һибеп, өлөштәргә ҡырҡырға.
Ләүәштән конверттар
200 г ләүәш, 250 г эремсек,
550 г алма, тәменсә шәкәр,
1 – 2 ҡалаҡ аҡ май, дәрсен (корица) алына.
36х31 см ҙурлығындағы ике ләүәште 8 дүрткел киҫәккә ҡырҡырға.
Алманы йыуып, ҡабығын әрсергә, үҙәген алырға һәм бәләкәй шаҡмаҡтарға турарға.
Табала аҡ майҙы иретеп алманы һалырға, өҫтөнә тәменсә шәкәр, дәрсен һибеп, талғын утта ара-тирә болғата-болғата, 8 –10 минут тирәһе йомшарғансы тоторға.
Эремсекте сәнске менән иҙергә һәм алманы һалып бутарға.
Ләүәштең уртаһына эслекте һалғас, уны тәүҙә бер, шунан икенсе яғы менән ҡапларға. Ике ситен дә бөгөп конверт итеп төрөргә.
Әҙер конверттарҙы пергамент түшәлгән формаға һалырға ла, өҫтөнә туҡылған йомортҡа һарыһын һөртөп, 180 градусҡаса эҫетелгән духовкала 25 минут тоторға.
Ҡаластар
200 г эремсек, 2 йомортҡа, 150 г он, 40 г шәкәр, семтем тоҙ, 0.5 балғалаҡ сода, 2 ҡалаҡ үҫемлек майы кәрәк.
Эремсек төйөрһөҙ булһын өсөн уны иләктән үткәрергә. Иләнгән онға тоҙ менән соданы һалып бутарға.
Йомортҡаның ағы менән һарыһын айырырға. Һауытҡа эремсекте, ондо, шәкәрҙе, йомортҡа ағын һалып, яҡшылап болғатырға. Ҡамырҙы баҫҡанда ҡулға йәбешмәһә, уны 6 өлөшкә бүлергә һәм ҡулдарҙы еүешләп, шарҙар әүәләргә лә майланған һәм бер аҙ он һибелгән формаға теҙергә.
Йомортҡа һарыһын туҡығас, ҡаластарҙың өҫтөнә һыларға ла алдан йылытылған 180 градус эҫелектәге духовкала бешерергә.
Ике минутта иртәнге аш
3 йомортҡаға 2 аш ҡалағы һөт ҡушып, туҡырға, тәменә ҡарап тоҙ, борос, колбаса, помидор, һуған һалырға. Сынаяҡты аҡ май менән майлап, ошо массаны һалырға, 2–3 минутҡа микротулҡынлы мейескә бешерергә ҡуйырға.
Тәмле иртәнге аш әҙер.
Ашҡабаҡтан запеканка
4 йомортҡа, 100 г ҡаты сыр, тауыҡтың түш ите, 100 г ҡаймаҡ, помидор, тәмләткестәр кәрәк.
Ашҡабаҡты телемләп турарға, өҫтөнә тауыҡ ите, помидор, һуған һалырға. Ҡаймаҡҡа 4 йомортҡа, төрлө тәмләткестәр һалып туҡырға ла, әҙерләнгән масса өҫтөнә ағыҙып, бешерергә ҡуйырға. Ҡырғыстан үткәрелгән сыр ашҡабаҡ бешкәс кенә һалына.
Сыр менән тауыҡ фаршынан кәтлит
Әҙерләр өсөн 500 г тауыҡ фаршы, 0,5 балғалаҡ тоҙ, 0,5 балғалаҡ ҡара борос ҡатнашмаһы, 0,5 балғалаҡ паприка, 150 г сыр алына. Әүәләр өсөн 100 г он, 2 йомортҡа, сохарый онтағы кәрәк.
Тауыҡ фаршына тоҙ, борос, паприка ҡушып бутарға. Унан, йомарлап, эсенә сыр һалып ҡалдырабыҙ. Табаға пергамент ҡағыҙы йәйеп, әҙер кәтлиттәрҙе һалып, 30 минут һыуытҡыста тоторға. Унан уларҙы онға, туҡылған йомортҡаға, сохарыйға манып, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға.
Рассольник
400 г арпа ярмаһын (перловка) йылы һыуға һалып, 4 сәғәт бүрттерергә. 1,5 кг ҡыяр менән помидорҙы һаламлап, һуғанды шаҡмаҡлап турарға, 600 г кишерҙе ҡырғыстан үткәрергә, турарға. Бөтә йәшелсәне лә бергә болғатып, 2 ҡалаҡ тоҙ, 1 аш ҡалағы шәкәр, ҡара борос, укроп һалып, 30 минут бешерергә.
Һыуынғас, вакуумлы пакеттарға тултырып, туңдырырға ҡуйырға. Эҫе килеш стерилләнгән банкаларға һалып, тимер ҡапҡас ябырға ла мөмкин.
Еләктән суфле
Еләк, ҡаймаҡ, шәкәр, желатин, лимон кислотаһы кәрәк.
Йылымыс һыуҙа 20 г желатинды иретергә. Бер стакан шәкәр, ярты балғалаҡ лимон кислотаһы, 500 г ҡаймаҡ (ҡуйы булһа, яҡшыраҡ) ҡушып болғатырға. Килеп сыҡҡан массаға еләк ҡушып, һауыттарға бүлеп һалып, 3 – 4 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Еләктән тәмлекәс
5 кг еләкте йыуып, блендер менән иҙергә. Уға бер литр ҡуйыртылған һөт һалып, тәменсә шәкәр өҫтәргә (200 г тирәһе). Һуңынан контейнерға һалып, туңдырғысҡа ҡуйырға.
Ҡоймаҡҡа һылап ашарға бигерәк тәмле.
Ҡара ҡарағаттан желе
2 кг ҡарағат, 2 әфлисун, 4 кг шәкәр ҡомо кәрәк.
Ҡарағатты, әфлисунды йыуып, ит турағыстан үткәрергә. Әҙер массаға шәкәр һалып, иреп бөткәнсе болғатырға һәм ҡайнап сыҡҡансы утта тоторға.
Шәкәре иреп, ҡуйыра килә желе хасил була. Банкаларҙы парландырып тултырырға.
Ҡурай еләгенән кеҫәл
Дүрт стакан һыу, 400 г ҡурай еләге, ярты стакан шәкәр, өс ҡалаҡ картуф крахмалы кәрәк.
Ҡурай еләгенең һутын һығып алырға. Һуты алынған еләктең ҡалдығына өс стакан һыу ҡушырға. Ошо массаға шәкәр ҡушып, ҡайнатып сығарырға ла, бер стакан һалҡынса һыу менән буталған крахмал ҡушып, ҡуйыртырға.
Кеҫәлде уттан ҡайнап сыҡҡас уҡ алалар ҙа, уға еләк һутын өҫтәп бутайҙар. Өҫтәлгә һалҡын һөт йәки ваниль соусы менән бирелә. Шулай уҡ кеҫәлгә 1 г тирәһе лимон кислотаһы өҫтәргә мөмкин.
Тары ҡоймағы
100 г тары ярмаһына 1 литр һыу ҡушып, шыйыҡ ҡына бутҡа бешерергә. Һыуынғас, 200 мл йылы һөт, 5 г ҡоро сүпрә, 3 ҡалаҡ шәкәр,1 ҡалаҡ тоҙ, 2 йомортҡа, 300 г он һалып, ҡамыр яһап, әсетергә ҡуйырға. Ул ҡабарып сыҡҡас, 50 мл үҫмлек майы ҡушып, табала бешерергә.
Тауыҡ итенән рулет
Тауыҡтың бот (һөйәктәренән айырылған булырға тейеш) йәки түш итен төйөп йомшартырға. Тоҙ, борос, аш тәмләткестәр һалырға. Уртаһына тоҙло ҡыяр, сыр йәки ҡара емеш ҡуйып , рулет итеп урарға ла, шпажка (ағас таяҡса) менән нығытырға. Йомортҡаға манып, сохарила әүәләп, мейестә бешерергә.
Ханума
2 йомортҡа, 1 стакан йылымыс һыу, 1 ҡалаҡ тоҙ,3 ҡалаҡ шыйыҡ май, он һалып, ҡаты итеп ҡамыр баҫырға.
Кишер менән һуғанды ҡыҙҙырып, тоҙ, борос һалып, фарш менән бутарға. Ҡамырҙы йоҡа ғына итеп йәйеп, эслекте һалып, рулет формаһында урап, 35 – 40 минут парҙа бешерергә.
Маринадланған тел
Малдың телен һыуға тоҙ, лавр япрағы, ваҡланмаған ҡара борос һалып, ике сәғәт бешерергә. Бешеп сыҡҡас, һалҡын һыуҙа тотоп, телде таҙартырға, тиреһен һыҙырып, турарға.
1 ҡалаҡ бал, 1 ҡалаҡ горчица, ярты ҡалаҡ тоҙ, тәмләткестәр («Хмели-сунели»), 3 ҡалаҡ көнбағыш майы, 3 бүлкәт һарымһаҡ, 3 ҡалаҡ лимон һуты ҡушып, маринад әҙерләргә лә, туралған телде ошонда һалып, һыуытҡыста 4 – 5 сәғәт тоторға.
Тауыҡ итенән рулет
Тауыҡтың һум ите – 2 киҫәк, 2 дана йомортҡа, 1 банка ҡара һәм йәшел зәйтүн емеше, сыр, майонез, 2 ҡалаҡ он, петрушка, укроп кәрәк.
Тауыҡ итен нәҙек итеп ҡырҡып, төйөп, йомшартырға. Тоҙларға, боросларға, майонез һылап, маринадта ҡалдырырға. Йомортҡаны туғып, ике ҡалаҡ он ҡушып ҡыҙҙырырға. Ике ҡоймаҡ килеп сыға. Уға зәйтүн емештәрен ваҡ ҡына итеп турап һалырға. Йомортҡа ҡоймағын филе өҫтөнә ҡуйырға. Сыр һибергә. Рулет формаһында төрөп, асылып китмәһен өсөн кулинар еп йәки теш таҙартҡыс менән ҡыҫтырып, онда тәгәрәтеп алғандан һуң, майлы табала ҡыҙҙырырға. 40 минут мейестә бешереп алырға ла була.
Бәшмәкле салат
Бер банка маринадланған баллы бәшмәк (опята), ярты стакан дөгө ярмаһы, 1 татлы ҡыҙыл борос, уртаса ҙурлыҡтағы бер ҡыяр, тауыҡ ите (һыйыр ите лә мөмкин) кәрәк.
Дөгөнө бүрттергәндән һуң, уға ҡыярҙы, итте, татлы боросто ваҡ ҡына турап һалырға. Баллы бәшмәкте өҫтәргә. Салатты майонез, ҡаймаҡ менән дә эшләргә мөмкин.
Бауырҙан ҡатлы салат
500 г сыр, 500 г бауыр, уртаса 4 кишер, 5 тоҙло ҡыяр һәм йомортҡа, 4 һуған кәрәк.
Бешкән бауырҙы, кишерҙе, йомортҡаның ағын эре ҡырғыста ҡырырға. Тоҙло ҡыярҙы шаҡмаҡлап турарға. Һуғанды шаҡмаҡлап турап, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға. Һауытҡа иң тәүҙә бауырҙың яртыһы, һуңынан һуған, ҡыяр, кишер, йомортҡа һалына. Һәр ҡатҡа майонез һыларға. Салаттың өҫтөн йомортҡаның һарыһы менән биҙәргә. Ризыҡ тәмләнһен өсөн 3 – 5 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Һоло печеньеһы
300 г һоло онтағы («Геркулес»), 40 г йөҙөм, 300 мл кефир, 3 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа, корица кәрәк.
Һоло онтағын кефирҙа 40 минут ебетергә, йөҙөм, ванилин, йомортҡа ҡушырға. Барыһын бергә ҡушып бутап, печенье эшләп, пергамент түшәлгән табаға теҙеп һалырға. 180 – 200 градуста 30 минут бешерергә. Йөҙөм урынына киптерелгән башҡа емеш- еләк һалырға була. Кефирҙы эҫе һыу менән алмаштырырға мөмкин.
Шпрот менән салат
Шпрот, консерваланған кукуруз, һуған, тоҙло ҡыяр, майонез кәрәк. Ҡыяр менән һуғанды турап, шпроттағы балыҡты иҙеп, кукуруз һалып, майонез һалып болғатырға. Икмәкте киптереп, ошо ҡатнашманы һыларға. Был эслек менән тарталеткаларҙы ла тултырырға була.
Эремсек запеканкаһы
500 г эремсек, 3 ҡалаҡ шәкәр, 3 ҡалаҡ манный ярмаһы, 3 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 3 йомортҡа, 1 ҡап ванилин, йөҙөм, 1 ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс (разрыхлитель) кәрәк. Йөҙөмдән башҡа бөтә ингредиентты блендерҙа иҙгәс, 140 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейестә 40 – 45 минут бешерергә.
Сөгөлдөрлө кәбеҫтә
1 кг кәбеҫтә, уртаса ҙурлыҡтағы сөгөлдөр, 1 ҙур кишер, уртаса ҙурлыҡтағы һарымһаҡ алырға.
Кәбеҫтәне турарға, ҡалған йәшелсәне эре тишекле ҡырғыстан ҡырырға. Һарымһаҡты иҙергә. Кәбеҫтәне тоҙ һалмайынса ғына ҡул менән бер аҙ иҙергә һәм ҡалған йәшелсә менән бергә болғатырға. Һуңынан ярты стакан һыуға ярты стакан үҫемлек майы, ярты стакан шәкәр, 1,5 ҡалаҡ тоҙ һалып ҡайнатырға. Һыуынғас, уға ярты стакан самаһы аш һеркәһе һалып, банкаларға ҡойорға. 12 сәғәткә баҫтырып ҡуйырға. Һуңынан һыуыҡ урында һаҡларға кәрәк.
Ҡаймаҡ һәм
томат соусында картуф
400 г фарш, һуған, һарымһаҡ, йомортҡа, һалҡын һөттә ебетелгән булка, 2 ҡалаҡ он (панировка өсөн), картуф кәрәк.
Фарштан ялпаҡ кәтлиттәр түгел, йомороҡастар яһап, онда әүәләргә лә, майланған таба ситенә теҙергә. Уртаһына картуф һалырға, соус ҡойорға. 220 градусҡа тиклем эҫетелгән духовкала 30 минут бешерергә.
2 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 1 ҡалаҡ кетчуп, 0,5 стакан һыу, тоҙ, борос ҡушып соус әҙерләргә. Әҙер массаға һалырға.
Ҡабаҡтан «ананас»
Күптәр ҡабағын нимә эшләтергә белмәй аптырай. Бына был “ананастар”ҙың тап ҡабаҡтан эшләнгәнен ҡапыл ғына берәү ҙә әйтә алмай.
1 кг ҡабығы әрселеп, эсе алынған ҡабаҡ (йәш ҡабаҡ булһа һәйбәтерәк), 350 г ананас һуты (иң осһоҙлоһон алһағыҙ ҙа була) 0,5 ст шәкәр, 2/3 ҡалаҡ лимон килотаһы кәрәк. Бысаҡ осонда ғына ванилин өҫтәһәгеҙ, ҡабаҡтың әсе тәмен баҫыр.
Ҡабаҡтарҙы таҙартып, эсен алып ташларға. Кәстрүлгә бөтә ингредиентты һалып,15 минут бешерергә. Стерилләнгән банкаларға һалып, ҡапҡас менән ябырға.
Ҡабаҡтар ҡатыраҡ булһа, һыу йә һут өҫтәгеҙ.
Ҡабаҡтан ҡайнатма
1 кг ҡабаҡҡа 2 әфлисун, 1 лимон, 300 грамм шәкәр, ярты стакан һыу кәрәк.
Ярты стакан һыуға шәкәр һалып бутап утҡа ҡуйырға. Сироп ҡайнап сыҡҡас, ит үткәргестән үткәрелгән ҡабаҡты, әфлисунды, лимонды ҡушырға һәм бутарға. Талғын утта бер нисә минут ҡайнатырға. Ҡайнатманы һалҡынса урында һаҡларға.
Петрушка һәм сәтләүектән соус
Ризыҡ төрләндереү өсөн бик шәп рецепт.
60 г самаһы сәтләүекте (ниндәйҙе яратаһығыҙ, шуны алырға мөмкин, әммә кешью йә әстерхан сәтләүегенән яҡшыраҡ була) блендерҙа ныҡ ҡына ваҡларға.
Бер бәйләм петрушканы ла шулай уҡ ваҡларға. Тик иғтибарлы булығыҙ – һуты ныҡ сыҡмаһын.
Ике продуктты ла бергә ҡушып, массаға 40 г ҡырылған сыр, ике-өс бүлкәт һарымһаҡ, ике-өс ҡалаҡ лимон һуты, самалап тоҙ, 60 мл зәйтүн майы өҫтәп, йәнә блендерҙа иҙергә. Ҡуйы ғына соус килеп сыға. Уны һыуытҡыста 10 көн самаһы һаҡларға мөмкин. Ҡышҡылыҡҡа туңдырып ҡуйырға ла була.
Үҙенсәлекле соус
Йәшелсәнән генә тора. Тимәк, файҙалы.
Кәрәкле аҙыҡ-түлек: 2 кг помидор, 0,5 г татлы борос, бер баш һуған, бер дана әсе борос, 100 г һарымһаҡ, 20 г тоҙ, 150 г шәкәр, 9 процентлы 75 мл һеркә, бер балғалаҡ ҡара борос, берәр балғалаҡ кориандр, кипкән базилик, тәменсә петрушка, укроп, 20 г крахмал һәм уны иҙеү өсөн 50 мл һыу.
Ошо йәшелсәне ит турағыстан үткәрергә лә, тоҙлап, шәкәр һалып, ҡайнатып сығарырға һәм 15 минут бешерергә.
Шунан йәшел тәмләткестәрҙе һалып, тағы 10 минут утта тоторға. Артабан кипкән тәмләткестәрҙе һәм һеркәне һалып, йәнә 10 минут бешерергә. Һуңынан крахмалды һыу менән бутап, соусҡа ҡушырға ла, бер-ике минут ҡайнатырға.
Стерилләнгән банкаларҙа һаҡларға.
Кетчуп
Магазиндан һатып алғансы, үҙегеҙ эшләгеҙ.
Әҙерләү: 3 кг помидор, 1 кг алма, бер стакан туралған һуғанды йомшарғансы бешереп, дуршлаг аша һөҙөргә. Килеп сыҡҡан массаға ике ҡалаҡ тоҙ, дүрт ҡалаҡ шәкәр, бер ҡалаҡ 9 процентлы уксус, марля эсендә ике лавр япрағы, 10 бөртөклө ҡара борос, өс бөртөк ҡәнәфер, бер әсе борос һалырға һәм ҡуйырғансы ҡайнатырға. Банкаға тултырыр алдынан марлялағы лавр япрағын, әсе боросто алырға. Яҡынса 450 грамлы дүрт банка кетчуп килеп сыға.
А. АҠБУЛАТОВА әҙерләне.
Ҡабаҡтан икра
Икра өсөн уртаса ҙурлыҡтағы 2 ҡабаҡ, 2 баш эре һуған, 1–2 ҙур кишер, бер ҡалаҡ томат пастаһы, өс ҡалаҡ майонез, самалап тоҙ, шәкәр, борос, бер ҡалаҡ 9 процентлы аш һеркәһе кәрәк.
Ҡабығынан һәм үҙәгенән таҙартылған ҡабаҡты шаҡмаҡлап турарға. Ҡалын һауытҡа бер аҙ көнбағыш майы һалып, уны үтә күренмәле һәм йомшаҡ булғансы ҡыҙҙырырға.
Туралған һуған менән кишерҙе айырым ҡыҙҙырырға. Шунан, бөтәһен бергә ҡушып, быҡтырырға.
Бөтә йәшелсәне бергә блендерҙа ваҡларға ла, томат пастаһын, майонез, тоҙ, шәкәр, ҡара борос өҫтәп, ҡапҡасын япҡан килеш талғын утта бер сәғәттәй ҡайнатырға.
Икраны оҙаҡ һаҡларға кәрәк булһа, иң аҙаҡтан бер-ике балғалаҡ һеркә ҡушып болғатырға кәрәк.
Һуңғы этап – икраны ҡайнар көйө стерилләнгән банкаларға тултырып, нығытып ябырға һәм йылы юрған менән ҡаплап ултыртып торорға.
Ҡабаҡтан лечо
Лечо әҙерләү өсөн 1,5 кг ҡабаҡ (ҡабағы ҡаты булһа, таҙартырға), 1 кг кишер, 0,5 кг һуған, 1,5 кг татлы борос, бер баш һарымһаҡ, 0,5 стакан үҫемлек майы, 300 г томат пастаһы, бер стакан шәкәр, бер балғалаҡ ҡыҙыл борос, 1 стакан таҙартылмаған үҫемлек майы, 50 мл 9 процентлы аш һеркәһе, бер литр һыу, 3 – 4 балғалаҡ тоҙ алына.
Помидорҙы ҡайнар һыуҙа бешекләп , тышын әрсергә һәм ит үткәргестән үткәрергә. Һыуға үҫемлек майы, томат пастаһы, тоҙ, шәкәр, әсе борос ҡушып, бутап бешерергә. Ҡайнап сыҡҡас, утын кәметеп, татлы боросто, помидорҙы, кишерҙе, ҡабаҡты, һуғанды һалып, 30 минут быҡтырырға. Бешеп сығырға ун минут ҡалғас, һарымһаҡ, аш һеркәһе өҫтәргә. Бер аҙ һыуынғас, әҙер лечоны стерилләнгән банкаларға тултырып, ябырға.
Ҡабаҡтан бәлеш
Бәлеш өсөн 300 грамм ҡырғыстан үткәрелгән ҡабаҡ, 100 грамм шәкәр, 100 грамм аҡ май, 200 грамм он, өс йомортҡа, бер лимон һәм аш содаһы алына.
Йомшартылған май менән шәкәрҙе бутарға, уға йомортҡаларҙы өҫтәргә. Лимондың тышын ваҡ ҡырғыс аша үткәреп, массаға һалырға.
Ҡырылған ҡабаҡты һутынан һығып алырға һәм уға лимон һутын (сама менән 50 грамм) ҡойорға. Артабан уны төп массаға ҡушырға.
Бер балғалаҡ аш содаһын лимон һуты менән һүндерергә, ондо өҫтәргә. Яҡшылап болғатып, мейескә ҡуйырға. Бәлеш 180 градуста 40 минут самаһы бешә.
Сөгөлдөрҙән салат
Сөгөлдөрҙө таҙартырға ла эре ҡырғыста ҡырырға. Һуғанды оҙонсалап нәҙек итеп турарға һәм майҙа ҡыҙҙырырға. Уның өҫтөнә сөгөлдөрҙө һалғас, йәнә 10 минут бешерергә.
Помидорҙы ҡырғыста ҡырырға (ҡабығы тороп ҡала). Татлы боросто таҙартырға ла шаҡмаҡлап турарға һәм помидор менән икәүһен дә сөгөлдөргә ҡушып, тағы 10 минуттай бешереп алырға.
Аҙаҡ иҙелгән һарымһаҡ, тоҙ, шәкәр һәм аш һеркәһе өҫтәп, 2 – 3 минут ҡайнатырға. Стерилләнгән банкаларға һалып, ҡапҡас менән ябырға.
Борщ
3 кг сөгөлдөр, 1 кг кишер, 1 кг һуған, 1 кг татлы борос, 1 кг помидор, 1 стакан шәкәр, өс ҡалаҡ тоҙ, бер стакан үҫемлек майы, ярты стакан 9 процентлы аш һеркәһе кәрәк.
Башта йәшелсәләрҙең барыһын да йыуып, таҙартырға. Һуғанды ярым түңәрәкләп, сөгөлдөрҙө, кишерҙе эре ҡырғыста ҡырып, боросто һаламлап турап, помидорҙы түңәрәк итеп ҡырҡып, тоҙ, шәкәр, май, аш һеркәһе һалып, һәйбәтләп бутарға.
Артабан талғын ғына утҡа бешерергә ҡуйырға. Һуты сыҡҡас, утты көсәйтеп, 25 минут тирәһе быҡтырырға. Бешеп сыҡҡан массаны стерилләнгән банкаларға тултырырға. 0,5 литрлы 12 банка борщ сыға.
Ҡабаҡ һуты
2 кг таҙартылған ҡабаҡ, 200 г шәкәр, 2 эре әфлисун һуты, 0,5 ҡалаҡ лимон кислотаһы, 2 лимон кәрәк.
Ҡабаҡтың тышын һәм эсен таҙартып киҫәктәргә турап, кәстрүлгә өҫтө ҡапланғансы һыу һалып, талғын утҡа бешерергә ҡуйырға. Бешкәс, блендер менән иҙергә. Әфлисун һутын, шәкәр, лимон кислотаһын ҡушып, тағы ла ҡайнатырға ҡуйырға. 15 минуттан һуң лимон һуты һалырға. Аҙаҡтан стерилләнгән банкаларға тултырып, ябырға.
Клярҙа бешерелгән ташҡабаҡ
2 ташҡабаҡ, 2 бүлкәт һарымһаҡ, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ майонез, 2 ҡалаҡ он, 1 балғалаҡ төйөлгән ҡара борос, үҫемлек майы алына. Әгәр ташҡабаҡтар йәш икән, ҡабығын әрсемәҫкә, ә инде ныҡ ҙур булһа, әрсеп, үҙегеҙгә оҡшаған ҙурлыҡта 5-7 мм ҡалынлығында турарға. Кляр өсөн йомортҡаға иҙелгән һарымһаҡты, боросто, майонезды һалып, яҡшы итеп туҡырға. Шунан ондо өҫтәп, төйөрө бөткәнсе бутарға. Ташҡабаҡтарға еңелсә тоҙ һибергә. Сәнске менән һәр киҫәген тәүҙә – онға, шунан клярға манып, алдан эҫетелгән майлы табала ике яҡлап ҡыҙҙырырға. Ут уртаса булырға тейеш.
Әҙер булған ризыҡты ҡағыҙ таҫтамалға һалһағыҙ, артыҡ майы шунда һеңер.
2 ташҡабаҡ, 2 бүлкәт һарымһаҡ, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ майонез, 2 ҡалаҡ он, 1 балғалаҡ төйөлгән ҡара борос, үҫемлек майы алына. Әгәр ташҡабаҡтар йәш икән, ҡабығын әрсемәҫкә, ә инде ныҡ ҙур булһа, әрсеп, үҙегеҙгә оҡшаған ҙурлыҡта 5-7 мм ҡалынлығында турарға. Кляр өсөн йомортҡаға иҙелгән һарымһаҡты, боросто, майонезды һалып, яҡшы итеп туҡырға. Шунан ондо өҫтәп, төйөрө бөткәнсе бутарға. Ташҡабаҡтарға еңелсә тоҙ һибергә. Сәнске менән һәр киҫәген тәүҙә – онға, шунан клярға манып, алдан эҫетелгән майлы табала ике яҡлап ҡыҙҙырырға. Ут уртаса булырға тейеш.
Әҙер булған ризыҡты ҡағыҙ таҫтамалға һалһағыҙ, артыҡ майы шунда һеңер.
Мангалда әҙерләнгән шампиньон
Маринад әҙерләү өсөн 5 ҡалаҡ соя соусы, 3 ҡалаҡ майонез, һарымһаҡ, укроп, борос, хмели-сунели, кориандр кәрәк. Барлыҡ ингредиенттарҙы бергә бутап, ошо ҡатнашмала бәшмәктәрҙе бер сәғәт тоторға һәм мангалда 15 минут бешерергә.
Тиҙ әҙерләнә торған бәлеш
Тиҙ генә ҡамыр ризығы әҙерләп алырға теләйһегеҙме? Был рецепт һеҙҙең өсөн. Шыйыҡ ҡамырҙан бешерелгән бәлеш тиҙ әҙерләнеүе менән айырылып тора.
Кәрәк: 2 йомортҡа, ярты балғалаҡ тоҙ, 1 стакан он, 1 стакан кефир, ярты балғалаҡ сода.
Эслек: 300 г фарш (тауыҡ ите, балыҡ консерваһы ла ярай), 2 – 3 баш туралған һуған, самалап тоҙ, борос.
Кефирға сода һалып туҡып, 5 минутҡа ситкә ҡуйып торорға. Артабан башҡа ингредиенттарҙы ла һалып, шыйыҡ ҡамыр әҙерләргә. Форманы майлап, ҡамырҙың ярты өлөшөн ағыҙырға. Өҫтөнә фарш менән һуғандан әҙерләнгән эслекте һәм ҡалған шыйыҡ ҡамырҙы һалып бөтөрөргә. Бәлеш мейестәге 170 градус эҫелектә 40 – 45 минут тирәһе бешә.
Ирәүәндән (ревень) бәлеш
Бәлеш өсөн 750 г ирәүән (ревень), 200 г ҡаймаҡ, 200 г маргарин, 2 стакан он, 350 г шәкәр, 2 ҡалаҡ манный ярмаһы, 1 ҡалаҡ һеркәлә һүндерелгән сода, 2 йомортҡа кәрәк.
Ирәүәнде йыуып, таҙартып турарға. Маргарин, ҡаймаҡ, 200 г шәкәр, 1 йомортҡа, сода, он һалып ҡамыр баҫырға. Ҡамырҙың яртыһын табаға йәйеп һалырға. Манный ярмаһы һибеп, өҫтөнә туралған ирәүәнде һалып, ҡалған шәкәрҙе һибергә лә, өҫтөнә ҡамырҙың икенсе яртыһын ҡаплап, бөгөргә. Әҙер бәлештең өҫтөнә бер йомортҡаны һытып һыларға, 180 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейескә бешерергә ҡуйырға.
Балыҡ кәтлите
Кәтлит әҙерләү өсөн бер банка майлы балыҡ консерваһы, ярты стакан дөгө ярмаһы, 1 йомортҡа, 2 баш һуған, 1 бүлкәт һарымһаҡ, тоҙ, ҡара борос, 3 картуф, йәшел тәмләткестәр кәрәк.
Картуфты бешереп иҙергә, дөгөнө һыуҙа бешерергә. Консерваланған балыҡты иҙеп, уға ошо массаны, тоҙ, борос, йәшел тәмләткестәр, йомортҡа, һарымһаҡ һалып, кәтлиттәр әүәләргә. Һуңынан майлы табала ике яғы ла ҡыҙарғансы ҡыҙҙырырға.
Бауыр салаты
Салат өсөн 500 г бауыр, уртаса ҙурлыҡтағы 4 кишер, 5 маринадланған ҡыяр, 5 йомортка, уртаса зурлыҡтағы 4 һуған, майонез кәрәк.
Бауырҙы бешереп, эре ҡырғыстан ҡырырға. Ҡыярҙы шаҡмаҡлап турарға. Кишерҙе эре ҡырғыстан ҡырырға. Һуғанды түңәрәкләп турап, алтынһыу төҫкә ингәнсе майҙа ҡыҙҙырырға. Йомортҡаны бешереп һарыһын ағынан айырырға.
Беренсе ҡатҡа – бауыр, һуңынан һуған, ҡыяр, кишер, йомортҡа ағы һалына. Салатты йомортҡа һарыһы, зәйтүн емеше менән биҙәргә лә, һыуытҡысҡа өс сәғәткә ултыртып ҡуйырға.
«Малахит беләҙек» салаты
200 г тауыҡ ите, 4 йомортҡа, 1 кишер, 150 г сыр, бер ус йөҙөм, 2 – 3 бүлкәт һарымһаҡ, 3 киви, гранат, тоҙ, борос, майонез кәрәк.
Сей кишерҙе ҡырғыстан үткәреп, майҙа ҡыҙҙырырға. Сырҙы, бешкән йомортҡаны эре ҡырғыстан ҡырырға. Тауыҡ итен шаҡмаҡлап турарға. Һарымһаҡты иҙергә. Йөҙөмдө һыуҙа ебетергә. Бөтә ингредиенттарҙы ла бергә майонез һалып бутайбыҙ. Салатты тәрилкәгә браслет формаһында һалып, өҫтөн киви, гранат менән биҙәргә.
«Ҡош һөтө» торты
Торттың йәймәләре өсөн 3 йомортҡа,180 грамм шәкәр, 130 грамм он, 2 ҡалаҡ какао, бер семтем аш содаһы, 0,5 л ҡайнаған һыу кәрәк.
Суфле өсөн: 33 процентлы 250 грамм һөт өҫтө (сливки), 3 йомортҡа, 170 грамм шәкәр әҙерләгеҙ.
Барлыҡ ингредиентты ҡушып, миксер менән туҡырға, һуңынан һыу өҫтәп, йәнә яҡшылап бутарға.
Массаны формаға һалып, 170 градусҡа тиклем йылынған мейескә ҡуйып, 35 минут бешерергә.
Ул һыуынған арала суфле яһарға. Йомортҡаның ағын һарыһынан айырырға, шәкәр ҡушып, миксер менән оҙаҡ ҡына туҡырға. Һөт өҫтөн дә айырым һауытта миксер ярҙамында болғатырға. Һуңынан ике массаны бергә ҡушып, ҡалын итеп йәймә өҫтөнә һыларға.
Шунан 1 – 2 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға. Фантазияғыҙға ҡарап, тәмлекәсте матур итеп биҙәп ҡуйһағыҙ ҙа була.
«Яҙ» салаты
Салат өсөн тауыҡтың түш ите, йәшел һуған менән укроп, йомортҡа, ҡыяр, майонез кәрәк.
Бөтә ингредиентты ла турап һалып, майонез менән бутарға. Бик тәмле, туҡлыҡлы салат килеп сыға.
«Пикантлы» салаты
Был салатҡа ыҫланған колбаса, ҡаты сыр, бер ҡыяр, бер банка консерваланған кукуруз, сохарый, тәменсә һарымһаҡ, тоҙ, ҡара борос, майонез кәрәк. Өҫтөн биҙәр өсөн ниндәй ҙә булһа йәшел тәмләткесте алырға була.
Сырҙы, һарымһаҡты ҡырып, колбасаны, ҡыярҙы һаламлап турап, барлыҡ ингредиентты ла бутарға. Табынға ултыртыр алдынан сохарый һалырға була.
Балыҡ кәтлите
Кәтлит әҙерләү өсөн бер банка майлы балыҡ консерваһы, ярты стакан дөгө ярмаһы, 1 йомортҡа, 2 баш һуған, 1 бүлкәт һарымһаҡ, тоҙ, ҡара борос,3 картуф, йәшел тәмләткестәр кәрәк.
Картуфты бешереп иҙергә, дөгөнө һыуҙа бешерергә. Косерваланған балыҡты иҙеп, уға ошо массаны, тоҙ, борос, йәшел тәмләткестәр, йомортҡа, һарымһаҡ һалып, кәтлиттәр әүәләргә. Һуңынан майлы табала ике яғы ла ҡыҙарғансы ҡыҙҙырырға.
«Мимоза» салаты
Салат өсөн 300 г скумбрия балығы, уртаса ҙурлыҡтағы 3 картуф, 2 кишер, 3 йомортҡа, йәшел борсаҡ консерваһы, майонез кәрәк.
Салат һауытына түбәндәге тәртиптә ингредиенттарҙы теҙеп һалырға. Беренсе ҡатҡа – скумбрия, икенсеһенә – ҡырылған картуф, өсөнсөһөнә – кишер, һуңынан йәшел борсаҡ һалына. Һәр ҡатҡа майонез һыларға. Салатты 2 – 3 сәғәткә һыуытҡысҡа ултыртып алырға.
Ветчина менән салат
Салатҡа 2 – 3 картуф, 100 – 120 г ветчина, 2 йомортҡа, 1 баш һуған, 40 г сыр, биҙәү өсөн йәшел тәмләткестәр, маринадланған шампиньондар алына.
Тәүге ҡатҡа – ҡырғыстан үткәрелгән картуф, уның өҫтөнә – ветчина, маринадланған һуған һалырға. Һәр ҡатҡа майонез һыларға. Айырым тәрилкәлә йомортҡа менән сырҙы ҡырып, салат өҫтөнә һалып, йәшел тәмләткестәр, маринадланған шампиньондар менән биҙәргә.
Бауыр салаты
Салат өсөн 500 г бауыр, уртаса ҙурлыҡтағы 4 кишер, 5 маринадланған ҡыяр, 5 йомортка, уртаса зурлыҡтағы 4 һуған, майонез кәрәк.
Бауырҙы бешереп, эре ҡырғыстан ҡырырға. Ҡыярҙы шаҡмаҡлап турарға. Кишерҙе эре ҡырғыстан ҡырырға. Һуғанды түңәрәкләп турап, алтынһыу төҫкә ингәнсе майҙа ҡыҙҙырырға. Йомортҡаны бешереп һарыһын ағынан айырырға.
Беренсе ҡатҡа – бауыр, һуңынан һуған, ҡыяр, кишер, йомортҡа ағы һалына. Салатты йомортҡа һарыһы, зәйтүн емеше менән биҙәргә лә, һыуытҡысҡа өс сәғәткә ултыртып ҡуйырға.
«Малахит беләҙек» салаты
200 г тауыҡ ите, 4 йомортҡа,1 кишер , 150 г сыр, бер ус йөҙөм,2 – 3 бүлкәт һарымһаҡ , 3 киви, гранат, тоҙ, борос, майонез кәрәк.
Сей кишерҙе ҡырғыстан үткәреп, майҙа ҡыҙҙырырға. Сырҙы, бешкән йомортҡаны эре ҡырғыстан ҡырырға. Тауыҡ итен шаҡмаҡлап турарға. Һарымһаҡты иҙергә. Йөҙөмдө һыуҙа ебетергә.Бөтә ингредиенттарҙы ла бергә майонез һалып бутайбыҙ. Салатты тәрилкәгә браслет формаһында һалып, өҫтөн киви, гранат менән биҙәргә.
Ҡоро печеньенан пирожный
400 грамм ҡоро печенье, 150 грамм иретелгән аҡ май, бер банка ҡуйыртылған һөт, 2–3 ҡалаҡ какао кәрәк.
Ҡоро печеньены ит үткәргестән үткәрергә. Уға иретелгән аҡ май, какао,ҡуйыртылған һөт ҡушып, барыһын бергә бутарға һәм колбаса формаһында эшләп, полиэтилен моҡсайға һалып, һыуытҡысҡа ҡуйырға. Иртәнгә тәмле, татлы «колбаса» әҙер ҙә була.
“Яҙ” салаты
150 грамм тунец балығы, тоҙло ҡыяр, консерваланған кукуруз, болгар боросо, йәшел укроп алына.
Ингредиенттарҙың барыһын да шаҡмаҡлап турарға. Өҫтөнә үҫемлек майына лимон, борос ҡушылған соус эшләп ҡойорға.
Тәмле бәлеш
Ҡамыр өсөн 100 г маргарин, 200 г он, 100 г шәкәр, 1 ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс, 1 йомортҡа, 4 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 140 г эремсек кәрәк.
Барыһын да бергә һалып бутап, ҡамыр баҫырға. Уны йәйгәс, 3 алма, виноград, 2 ҡалаҡ шәкәр, 1 ҡалаҡ аҡ май һалып әҙерләнгән эслек һалына. Бәлеш өҫтөнә ҡаймаҡлы шыйыҡса ҡойола. Ул түбәндәгесә әҙерләнә: 160 мл ҡаймаҡ, 1 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа, 1 пакет ванилинлы шәкәр, 2 ҡалаҡ крахмалды (он менән дә алмаштырырға була) бергә ҡушып яҡшылап бутарға.
Песто
Песто – гурмандар ризығы. Балыҡ, ит, макарон, бутерброд һәм салаттар өсөн ҡулланыла. Үҙенсәлекле соус, бәлки, кемдәргәлер оҡшап та етмәҫ. Әммә уны Европа халҡы ла, Азияныҡы ла яратып ашай. Иң мөһиме – файҙалы һәм калорияһы аҙ. Балыҡ, ит, макарон, бутерброд һәм салат өсөн ҡулланыла.
50 г базилик менән "Пармезан" сырын, 100 мл зәйтүн майын, 3 ҡалаҡ таҙартылған кедр сәтләүеген, 3 бүлкәт һарымһаҡты блендерҙа иҙергә һәм тәменә ҡарап тоҙ өҫтәргә. Базилик урынына шпинат алырға була, тик был осраҡта соустың тәме бөтөнләй икенсе була.
Балыҡ консерваһы
Был консерва өсөн бәләкәй йылға балыҡтары кәрәк.
1 кг балыҡҡа 100 г көнбағыш майы, 200 г башлы һуған, 50 г 9 процентлы аш һеркәһе, 150 г аҡ шарап йә һыу, самалап тоҙ һәм үҙегеҙ яратҡан тәмләткестәр (лавр япрағы, түңәрәк борос, ҡәнәфер, базилик, дәрсен (корица) алына.
Балыҡты таҙартып, башын һәм ҡанаттарын алып ташлағыҙ.
Кәстрүл төбөнә һуған ҡабығын йәйергә. Артабан рәт-рәт итеп түңәрәкләп туралған һуған, тоҙланған балыҡ, тәмләткес һалырға. Һәр рәткә ҡырғыстан үткәрелгән кишер өҫтәргә мөмкин.
Иң һуңынан аш һеркәһе, аҡ шарап (йәки һыу), көнбағыш майы ҡойоғоҙ. Ҡатнашма кәстрүлдең 2/3 өлөшөнән артмаҫҡа тейеш.
Кәстрүлде утҡа ҡуйығыҙ һәм 3 – 5 сәғәт талғын утта быҡтырығыҙ.
Әҙер балыҡтың һөйәктәре йомшара, шуға ла уларҙы балыҡтан айырмай ашарға мөмкин.
Сырҙан бублик
Ҡамыр өсөн 200 г эремсек, 100 г сыр, 70 – 80 г он, 1 йомортҡа, 0,5 балғалаҡ ҡамыр йомшартҡыс, мәк, тоҙ алына.
Бөтә ингредиентты бутағас, пластилин кеүек масса килеп сығырға тейеш. Бубликтар эшләп, өҫтөнә мәк һибергә. 180 градус эҫелектәге духовкала 20 – 30 минутта әҙер була.
Эремсектән тәмлекәс
Эремсекле ҡатлам өсөн 400 г эремсек, 3 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 1 йомортҡа, 40 г кукуруз крахмалы, 100 г шәкәр кәрәк. Бисквит өсөн 5 йомортҡа, 80 г шәкәр, 80 г он, 20 г какао-порошок, 1 балғалаҡ ҡамыр йомшартҡыс алына.
Иң тәүҙә эремсекле ҡатламы әҙерләнә: эремсек, ҡаймаҡ, крахмал һәм шәкәрҙе бергә бутап, блендер менән иҙергә. Табаға пергамент ҡағыҙын йәйеп, әҙер массаны тигеҙ генә итеп һалырға. Шунан бисквит әҙерләүгә күсәбеҙ. Йомортҡаның ағын шәкәр менән туҡып, он, какао, йомортҡа һарыһын, ҡамыр йомшартҡыс һалып болғатырға. Килеп сыҡҡан шыйыҡ ҡамырҙы баяғы эремсек өҫтөнә тигеҙ итеп ҡойорға. 180 градус эҫелектәге духовкала 30 минут тирәһе бешерергә.
Сыр менән тауыҡ фаршынан кәтлит
Әҙерләр өсөн 500 г тауыҡ фаршы, 0,5 балғалаҡ тоҙ, 0,5 балғалаҡ ҡара борос ҡатнашмаһы, 0,5 балғалаҡ паприка, 150 г сыр алына. Әүәләр өсөн 100 г он, 2 йомортҡа, сохарый онтағы кәрәк.
Тауыҡ фаршына тоҙ, борос, паприка ҡушып бутарға. Унан йомарлап, эсенә сыр һалып ҡалдырабыҙ. Табаға пергамент ҡағыҙы йәйеп, әҙер кәтлиттәрҙе һалып, 30 минут һыуытҡыста тоторға. Унан уларҙы онға, туҡылған йомортҡаға, сохарыйға манып, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға.
Тауыҡ рулеты
Тауыҡ итен киҫәктәргә бүлеп, төйөп йомшартырға. Өҫтөнә паприка, тоҙ, борос һибергә. Горчица, майонез, ҡаймаҡ һалып эшләнгән соус һыларға. Өҫтөнә һуған менән ҡыҙҙырылған бәшмәк һалып төрөргә. Рулет өҫтөнә паприка ҡушылған ҡаймаҡ һөртөргә.
фольгага төрөп, 200 градусҡаса ҡыҙҙырылған мейестә 45 минут бешерергә. Бешеп сығыр алдынан өҫтөнә сыр һибергә.
Капкейк
Ҡамыр өсөн 80 г аҡ май, 100 г шәкәр, 2 йомортҡа, 50 г һөт, ванилин, 130 г он, 1 ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс кәрәк.
Бөтә ингредиентты бергә ҡушып, ҡаты булмаған ҡамыр яһарға һәм бәләкәй формаларға һалырға. 170 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейестә 25 минут бешерергә. Һыуынғас, крем яғырға.
Кремды 33 процентлы һөт өҫтөнә (сливки) 50 г шәкәр һалып яһарға мөмкин.
Эремсектән запеканка
0,5 кг эремсек, дүрт йомортҡа, 7 ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 2 ҡалаҡ крахмал, ванилин, йөҙөм кәрәк.
Эремсеккә шәкәр, ҡаймаҡ, крахмал, ванилин ҡушып болғатырға. Йомортҡаның ағын айырым туғып, эремсек ҡатнашмаһына ҡушырға. Йөҙөм һәм башҡа емеш-еләк һалырға ла мөмкин. Форманы аҡ май менән майлап, ҡамырҙы һалып, 180 – 200 градусҡа тиклем йылытылған мейестә 30 – 40 минут бешерергә. Табынға ҡаймаҡ менән бирергә.
Баклажандан рулет
Был ризыҡ өсөн 2 – 3 баклажан, 600 грамм ит фаршы, ике баш һуған, дүрт помидор, дүрт бүлкәт һарымһаҡ, 150 грамм ҡаты сыр, тоҙ, борос, үҫемлек майы кәрәк.
Тәүҙә баклажанды оҙонса итеп киҫеп, майҙа ҡыҙҙырырға. Шунан һуғанды, һарымһаҡты ваҡлап турап, помидорҙы киҫәкләп ҡырҡып, сырҙы ҡырғыста ҡырырға.
Артабан табала һуғанды йомшарғансы ҡыҙҙырып, фарш өҫтәп, тоҙлап, борослап, әҙер булғансы ҡурырға.
Был массаға сырҙың яртыһын ҡушып, иҙелгән һарымһаҡ һалып, һәйбәтләп бутарға.
Ҡыҙҙырылған баклажан киҫәктәренә эслекте төрөп, майланған формаға теҙергә. Өҫтөнә помидор, иҙелгән һарымһаҡ, сыр һалырға.
Мейестә 180 градуста 15 – 20 минут тирәһе бешерергә.
Тултырылған борос
Ярты стакан дөгө ярмаһы, 0,5 кг фарш, башлы һуған, өс помидор, 150 грамм сыр, өс ҡалаҡ ҡаймаҡ, тоҙ, 10 татлы борос кәрәк.
Тәүҙә фаршҡа бешерелгән дөгө ярмаһы, һуған ҡушып, тоҙлап, борослап, һәйбәтләп бутарға.
Шунан татлы боросто уртаға бүлергә. Эсендәге емештәрен алып, уларға әҙер ҡатнашманы тултырырға. Ҡаймаҡ өҫтәргә. Помидорҙарҙы түңәрәкләп ҡырҡып, фарштың өҫтөнә һалырға, сыр һибергә.
Ҡыҙған мейестә 20 – 25 минут бешерергә.
Солянка
Солянканы әҙерләү өсөн 3 кг кәбестә, 1 кг һуған, 1 кг кишер, 3 кг помидор, 5 балғалаҡ шәкәр, 10 балғалаҡ тоҙ, 20 бөртөк ҡара борос, ярты литр үҫемлек майы, ярты стакан томат соусы, 0,5 стакан 9 процентлы аш һеркәһе алына.
Кәбеҫтәне, помидорҙы шаҡмаҡлап, һуғанды ярымтүңәрәк итеп турарға, кишерҙе ҡырғыстан үткәрергә.
Йәшелсәнең өҫтөнә борос, тоҙ, үҫемлек майы, томат соусы, шәкәр һалып бутарға ла, бер сәғәт бешерергә. Уттан алырға 15 минут ҡалғас, аш һеркәһе һалырға. Стерилләнгән банкаларға тултырып, ҡапҡастарын ябырға.
Сөгөлдөр менән ҡабаҡтан икра
Икра өсөн 3 кг сей сөгөлдөр (ҡырғыс аша үткәрергә), 3 кг ҡабаҡ (ҡырғыс аша үткәрергә), 1,5 кг һуған (ҡулсалап турарға), 3 ҡалаҡ тоҙ, 300 г шәкәр, 100 мл аш һеркәһе, 0,5 стакан үҫемлек майы алына. Томат пастаһы ла һалырға мөмкин.
Барыһын да яҡшылап болғатып, 30 минутҡа ултыртып торорға. Һуңынан 40 минут һүрән утта быҡтырырға ла, стерилләнгән банкаларға һалып, ҡапҡастарын ябырға.
Корейса кишер
Салат өсөн 1 кг кишер, 3 ҡалаҡ шәкәр, 1 ҡалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ ваҡланған кориандр, 2 ҡалаҡ аш һеркәһе, ҡара борос, бер семтем ҡыҙыл борос, биш бүлкәт һарымһаҡ, 100-150 г үҫемлек майы кәрәк.
Тәүҙә кишерҙе махсус ҡырғыста ҡырырға. Өҫтөнә тәмләткестәр һибергә лә, ҡул менән иҙгеләп, бутап, бер һауытҡа һалырға. Унан аш һеркәһе, иҙелгән һарымһаҡ, үҫемлек майын ҡайнатып ҡушырға.
Кәбеҫтә тоҙлау
Тоҙлау өсөн кәбеҫтәнең һуң өлгөрә торған сорттары алына. Улар ҙур, тығыҙ булырға тейеш.
Тәүҙә күсәнде иҫке япраҡтарынан таҙартырға, йыуғас, бер нисә өлөшкә бүлергә кәрәк. Кәбеҫтәне ағас таҡтаға һалып, үткер бысаҡ менән турарға. Тоҙлағанда эмаль йәки быяла һауытты ғына ҡулланыу фарыз, алюмин һауыт зыянлы (кәбеҫтәләге кислота уны “ашай” һәм ризыҡ менән организмға үтеп инә). Туралған 10 килограмм кәбеҫтәгә ҡырғыстан үткәрелгән 500 грамм кишер һалырға кәңәш ителә. Әгәр әсетеп тоҙларға уйлаһағыҙ, уны 15 – 22 градус йылы урында тотоғоҙ, өҫтөн ауыр әйбер менән баҫтырып ҡуйығыҙ. Бер нисә көндән һыуы өҫкә ҡалҡып сығасаҡ. Шул ваҡытта баҫтырып ҡуйған әйберҙе алып, артыҡ һыуын таҙа ҡалаҡ менән түгергә кәрәк. Кәбеҫтәне көнөнә ике тапҡыр бысаҡ менән “тишеп”, газын сығарып торорға онотмағыҙ.
Корейса кәбеҫтә
Кәбеҫтә, кишер, сөгөлдөр, бер нисә тырнаҡ һарымһаҡ, бер аҙ әсе борос кәрәк.
Маринад әҙерләү өсөн бер литр һыуға ике ҡалаҡ тоҙ, 1 стакан шәкәр ҡомо, 0,5 стакан туғыҙ процентлы аш һеркәһе, 0,5 стакан үҫемлек майын бергә ҡайнатығыҙ. Һауытҡа эре итеп туралған кәбеҫтә, ҡырғыстан үткәрелгән сөгөлдөр, кишер, һарымһаҡ һалырға. Өҫтөнә маринад ҡойоп, банкаларҙы ябып, бүлмә температураһында бер нисә көн тоторға.
Аджика
5 кг помидор, 1 кг татлы борос, 6 дана әсе борос, 300 г һарымһаҡ, 0,5 кг керән, 1 стакан тоҙ, 2 стакан аш һеркәһе, 2 стакан шәкәр алына.
Барыһын йыуып, ит үткәргес аша үткәрергә (боростарҙы – орлоҡтары менән ҡуша), шәкәр, тоҙ, аш һеркәһе өҫтәргә, 1 сәғәт самаһы ултыртып торорға ла, шешәләргә ҡойоп, ҡапҡастарын ябырға. Бешермәҫкә. Һыуытҡысһыҙ ҙа яҡшы һаҡлана. Был аджиканы керәнһеҙ ҙә эшләргә мөмкин.
***
5 кг помидор, 2 кг алма, 2 кг кишер, 2 кг татлы борос, 300 г әсе борос, 300 г һарымһаҡ, 0,7 л үҫемлек майы, 2 – 3 ҡалаҡ тоҙ.
Бөтәһен дә ит үткәргес аша үткәрергә, тоҙ, май һалырға, 2 сәғәт бешерергә һәм стерилләнгән банкаларға тултырып ҡапларға.
Борос ҡушылған «Огонек»
200 г һарымһаҡ, 4 киҫәк керән тамыры, 2 бәйләм петрушка, 2 бәйләм укроп, 10 дана татлы борос, 20 дана әсе борос, 2 кг помидор, 4 ҡалаҡ шәкәр, 4 ҡалаҡ тоҙ, 1 стакан аш һеркәһе кәрәк. Ваҡ рәшәткәле ит үткәргестән сығарғас, тоҙ, шәкәр ҡушырға. Һауытында 2 – 3 көн тоторға ла, аш һеркәһе ҡойоп, яҡшылап болғатырға һәм банкаларға һалырға.
Ҡайнатмалы бәлеш
3 йомортҡа, 200 мл һөт, 90 мл көнбағыш майы, 400 г он, 200 г шәкәр, 1,5-2 ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс (разрыхлитель), 1-1,5 стакан ҡуйы ҡайнатма (варенье) йәки джем кәрәк.
Әле генә һыуытҡыстан алынған һалҡын йомортҡаларҙы шәкәр менән туҡырға. Туҡыуҙан туҡтамай ғына әҙләп көнбағыш майы, һөт өҫтәргә. Артабан он, ҡамыр ҡабартҡыс һалып, төйөрҙәре бөткәнсе яҡшылап бутарға. Ҡуйылығы ҡаймаҡ кеүек булһа, ҡамыр әҙер.
Табаға пергамент ҡағыҙын йәйеп майларға, он һибергә, ҡамырҙың яртыһын һалырға. Артабан – ҡайнатма йәки джем һәм ҡамырҙың икенсе яртыһы һалына. Өҫтөн ҡалаҡ менән тигеҙләгәс, 180 градусҡа тиклем йылытылған мейескә ҡуйырға. Бер аҙ ваҡыттан температураны 160 градусҡа кәметеп, 40-45 минут бешерергә. Әҙер бәлештең өҫтөнә шәкәр оно һибергә мөмкин.
Өй шарттарында ләүәш
Тауыҡтың түш ите, кәбеҫтә, помидор, болгар боросо, йәшел һуған, укроп, соус өсөн ҡаймаҡ, һарымһаҡ, кетчуп, ләүәш кәрәк.
Итте ваҡ итеп турап, көнбағыш майында ҡыҙарғансы ҡыҙҙырырға. Тоҙ һәм борос ҡушырға. Кәбеҫтәне, ҡыярҙы, помидорҙы, болғар боросон ваҡ итеп турарға.
Ҡаймаҡтан соус эшләргә. Бының өсөн уға кетчуп, һарымһаҡ иҙеп һалып, болғатырға.
Ләүәште тигеҙ өлөштәргә бүлеп, ситенән 4 см урын ҡалдырып, эслекте йәйеп төргәс, табала ҡыҙҙырырға. Эслеккә сыр, корейса кишер ҙә һалырға мөмкин.
Рулет
2 йомортҡа, 1 стакан шәкәр, 1 стакан йогурт, 1 ҡалаҡ сода, 1,5 стакан он, ванилин һәм ниндәй ҙә булһа ҡайнатма кәрәк.
Йомортҡаны шәкәр һәм ванилин менән күпертеп, йогурт, сода, он ҡушып, шыйыҡ ҡамыр яһарға. Табаға пергамент ҡағыҙын йәйеп, ҡамырҙы шунда һалырға, алдан йылытылған духовкала 7-8 минут алһыуланғансы бешерергә. Бешеп сыҡҡас, уны еүеш сепрәккә алһыуланған яғы менән ауҙарып, эсенә ҡайнатма һылап, эҫе килеш төрөргә. Өҫтөнә шәкәр оно ла һибеп, емеш-еләк менән дә биҙәһәгеҙ, тәмле генә түгел, матур ҙа рулет килеп сығасаҡ.
Корейса сөгөлдөр
500 г сөгөлдөр, 100 г көнбағыш майы, кишер өсөн корея тәмләткесе йәки борос, өс бүлкәт һарымһаҡ, бер ҡалаҡ шәкәр, 9 процентлы аш һеркәһе кәрәк.
Сөгөлдөрҙө махсус ҡырғыста ҡырырға. Тәмләткестәр, шәкәр ҡушып, һарымһаҡты иҙеп һалырға. Ошо массаға ҡайнар көнбағыш майы, аш һеркәһе һалырға ла, 3 – 4 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Маринадланған кәбеҫтә
Бер баш кәбеҫтәне, бер һарымһаҡты турап, бер уртаса ҙурлыҡтағы кишерҙе ҡырғыстан үткәреп, 3 литрлы банкаға тултырабыҙ, бер нисә бөртөк ҡара борос һалабыҙ.
1,5 л һыуға 2 аш ҡалағы тоҙ, 200 г шәкәр, 200 г аш һеркәһе һалып, тоҙлоҡ әҙерләп, банкаға ҡоябыҙ. 200 г көнбағыш майы ла өҫтәргә онотмағыҙ.
Иртәгәһенә кетерҙәп кенә торған маринадланған кәбеҫтә әҙер буласаҡ.
Кукуруз таяҡсаларынан торт
2 ҡап кукуруз таяҡсаһы, 150 г аҡ май, 250 г “Кис-кис” ирисы кәрәк.
Иретелгән майға иристы һалырға һәм иреп бөткәнсе болғата-болғата утта тоторға. Әлеге сиропты ҡайнар килеш кукуруз таяҡсалары өҫтөнә ағыҙып, яҡшылап бутарға. Ҡатнашманы тәрилкәгә һалып, сәк-сәк кеүек итеп өйөргә. Әҙер тортты бер аҙ һыуытҡыста тотоп алырға кәрәк.
“Ялҡау” голубцы
“Ялҡау” голубцы – бик тәмле һәм тиҙ әҙерләнгән ризыҡ. Уны духовкала ла, табала ла бешерергә була. Һеҙҙең иғтибарға киске ашҡа табала әҙерләнгән төрөн тәҡдим итәбеҙ.
Бүрттерелгән йәки яртылаш бешерелгән дөгө ярмаһын, фаршты, ваҡ туралған кәбеҫтәне, һуған, һарымһаҡ, тоҙ, борос, тәмләткестәрҙе, бер йомортҡаны бергә ҡушып бутап, кәтлит эшләргә. Табаға көнбағыш майы һалып, «ялҡау» голубцыларҙы ике яҡлап ҡыҙҙырырға.
Кәтлиттәрҙең өҫтөнә туралған бер помидор йәки ҡырғыста ҡырылған кишер һалырға, томат пастаһы, бер стакан ҡайнаған һыу өҫтәргә. Лавр япрағы, тәмләткестәр ҡушырға. Өҫтөн ҡаплап, талғын утта 30 минут ҡыҙҙырырға.
Рассольник
400 г арпа ярмаһын (перловка) йылы һыуға һалып, 4 сәғәт бүрттерергә. 1,5 кг ҡыяр менән помидорҙы һаламлап, һуғанды шаҡмаҡлап турарға, 600 г кишерҙе ҡырғыстан үткәрергә, турарға. Бөтә йәшелсәне лә бергә болғатып, 2 ҡалаҡ тоҙ, 1 аш ҡалағы шәкәр, ҡара борос, укроп һалып, 30 минут бешерергә.
Һыуынғас, вакуумлы пакеттарға тултырып, туңдырырға ҡуйырға.
Ҡабаҡ менән күрәгә ҡайнатмаһы
Ҡабаҡ ҡайнатмаһына күрәгә, әфлисун, лимон, сәтләүек һалып та әҙерләргә була. 1 кг ҡабаҡҡа 200 г күрәгә, 1 кг шәкәр ҡомо алына. Ҡабаҡ менән күрәгәне ит үткәргестән үткәреп, үтә күренмәле сироп барлыҡҡа килгәнсе ултыртып торорға һәм һуңынан ҡайнатып алырға.
Ит һәм бәшмәк тултырылған ҡабаҡ
Уртаса ҙурлыҡтағы 1 ҡабаҡ, 1 кг картуф, 500 г бәшмәк, 3 башлы һуған, 500 г ит, 2 кишер, үҫемлек майы кәрәк.
Ҡабаҡты яҡшылап йыуырға һәм өҫтөн ҡапҡас итеп ҡырҡып алырға, орлоҡтарын таҙартырға. Итте, бәшмәкте, һуған менән кишерҙе шаҡмаҡлап турап, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға. Һуңынан ҡабаҡ эсенә уны туралған картуф менән аралаштырып һалып, ҡапҡасын ябып бешерергә. Тултырылған ҡабаҡ 160 – 180 градус эҫелектәге мейестә 2 – 3 сәғәт бешә.
Печеньенан пирожный
400 г печенье, 150 г иретелгән аҡ май, бер банка ҡуйыртылған һөт, 2 – 3 аш ҡалағы какао кәрәк.
Печеньены ит үткәргес менән ваҡларға. Йәки полиэтилен ҡапсыҡҡа һалып, уҡлау менән иҙергә. Уға иретелгән аҡ май, какао, ҡуйыртылған һөт ҡушып, барыһын бергә болғатырға һәм колбаса формаһында әүәләп, өҫтөн ҡапларға ла һыуытҡысҡа ҡуйырға. Иртәнге сәйгә тәмле, татлы «колбаса» әҙер.
Был тәмлекәскә ваҡланған сәтләүек ҡушып ебәрһәгеҙ, тағы ла тәмлерәк булыр.
Адыгея сыры
3 л һөттө ҡайнатырға ла, уға бер ҡалаҡ тоҙ һалып, утты һүрәнәйтергә. Һөт ҡайнаған арала 400 г әсегән һөткә 3 йомортҡа һалып туҡырға һәм ошо массаны ҡайнаған һөткә ҡушырға. Болғата-болғата эремсекләнгәнсе тоторға. Ҡуйырғас, марля йәйелгән һөҙгөскә бушатып, өҫтөнә һыулы банка ҡуйып, 3 – 4 сәғәт баҫтырып ҡуйырға. Һуңынан һыуытҡыста һаҡларға.
Кишер мармелады
1 кг кишер, 4 әфлисун, 0,5 кг шәкәр, 1 балғалаҡ агар-агар кәрәк.
Кишерҙе түңәрәкләп турап, һыуҙа йомшарғансы бешерергә. Һыуынан һарҡытырға ла, шәкәр ҡушып, блендер менән иҙергә. Әфлисун һутын һығырға. 2 стакан һут килеп сығырға тейеш. Аҙ булһа, кишер бешкән һыуҙы һалығыҙ. Ошо һутҡа агар-агарҙы ҡушып, бер сәғәт тоторға. Кишер иҙмәһенә килеп сыҡҡан желены һалып болғатырға. Талғын утҡа ҡуйып, 10 минут бешерергә. Көслө утта тотмағыҙ, мармелад килеп сыҡмаясаҡ. Аҙыраҡ һыуынғас, формаларға һалып, ҡатырырға.
Сырлы ҡоймаҡтар
1,5 стакан һөт, 2 йомортҡа, 1 стакан он, 150 г сыр, 1 ҡалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ шәкәр, ҡамыр ҡабартҡыс (разрыхлитель), 2 ҡалаҡ көнбағыш майы, укроп кәрәк.
Йылы һөткә йомортҡа, тоҙ һалырға. Һуңынан ҡамыр ҡабартҡыс ҡушылған он һалып, ҡырғыстан үткәрелгән сыр, укроп, үҫемлек майы ҡушып, шыйыҡ ҡамыр әҙерләргә. Ғәҙәти ҡоймаҡ кеүек табала бешерергә.
Сәтләүекле рулет
Ҡамыр өсөн 2 стакан он, 0,5 стакан шәкәр, 50 – 100 г аҡ май йәки маргарин, 1 йомортҡа, 4 ҡалаҡ ҡаймаҡ, тоҙ, аш содаһы алына.
Эслеккә 1 стакан әстерхан сәтләүеге, 0,5 стакан шәкәр, 2 ҡалаҡ бал, 1/8 ҡалаҡ дәрсен кәрәк.
Ҡамыр өсөн бөтә ингредиенттарҙы ҡушып бутарға һәм шәрбәтле ҡамыр баҫырға. Әҙер ҡамырҙы бер яҡ осон бер аҙ йоҡараҡ итеп йәйергә. Йоҡараҡ яғына бал һыларға ла, өҫтөнә шәкәр, дәрсенле онталған сәтләүек һибергә. Икенсе яғына йомортҡа туҡып һөртөргә.
Йәймәне төрөп, өҫтөнә йомортҡа һөртөп, бер нисә урындан тишергә. Ҡыҙған мейестә бешереп алырға.
Кукуруз таяҡсаларынан торт
2 ҡап кукуруз таяҡсаһы, 150 г аҡ май, 250 г “Кис-кис” ирисы кәрәк.
Иретелгән майға иристы һалырға һәм иреп бөткәнсе болғата-болғата утта тоторға. Әлеге сиропты ҡайнар килеш кукуруз таяҡсалары өҫтөнә ағыҙып, яҡшылап болғатырға. Ҡатнашманы тәрилкәгә һалып, сәк-сәк кеүек итеп өйөргә. Әҙер тортты бер аҙ һыуытҡыста тотоп алырға кәрәк.
Һуған ҡабығы
өҫтөндә
бешерелгән балыҡ
3 скумбрия балығына 1 лимон, 5 – 6 бөртөк ҡара борос, 3 – 4 лавр япрағы, 4 – 5 теш һарымһаҡ, ярты балғалаҡ тоҙ, 2 ҡалаҡ зәйтүн майы, 3 баш һуған ҡабығы кәрәк.
Лимондың һутын һығып алырға. Уға зәйтүн майы, тоҙ, борос, иҙелгән һарымһаҡ, лавр япрағын һалып болғатырға. Таҙартып әҙерләнгән балыҡты ошо маринадта 2 сәғәт тоторға.
Таба төбөнә фольга йәйергә, һуған ҡабығын тигеҙ итеп һалып сығырға. Өҫтөнә махсус ҡағыҙ (пергамент) йәйергә лә, балыҡтарҙы теҙергә. Балыҡ өҫтөнә лимон киҫәктәре ҡуйырға һәм фольганы төрөргә. 180 – 200 градусҡаса эҫетелгән мейестә 40 – 45 минут бешерергә. Һуған ҡабығы балыҡҡа ҡабатланмаҫ хуш еҫ бирәсәк.
Эремсекле ҡоймаҡ
1 литр һөт, 2-3 стакан он, ярты ҡалаҡ тоҙ, ярты ҡалаҡ аш содаһы, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ көнбағыш майы, 2 йомортҡа, эслеккә ярты килограмм эремсек, 1 стакан йөҙөм, 3 ҡалаҡ шәкәр, 100 грамм ҡаймаҡ кәрәк.
Барыһын да һөткә ҡушып ҡамыр әҙерләргә һәм ҡоймаҡ ҡойорға.
Эремсеккә шәкәр, йөҙөм, ҡаймаҡ һалып болғатырға (ҡорораҡ тойолһа, бер нисә ҡалаҡ ҡына һөт өҫтәргә мөмкин). Һәр ҡоймаҡҡа 2 ҡалаҡ самаһы эслек һалырға.
Эслектең тағы бер варианты: картуфты бешереп иҙергә лә, майҙа ҡыҙҙырылған һуған ҡушырға.
Ҡаластан шәңгә
Ҡамыр баҫып тормайынса ғына эремсек шәңгәһе бешерергә өйрәтәбеҙ.
Бәләкәй ҡаластарҙы ярты сәғәт һөттә ебетергә. Улар ныҡ йомшарырға тейеш түгел. Өҫтөнә эремсеккә йомортҡа, бер ҡалаҡ шәкәр, йөҙөм буталған ҡатнашманы һалырға. 30 минутҡа мейескә бешерергә ҡуйырға. Эремсек алтынһыу төҫкә инһә, ризыҡ әҙер.
Ҡаластың уртаһына һалырға үткәрелгән ит менән һуған, бәшмәк, төрлө йәшел тәмләткестәр ҡушылған сырҙы ҡулланырға мөмкин.
Маринадланған кәбеҫтә
Бер баш кәбеҫтәне, бер һарымһаҡты турап, бер уртаса ҙурлыҡтағы кишерҙе ҡырғыстан үткәреп, 3 литрлы банкаға тултырабыҙ , бер нисә бөртөк ҡара борос һалабыҙ.
1,5 л һыуға 2 аш ҡалағы тоҙ, 200 г шәкәр, 200 г аш һеркәһе һалып , тоҙлоҡ әҙерләп, банкаға ҡоябыҙ. 200 г көнбағыш майы һалабыҙ.
Иртәгәһенә кетерҙәп кенә торған маринадлы кәбеҫтә әҙер буласаҡ!
Тултырылған сөгөлдөр
Уртаса ҙурлыҡтағы 1 кг сөгөлдөргә 500 г эремсек, 3 – 4 йомортҡа, 4 ҡалаҡ йөҙөм, 2 ҡалаҡ шәкәр, 1/3 стакан манный ярмаһы, 40 г аҡ май, тәменсә тоҙ кәрәк.
Бешкән сөгөлдөрҙө әрсергә лә, ипләп кенә уртаһын алып, «һауыттар» эшләргә. Эремсекте иләк аша үткәрергә. Уға йөҙөм, йомортҡа, шәкәр, манный ярмаһын ҡушып, яҡшылап болғатырға һәм сөгөлдөр эсенә тултырырға. Майлы табаға теҙеп, 15 – 20 минутҡа мейескә ҡуйырға. Табынға ҡаймаҡ менән бирергә.
Сөгөлдөрҙән чипсы
3 сөгөлдөр, 2 ҡалаҡ зәйтүн майы, тәменсә эре тоҙ, борос кәрәк.
Йыуып таҙартылған сөгөлдөрҙө йоҡа ғына түңәрәктәргә турарға. Сөм һауытҡа һалып, өҫтөнә зәйтүн майы ҡойорға һәм майҙы сөгөлдөрҙөң һәр киҫәгенә тейерлек итеп яҡшылап бутарға. Табаға махсус пергамент ҡағыҙы йәйергә лә, сөгөлдөр киҫәктәрен берәмләп теҙеп һалып сығырға. 150 градус эҫелектәге мейестә 40 – 50 минут бешерергә. Бешкәндә икенсе яғына әйләндерергә лә була.
Мейестән алғас, тоҙ һәм борос һибергә. Шул килеш тә ашарға мөмкин.
Тиҙ әҙерләнгән пицца
3 йомортҡа, колбаса, 1 ҡалаҡ он, 1 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 2 помидор, сыр, йәшел тәмләткестәр кәрәк.
Йомортҡаға он, ҡаймаҡ, тоҙ һалып туҡырға ла, туралған колбасаға һалырға. Өҫтөнә йоҡа ғына итеп теленгән ике помидорҙы теҙергә. Һуңынан пиццаға йәшел тәмләткестәр, ҡырылған сыр һибергә. Табаның өҫтөн ҡапҡас менән ябып, һүрән генә утта бешерергә.
Рассольник
400 г арпа ярмаһын (перловка) ҡайнар һыуға һалып, 4 сәғәт бүрттерергә, 1,5 кг ҡыяр менән помидорҙы һаламлап, һуғанды шаҡмаҡлап турарға, 600 г кишерҙе ҡырғыстан үткәрергә. Барыһын бергә болғатып, 2 ҡалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ шәкәр, ҡара борос, укроп һалып, 30 минут бешерергә.
Һыуынғас, вакуум тоҡсайҙарға тултырып, туңдырырға ҡуйырға.
Ҡабаҡ менән күрәгә ҡайнатмаһы
Ҡабаҡ ҡайнатмаһын күрәгә, әфлисун, лимон, сәтләүек һалып та әҙерләргә була. 1 кг ҡабаҡҡа 200 г күрәгә, 1 кг шәҡәр алына. Ҡабаҡ менән күрәгәне ит үткәргестән үткәреп, үтә күренмәле сироп барлыҡҡа килгәнсе ултыртып торорға һәм ҡайнатып алырға.
Ит һәм бәшмәк тултырылған ҡабаҡ
Уртаса ҙурлыҡтағы ҡабаҡ,1 кг картуф, 500 г бәшмәк, 3 баш һуған, 500 г ит, 2 кишер, үҫемлек майы кәрәк.
Ҡабаҡты яҡшылап йыуырға һәм өҫтөн ҡапҡас итеп ҡырҡып, орлоҡтарын алырға. Итте, бәшмәкте, һуған менән кишерҙе шаҡмаҡлап турап, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға. Һуңынан ҡабаҡ эсенә туралған картуф менән аралаштырып һалып, ҡапҡасын ябып, бешерергә. Тултырылған ҡабаҡ 160 – 180 градус эҫелектәге мейестә 2 – 3 сәғәт бешә.
Алма бәлеше
Был бәлеште «өс стакан бәлеше» тип тә йөрөтәләр.
1 стакан он, 1 стакан манный ярмаһы, 1 стакан шәкәр, бер семтем сода, һутлы өс ҙур алма, 100 – 120 г аҡ май кәрәк.
Алманы ҡырғыстан ҡырырға. Он, шәкәр, манныйҙы бергә ҡушырға. Ошо массаны табаға алма менән ҡатлап һалырға. Иң өҫтә ҡоро ҡатнашма ҡалырға тейеш. Шуның өҫтөнә аҡ май ҡырырға. 170 градус ҡыҙыулығындағы мейестә бешерергә.
Козинак
150 г таҙартылған көнбағыш, 30 г кунжут, 180 г бал, 40 г шәкәр, ярты лимон һуты кәрәк.
Көнбағышты һәм кунжутты алтын төҫкә ингәнсе ҡыҙҙырырға. Кәстрүлдә балды иретергә лә, шәкәр, лимон һуты өҫтәп, шәкәр ирегәнсе талғын утта тоторға. Көнбағыш менән кунжутты һалып, 15 минут тирәһе һүрән генә утта бешерергә. Ҡатнашма бер аҙ төҫөн үҙгәртеп, ҡуйырыр. Йәйпәк тәрилкәне һыуларға һәм ҡатнашманы һалырға. Һыулы ҡул менән өҫтөн тигеҙләп, тығыҙларға. Ярты сәғәт һыуытырға. Унан тәрилкәнең аҫтын йылытып, ҡуптарып алып, пергаментҡа һалырға һәм 5 минуттан ромбиктарға ҡырҡырға.
Редистан салат
Уртаса ҙурлыҡтағы 10 редис, 2 йомортҡа, ярты банка консерваланған кукуруз, йәшел һуған, майонез, 100 г сыр кәрәк.
Бөтә ингредиентты ла ҡатлап һалырға һәм һәр ҡатҡа майонез һыларға. Иң тәүҙә туралған йомортҡа, һуңынан һуған, сыр, кукуруз, ҡырғыстан үткәрелгән редис һалына. Салаттың өҫтөн укроп менән биҙәргә.
Көршәктәге аш
Картуф, һунарсы (“охотничья”) колбасаһы, кишер, томат пастаһы, һарымһаҡ, тоҙ, борос, ҡәнәфер, сыр, әнис, петрушка кәрәк.
Тәүҙә картуфты таҙартып, шаҡмаҡлап турарға. Шунан колбасаны түңәрәкләп ҡырҡырға. Табала кишерҙе ҡыҙҙырғас, томат пастаһы, әҙерәк кенә һыу, тоҙ, борос, ҡәнәфер һалырға. Һәйбәтләп бутап, көршәктә 45 минут бешерергә. Әҙер ризыҡҡа әнис, петрушка, сыр өҫтәп, өҫтәлгә ҡуйырға.
Француз шарҙары
4 йомортҡа ағы, 200 грамм сыр, 1 ҡалаҡ он, көнбағыш майы, петрушка, тоҙ һәм борос, кәрәк.
Йомортҡа ағын туҡып, ҡырғыстан ҡырылған сыр өҫтәргә Тәменсә тоҙ, борос, петрушка һалырға. Түңәрәктәр эшләп, онда әүәләп, майҙа бешерергә. Майы һарҡһын өсөн ҡағыҙ салфеткаға һалып торорға.
Тауыҡ итенән тәмле ризыҡ
Уның өсөн ике ҙур киҫәк тауыҡ ите, бер помидор, 80 грамм сыр, гәрсис, кунжут, киптерелгән йәшел тәмләткестәр кәрәк.
Помидорҙы – уртаға, сырҙы киҫәкләп ҡырҡырға. Тауыҡ итен гармун формаһында киҫергә. Тәмләткестәр менән гәрсисте бергә бутап, иткә һыларға.
Иттең ҡырҡылған урындарына сыр менән помидор ҡыҫтырырға. Артабан уны формаға теҙеп, эргә-тирәһенә кунжут һәм кипкән әнис һибергә.
Мейесте 180 градусҡа тиклем йылытып, 30 минут бешерергә.
Эремсектән ҡатлы печенье
150 – 200 грамм он, бер балғалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс, 200 грамм эремсек, 100 грамм аҡ май, ике ҡалаҡ шәкәр, 1/3 балғалаҡ тоҙ, ванилин кәрәк.
Тәүҙә эремсеккә аҡ май, шәкәр, ванилин, ҡамыр ҡабартҡыс, тоҙ һалып һәйбәтләп бутарға. Он өҫтәп, ҡамыр баҫырға, 30 – 40 минутҡа һыуытҡысҡа ҡуйырға. Шунан өс өлөшкә бүлергә. Дүртмөйөш формаһында ҡамыр йәйергә. Өҫтөнә шәкәр һибергә. Икенсе, өсөнсө ҡатына ла шулай уҡ шәкәр һибергә лә, дүртмөйөш формаһында ҡырҡырға.
Артабан формаға һалып, мейесте 210 градусҡа тиклем йылытып, 10 – 15 минут бешерергә.
Еңел әҙерләнгән салат
Салатҡа бешкән тауыҡ ите, ҡара емеш һәм консерваланған ананас кәрәк.
Бөтә ингредиентты шаҡмаҡлап йәки оҙонса итеп турап, майонез һалып бутарға.
Тиҙ пицца
2 йомортҡа, 3 ҡалаҡ майонез һәм 3 ҡалаҡ ондо яҡшылап бутарға. Ҡамырҙы табаға ҡойоп, ваҡ итеп туралған колбаса, һуған, помидор (туңдырылған булһа ла ярай) һалырға. Өҫтөнә мул итеп ҡырғыстан ҡырылған сыр һибергә һәм духовкала бешерергә.
«Диңгеҙсе» салаты
1 банка балыҡ консерваһы, 2 кишер, 150 г сыр, 1 баш һуған, 4 йомортҡа, картуф, 250 г майонез кәрәк.
Бешкән кишер, йомортҡа һәм картуфты, сырҙы ҡырғыста ҡырырға, һуғанды ваҡ киҫәктәргә турарға, балыҡты иҙеп, ҡушырға һәм майонез һалып болғатырға.
«Пломбир» туңдырмаһы
200 г ҡуйыртылған һөт , 500 мл 33 процентлы шыйыҡ ҡаймаҡ (сливки) кәрәк.
Һыуытылған һауытта ҡаймаҡты миксер ярҙамында 5 – 7 минут юғары тиҙлектә күпертергә. Тиҙлекте яйлатып, ҡуйыртылған һөт ҡушып, тағы 1 минут тирәһе болғатырға. Унан алдан әҙерләп ҡуйылған вафля стакандарға йәки торт өсөн әҙер вафляға һалып, 4 сәғәткә туңдырғысҡа ҡуйырға.
«Ялҡау» пицца
Эштән арып ҡайтҡанһығыҙ, ә балаларығыҙ ҡамыр ризығы таптыра. Тиҙ генә табала пицца бешереп алығыҙ.
Ҡамыр өсөн 3 йомортҡа, 5 ҡалаҡ майонез, 5 ҡалаҡ он, тәменсә тоҙ алына.
Эслек өсөн ит йәки колбаса, сыр, помидор, тоҙло ҡыяр, һуған, һарымһаҡ, соус кәрәк.
Ҡамырҙы әҙерләп, тефлон табаға һалырға. Соусты тамсылап ҡына ҡамыр өҫтөнә һалып сығырға. Йәшелсәне һәм бешкән итте йәки колбасаны ҡамыр өҫтөнә теҙергә. Мул итеп ҡырғыстан үткәрелгән сыр һибергә.
«Ялҡау» пицца һүрән утта, табаның ҡапҡасын ябып, 10 минут бешерелә. Ризыҡтың әҙерлеген ағас таяҡсыҡ менән төртөп ҡарап тикшерергә.
Эремсек бәлеше
Был эремсек бәлешен («Королевская ватрушка») кем генә яратмай икән!
Ҡамырға 2,5–3 стакан он, 200 г аҡ май, 1 балғалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс, 2 ҡалаҡ шәкәр, эслеккә 400 г эремсек, 2 йомортҡа, ярты стакан шәкәр кәрәк.
Он, ҡамыр ҡабартҡыс hәм шәкәрҙе бергә болғатырға. Өҫтөнә һыуытҡыстан алған майҙы ҡырырға. Яҡшылап ыуырға. Ыуалып торған ҡамыр килеп сығырға тейеш. Эремсеккә шәкәр, йомортҡа һалып, эслек әҙерләргә.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлергә. Табаны майларға ла бер өлөшөн шунда йәйергә, өҫтөнә эремсек, уның өҫтөнә ҡамырҙың икенсе өлөшөн hалырға. 180 градуслы духовкала өҫтө ҡыҙарғансы 45 минут бешерергә.
Табала бешерелгән торт
Бер банка ҡуйыртылған һөткә бер ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡысты (разрыхлитель) 400 г он менән бутап, йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫырға. Ул пластилин кеүек килеп сыға. Ошо ҡамырҙы ун өлөшкә бүлеп, йәйеп, ҡыҙған табала ҡоймаҡ бешер¬гәндәге кеүек ике яғын да әйләндереп бешереп алырға.
Крем өсөн 500 мл һөттө ҡайнатырға. Яртыһына 300 г шәкәр, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ крахмал, 3 ҡалаҡ он, бер ҡап ванилин һалып бутарға, ҡалған һөттө ҡойорға һәм ҡуйырғансы бешерергә. Һыуынғас, кремға 200 г аҡ май һалып, туҡырға һәм йәймәләргә һылап, тортты йыйырға.
Сырлы ҡамырҙан печенье
100 г йомшаҡ аҡ май, 100 г ҡырғыстан үткәрелгән ҡаты сыр, 100 мл һөт, 250 г он, 1/2 балғалаҡ тоҙ, 1/3 балғалаҡ сода.
Барлыҡ ингредиентты бергә ҡушып, ҡамыр баҫырға ла 15 минут ял бирергә. Ҡамырҙы дүрткел формала йәйеп, буй-буй итеп ҡырҡырға. Өҫтөнә кунжут һибергә лә була. Спираль рәүешендә өйрөлтөп формаға теҙеп сығырға. 180 градусҡаса йылытылған мейестә 15 минут бешерергә.
Мармелад
Мармелад өсөн 1 ҡап (90 г) йәшелсә-емеш желеһы, 4 балғалаҡ желатин, 3 балғалаҡ шәкәр, ярты балғалаҡ лимон кислотаһы, 200 мл ҡайнар һыу кәрәк.
Барлыҡ ингредиентты табаҡҡа һалып, ҡайнар һыу менән болғатырға. Һүрән утҡа ҡуйып, болғай-болғай бешерергә.
Килеп сыҡҡан массаны силикон формаға ҡалаҡлап һалырға. Һыуынғас, ярты сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Дөгө менән эремсектән запеканка
0,5 стакан дөгө, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа ағы, аҡ май, 150 – 200 г эремсек, манный ярмаһы йәки сохарый вағы.
Дөгөнө бүрттереп, һалҡын һыуҙа сайҡатырға. Формаларҙы аҡ май менән майлап, манный йәки сохарый вағы һибергә. Айырым һауытта эремсек, шәкәр һәм дөгөнө болғатырға. Һалҡында торған йомортҡаның ағын алып, тоҙ һалып, миксер ярҙамында күпертергә. Уны әҙ-әҙләп алда яһаған ҡатнашмаға һалырға. Әҙер массаны формаларға тултырырға һәм духовкала 25 – 30 минут тоторға.
Люля-кебаб
1 кг фарш, 1-2 башлы һуған, йәшел тәмләткестәр (укроп, петрушка, кинза), 1 йомортҡа, тоҙ, борос, хмели-сунели, паприка кәрәк.
Барлыҡ ингредиентты бергә бутап, колбаса формаһында әүәләргә. Унан махсус ағас таяҡтарға кейҙерергә лә духовкала 30 – 40 минут бешерергә.
Ләүәштән ролл
Бер ҙур ғына әҙер ләүәш, банкалағы ыҫланған мойва балығы ыуылдырығы, 100 г бешкән дөгө, еңелсә тоҙланған бағры, ҡыяр, өҫтөн биҙәргә ҡыҙыл ыуылдырыҡ кәрәк була.
Ләүәште йәйеп haлырға ла өҫтөнә мойва ыуылдырығын һыларға. Һуңынан дөгөнө йәйергә, артабан балыҡты, ҡыярҙы ваҡлап турарға, майонез һыларға. Ләүәште төрөргә. 10 минутҡа һыуытҡыста ҡуйып торорға.
Шоколадлы кекс
200 мл йылы һыу,130 г шәкәр, 80 г бал (джем), 80 мл көнбағыш майы, 40 г какао, 2/3 балғалаҡ сода, самалап тоҙ, 1 стакан он (200 г) кәрәк.
Йылы һыуға барыһын ҡушып болғатырға ла иң аҙаҡтан он менән какаоны иләп ҡушырға. Теләгәндә шоколад, сәтләүек өҫтәргә була.
Ҡамырҙы формаға ҡойоп, 180 градусҡаса эҫетелгән мейестә 40 минут бешерергә. Шырпы төртөп тикшерергә онотмағыҙ.
«Фри» картуфы
Уртаса ҙурлыҡтағы 5 –7 картуф, 2 йомортҡа ағы, тәменә ҡарап тоҙ, татлы паприка, ҡара борос кәрәк.
Картуфты әрсеп, 1 см ҡалынлығында таяҡсалар кеүек турарға. Йомортҡа ағын күбекләнгәнсе туҡырға. Тоҙ, паприка, ҡара боросто һалып, яҡшылап болғатырға.
Картуфты сөм һауытҡа һалып, тоҙло-боросло йомортҡа ағын ҡушып, яҡшылап бутарға.
Духовканы 200 – 220 градусҡа тиклем ҡыҙҙырырға.Картуфты табаға һалып, алтынһыу төҫкә ингәнсе бешерергә.
Сырлы-йәшелсәле самса
Самса ҡамырын әҙерләү өсөн 250 мл ҡайнаған һыу, 400 г он, тоҙ, 100 г йомшаҡ аҡ май кәрәк. Эслеккә 300 г үткәрелгән ит, 2 һуған, 100 г сыр, 1 – 2 помидор, салат япраҡтары, тәменсә тоҙ, борос, паприка һалалар. Самсаның өҫтөнә һыларға 1 йомортҡа ла кәрәк буласаҡ.
Сөм һауытта ҡулға йәбешмәҫлек итеп кенә йомшаҡ ҡамыр баҫырға. Күҙләнһен өсөн 15 минутҡа һыуытҡысҡа ҡуйып торорға. Өҫтөн ҡапларға.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп, йәйергә. Өҫтөнә аҡ май һөртөп, рулет итеп төрөргә. Киҫәктәргә бүлеп, бәләкәй йәймәләр эшләргә. Йәймәгә бер салат япрағы, итле эслек, уның өҫтөнә помидор, сыр һалырға ла, самсалар эшләргә. Күпертелгән йомортҡа яғырға һәм 180 градус ҡыҙыулыҡтағы мейескә бешерергә ҡуйырға.
Ҡамыр эсендәге балыҡ
Кәрәк: 0,5 кг балыҡ ите, 3 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 4 йомортҡа, он.
Йомортҡаларҙы туҡып, он һәм ҡаймаҡ ҡушырға. Ҡуйы ҡамыр килеп сығырға тейеш. Самалап тоҙ һалырға. Балыҡты йоҡа киҫәктәргә телеп, ҡамырға манып, майлы табала ике яҡлап бешереп алырға. Майы һеңһен өсөн ҡағыҙ салфетка һалынған һауытҡа теҙергә.
Шыйыҡ ҡамыр менән тауыҡ бәлеше
Ҙур табаны майлап, кипкән икмәк валсығы (сохарый) һибергә. Башта йоҡа ғына итеп теленгән картуф, уның өҫтөнә ваҡ киҫәктәргә туралған тауыҡ ите, һуған теҙеп, борослап, тоҙлап, майонез һыларға.
2 йомортҡаға 100 г ҡаймаҡ, 100 г майонез, 0,5 балғалаҡ сода, 2 стакан он һалып болғатып, әҙер ҡамырҙы эслек өҫтөнә ҡойорға. Бәлеште 35 – 40 минут духовкала бешереп алғандан һуң, табанан алмай ғына киҫәктәргә бүлеп, табынға бирергә.
Өй шарттарында әҙерләнгән шаурма
Тауыҡтың түш ите йә башҡа ит, ярты күсән кәбеҫтә, ике ҡыяр, бер помидор, ярты татлы борос, 30 г йәшел һуған, укроп, 6 ҡалаҡ ҡаймаҡ, ярты бүлкәт һарымһаҡ, 4 ҡалаҡ кетчуп, ләүәш кәрәк.
Итте ваҡ итеп турап, алтын төҫкә ингәнсе көнбағыш майында ҡыҙҙырып, тоҙ һәм борос ҡушырға.
Кәбеҫтәне, ҡыярҙы, помидорҙы, татлы боросто ваҡлап, бешеп сыҡҡан итте һыуытып турарға.
Ҡаймаҡтан соус түбәндәгесә әҙерләнә.
Бының өсөн ҡаймаҡ өҫтөнә һарымһаҡты һығырға, әҙерәк тоҙ, кетчуп ҡушып, болғатырға. Ләүәште тигеҙ өлөштәргә бүлеп, ситенән 4 см урын ҡалдырып, эслек һалырға. Уң һәм һул ҡырын бөгөп, рулет итеп төрөргә.
Ләүәштән тәмле ҡабымлыҡ
1 йоҡа ләүәш, 200 г иретелгән сыр, 250 г колбаса, 200 г помидор, 1 һарымһаҡ, 50 г укроп, 2 йомортҡа, 1,5 балғалаҡ он кәрәк.
Помидор менән колбасаны – шаҡмаҡлап, укропты ваҡлап турарға. Һарымһаҡты иҙергә. Ләүәште бер нисә квадратҡа ҡырҡырға. Уның берәүһенә иретелгән сыр һыларға ла, өҫтөнә бер аҙ укроп, һарымһаҡ, колбаса, помидор һалырға. Тигеҙ генә итеп таратырға ла, өҫтөнә икенсе ләүәште һалырға. Иң өҫтөнә иретелгән сыр һылап, әҙер ҡабымлыҡты шаҡмаҡлап ҡырҡып сығырға.
Йомортҡаға бер аҙ он ҡушып, туҡырға. Һәр ҡабымлыҡты шунда манып, табала ике яҡлап ҡыҙҙырырға.
Ҡатламлы ҡамыр
10 минутта ҡатламлы (слоеное) ҡамыр әҙерләгегеҙ киләме?
Бының өсөн 200 г маргарин (бүлмә температураһында булырға тейеш), 1 йомортҡа һарыһы, 100 мл магазин ҡаймағы (кефир, ойоған һөт), 1 семтем тоҙ, 500 г он кәрәк.
Онға маргарин һалып, ыуырға. Унан йомортҡа һарыһы, ҡаймаҡ ҡушырға. Ҡулға йәбешмәҫлек итеп ҡамыр баҫырға ла һыуытҡысҡа һалырға. Был ҡамырҙан бәлеш, печенье һ.б. йәнең теләгән тәмлекәс бешерергә мөмкин.
Персиклы-сәтләүекле торт
Ҡамыр өсөн 3 йомортҡа, 1 cтакан шәкәр, 1 cтакан ҡаймаҡ, 1 банка ҡуйыртылған һөт, 1 балғалаҡ сода, 2 стакан он алына. Барыһын бергә ҡушып, йомшаҡ ҡына ҡамыр эшләргә. Барлыҡҡа килгән массаны икегә бүлеп, береһенә персиктар, икенсеһенә ваҡланған сәтләүек һалырға ла ҡыҙыу мейестә 30 – 35 минут бешерергә. Консерваланған персикты йәки башҡа емештәрҙе ҡулланырға мөмкин. Бешеп сыҡҡас, һыуытып, йәймәгә сироп йәки ҡайнатма, крем яғырға. Шоколадты аҡ май, бер аҙ һөт ҡушып иретергә лә торттың өҫтөнә һыларға.
Крем түбәндәгесә әҙерләнә: 750 г ҡаймаҡҡа 1 стакан шәкәр һалып болғатырға.
Эремсек менән тоҙло балыҡтан салат
200 г тоҙло балыҡ, 350 г ауыл эремсеге, 150 г сыр, укроп, тәменсә ҡаймаҡ кәрәк.
Эремсекте, ваҡлап туралған балыҡты, ҡырғыстан үткәрелгән сырҙы һәм укропты бер һауытҡа һалырға һәм ҡаймаҡ һалып бутарға. Табынға бешкән картуф менән бирергә.
Салатты икмәккә һылап, бутербродтар эшләргә лә була.
Бәшмәкле бөккән
100 г бәшмәк менән бер баш һуғанды ваҡлап турап, үҙ һутында ҡыҙҙырырға. Һыуы бөткәс, туралған 200 г бешкән тауыҡ ите, ҡырылған 70 г ҡаты сыр, ваҡлап туралған йәшел тәмләткестәр һәм бер-ике ҡалаҡ майонез һалып бутарға.
500 г әҙер ҡатлы ҡамырҙы йоҡа ғына итеп йәйергә. Уны алты-һигеҙ тигеҙ өлөшкә ҡырҡырға. Һәр береһенә эслек һалырға ла, ситтәрен семетеп йәбештерергә. Майлы табаға теҙеп һалырға һәм 200 градуслы мейестә 15 минут бешерергә.
Һарымһаҡлы тана ите
Ике ҡалаҡ зәйтүн майына бер балғалаҡ тоҙ, ярты балғалаҡ ҡара борос һалып бутарға. Был соусты 800 грамм һөйәкһеҙ йәш тана ите киҫәгенә төрлө яҡлап һөртөп сығырға.
Табаға зәйтүн майы ҡойоп, итте һәр яҡлап икешәр минут ҡыҙҙырып алырға. Аҙаҡ бер балғалаҡ киптерелгән тимьян менән ыуырға, бысаҡ менән уйымдар эшләп, алты-ете бүлкәт һарымһаҡ тығырға. 200 градус ҡыҙыулыҡтағы мейестә бер сәғәт бешерергә. Һәр ун минут һайын уға бүленеп сыҡҡан һутты һибеп торорға кәрәк.
Йомортҡаның ағын һарыһынан айырырға. Әкрен тиҙлектә миксер менән 1 минут болғатырға. Йомортҡа күбекләнә башлауға миксерҙың тиҙлеген уртасаға ҡуйырға һәм массаны күпертергә. Һуңынан шәкәр өҫтәргә. Миксерҙы юғары тиҙлеккә ҡуйып болғатырға. Аҙыҡ буяуҙары өҫтәргә лә мөмкин. Ҡуйы масса барлыҡҡа килергә тейеш. Әгәр масса һауыттан төшмәй икән, тимәк, безе әҙер.
Духовканы 100 градусҡа тиклем йылытырға. Табаға пергамент ҡағыҙы йәйеп, безеларҙы теҙергә. Һәм 1,5 – 2 сәғәткә мейескә ҡуйырға. Безеның формаһы бәләкәй булһа, тиҙ бешә. Улар кипкән ваҡытта мейесте асмағыҙ. Температура кинәт төшһә, ярылалар.
1,5 стакан геркулес, 1 стакан әрселгән көнбағыш, ваҡланған әстрхан сәтләүеге, ҡабаҡ орлоғо, 400 г ит үткәргестән үткәрелгән күрәгә, 5 ҡалаҡ бал, 2 йомортҡа кәрәк. Ошо ингредиенттарҙың барыһын да бергә ҡушырға ла, табаға пергамент ҡағыҙы йәйеп, өҫтөн майлап, 2-3 см ҡалынлығында йәйергә.160 градус ҡыҙыулығындағы мейестә 30 минут бешерергә. Бешкәс, эҫе килеш киҫәктәргә бүлергә. Һыуынғас, ныҡ ҡатып китмәһен өсөн кәнфитте пленкаға урап, һыуытҡыстың аҫҡы ҡатында һаҡларға.
1 кг ҡыҙыл миләш, 1,5 кг шәкәр, 1 әфлисун һәм лимон (алма ла ҡушырға мөмкин) кәрәк.
Әсеһе сыҡһын һәм һыуһыл булһын өсөн миләште туңдырырға һәм 12 сәғәт һалҡын һыуҙа тоторға. Миләште, әфлисун менән лимонды ит үткәргестән сығарырға. Шәкәр өҫтәп, талғын утта 45 минут ҡайнатырға һәм килеп сыҡҡан повидлоны стерилләнгән банкаларға һалып, ҡапҡастарын ябырға.
“Ирис” кәнфите
Кәнфит эшләү өсөн 250 г ҡаймаҡ, шәкәр, 1 г ванилин, 50 г май алына.
Ҡалын һауытта ҡаймаҡ менән шәкәрҙе ҡайнатырға ҡуйырға. Шәкәр ирегәс, ванилин, май өҫтәргә, 20 минут ҡайнатырға. Масса ҡуйы көрән төҫкә ингәс, уны үҫемлек майы менән майланған формаға ағыҙырға. Ирис булып ҡатҡас, бысаҡты еүешләп, ҡырҡырға.
Ҡаҙ ҡаҡлау
Ҡаҙ боҙолмаһын һәм тәмле булһын тиһәгеҙ, уны түбәндәге рецепт буйынса ҡаҡлағыҙ.
Яңы һуйылған ҡаҙҙы йәки туңдырғыстағы ҡаҙҙы алып иретеп, йыуып, ҡоро сепрәккә һалырға. Аҙаҡ тышын да, эсен дә яҡшылап тоҙ менән ышҡырға. Эсен тоҙлаһаң, күгәрмәй. Итте ҡағыҙға төрөп, ҡараңғыраҡ урынға элеп ҡуйырға. 1 – 2 ай торғас, эсенән тоҙон алырға, йыуырға һәм өҫтөнә ҡайнар һыу һибергә. Ҡояш төшкән урынға элеп ҡуйырға. Ҡояш яҡшы ҡыҙҙырғанда, 2 – 3 көндән йәки майы үтә күренмәле була башлағас, ҡаҡланған ҡаҙ әҙер тигән һүҙ.
Итте һыуытҡысҡа ҡуймағыҙ, тәме юғаласаҡ. Ҡояшлы урында ла тотмағыҙ, кибеп төшәсәк. Уны һалҡынса, ҡояш төшмәй торған урында һаҡлағыҙ.
Сырлы-ветчиналы көлсә
1 стакан кефир, тоҙ, сода, ветчина, ҡаты сыр, 2 стакан он кәрәк.
Башта кефирға тоҙ, сода ҡушып, һәйбәтләп болғатырға. Артабан бер стакан ҡырылған сыр, он ҡушып, ҡамыр баҫырға. Уны бер нисә өлөшкә бүлеп, йәйергә. Йәймәгә ветчина һалырға ла, ситтәрен бергә тоташтырырға. Көнбағыш майында ҡыҙҙырырға.
Солянка
3 кг кәбеҫтә, 2 кг һуған, кишер һәм помидор, 3 – 4 лавр япрағы, 500 мл көнбағыш майы, 2 ҡалаҡ тоҙ, 1 ҡалаҡ шәкәр һәм 9 процентлы аш һеркәһе, 10 бөртөк ҡара борос.
Кәбеҫтәне туҡмаслап турарға. Кишерҙе эре ҡырғыстан үткәрергә, һуғанды ярым ҡулсаларға ҡырҡырға. Помидорҙы, өҫтөнә эҫе һыу ҡойоп, бешекләп, ҡабығын әрсеп, 4 өлөшкә турарға. Барыһын да кәстрүлгә һалып, тоҙ, шәкәр һәм май өҫтәп, яҡшылап бутап, 1 сәғәт тирәһе талғын утта бешерергә. Бешеп сығырға 10 минут тирәһе ҡалғас, лавр япрағы, борос һәм һеркә өҫтәргә. Стериль банкаларға эҫе көйө тултырырға һәм ҡапҡасын нығытып, һалҡын урынға ҡуйырға.
Өй шарттарында әҙерләнгән сосиска
Тауыҡтың 500 – 600 грамм аҡ ите, 100 мл һөт, 1 йомортҡа, 30 грамм аҡ май, 1 – 2 баш һуған, тәменсә тоҙ, борос, төрөргә аҙыҡ-түлек өсөн пленка (кибеттә һатылған яһалма тышлыҡтарҙы ла ҡулланырға мөмкин) кәрәк була.
Тауыҡ итен һуған менән бергә ит турағыстан үткәрергә. Йомортҡа, һөт, аҡ май ҡушырға. Тоҙ, борос һәм башҡа үҙегеҙгә оҡшаған тәмләткестәр һалырға ла яҡшылап бутарға. Блендер ярҙамында иҙергә.
Аҙыҡ-түлек пленкаһын йәйеп ике ҡалаҡ итле ҡатнашманы һалырға. Артабан уны тығыҙлап, бер нисә ҡат ныҡлап урарға, пленканың ситтәрен бәйләргә.
Сосисканы ҡайнап торған һыуға һалып, 20 минут самаһы бешерергә. Ул һутлы, тәмле генә була. Теләгәндәр тағы ла табала ҡыҙҙырып, төҫ бирә ала.
Баклажандан рулет
Бер баклажан, 200 грамм эремсек, бер бүлкәт һарымһаҡ, 50 грамм сыр, бер бәйләм петрушка, үҫемлек майы, тоҙ, борос кәрәк.
Тәүҙә баклажанды оҙонсалай ҡырҡып , тоҙ һибеп, ун минут ултыртып торорға. Шунан һәр киҫәген майлап, ҡоро, эҫе табала ҡыҙҙырырға. Артабан һарымһаҡты, петрушканы ваҡлап, эремсек һәм ҡырылған сырҙы тоҙлап, борослап бутарға. Ошо әҙер ҡатнашманы баклажан киҫәгенә һалып урарға.
Корейса сөгөлдөр салаты
Был ризыҡты ярты сәғәттә әҙерләп ашарға була.
Салат өсөн 500 грамм сөгөлдөр ,100 грамм көнбағыш майы , кишер өсөн тигән корей тәмләткесе, өс бүлкәт һарымһаҡ , аш һеркәһе кәрәк.
Сөгөлдөрҙө корей салаты эшләй торған ҡырғыста ҡырырға. Тәмләткестәр ҡушырға. Һарымһаҡты иҙеп һалырға. Көнбағыш майын йылытып, аш һеркәһе менән бутарға. 3-4 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Печенье
Ҡамырға 400 г он, 150 г шәкәр, 1/4 балғалаҡ тоҙ, 1 балғалаҡ ҡамыр йомшартҡыс, 240 г аҡ май, 2 йомортҡа кәрәк.
Эслеккә 500 г тосһоҙ сейә, 170 г шәкәр, ярты лимон һуты, 1,5 ҡалаҡ крахмал алына.
Үрҙәге ингредиенттарҙан татлы ҡамыр баҫҡас, уның өстән бер өлөшөн ҡырҡып, туңдырғысҡа һалырға.
Сейәгә шәкәр, крахмал, лимон һуты өҫтәп, табала ҡуйырғансы болғата-болғата бешерергә.
Ҡамырҙың ҙур өлөшөн пергамент түшәлгән формаға йәйеп һалғас, эслекте тигеҙләп һыларға. Өҫтөнә туңдырғыстағы ҡамырҙы алып, эре тишекле ҡырғыста ҡырып һалырға.
180 градус ҡыҙыулыҡтағы мейестә 30 минут бешерергә. Эҫе көйө ромбиктарға ҡырҡырға.
Өй сыры
3,5 л һөттө кәстрүлгә ҡойоп, ҡайнау хәленә еткерергә. Уға 500 мл өй ҡатығы ҡойоп, тәменсә тоҙ өҫтәп, бутарға. Һөттөң күк һыуы айырылғас, уттан алып, һыуытырға. Ике ҡат марляға йәки махсус тоҡсайға һалып, һыуы ағып бөткәнсе тоторға. Бейегерәк һауытҡа ауҙарып, һыу тултырылған банка менән баҫтырып, ҡатырырға. Бына тигән тәмле сыр әҙер.
Ташҡабаҡтан кәтлит
400 г ташҡабаҡ, 0,5 балғалаҡ тоҙ, 1 йомортҡа, 1 – 2 бүлкәт һарымһаҡ, 2 ҡалаҡ сухарый онтағы, 2 – 3 ҡалаҡ үҫемлек майы.
Ташҡабаҡты эре ҡырғыста ҡырып, һутын һығырға. Уға йомортҡа, тоҙ, иҙелгән һарымһаҡты, сухарыйҙы ҡушып, яҡшы итеп бутарға.
Кәтлиттәр әҙерләп, үҫемлек майында ҡыҙҙырырға.
Алмалы күмәс
Эслек өсөн 4 – 5 алманы таҙартып, турарға ла 1 ҡалаҡ һыу, 3 ҡалаҡ шәкәр һалып бешерергә. Ул һыуынған арала ҡамыр әҙерләргә. Бының өсөн яртышар стакан йылымыс һөт менән һыуҙы бутап, 1 йомортҡа, 10 г ҡоро сүпрә, 2 ҡалаҡ шәкәр, 1 балғалаҡ тоҙ һалып туҡырға. Самалап он (1,5 – 2 стакан тирәһе) ҡушып, йомшаҡ ҡамыр баҫырға.Ҡамыр бер аҙ ҡабарғас, уны 8 – 9 өлөшкә бүлеп, артыҡ йоҡа итмәй генә йәйергә. Эслекте һалып, күмәс әүәләргә лә, табаға теҙеп һалырға. Ҡабарып сыҡҡас, 180 градус эҫелектәге мейестә ярты сәғәт бешерергә.
Фаршлы ташҡабаҡ
Уртаса ҙурлыҡтағы ике ташҡабаҡты 5 – 7 см ҡалынлыҡта түңәрәкләп ҡырҡырға ла, ҡалаҡ менән уртаһын соҡоп алырға.400 г ит фаршына 100 г бешкән ҡарабойҙай, ваҡлап туралған 1 һуған, ҡырғыс аша үткәрелгән 1 кишер, тәменә ҡарап тоҙ, борос, иҙелгән һарымһаҡ ҡушып бутарға. Был эслекте ташҡабаҡ ҡуласаларына тултырып, майланған табаға теҙергә. Һәр береһенең өҫтөн түңәрәкләп ҡырҡылған помидор киҫәге менән ҡапларға.190 градуслы мейестә ярты сәғәт бешерергә. Әҙер булырға 10 минут ҡалғас, өҫтөнә ҡырылған ҡаты сыр менән ваҡланған йәшел тәмләткестәр һибергә мөмкин.
Тиҙ тоҙланған ҡыяр
Әле генә ашау өсөн бик тәмле ҡыяр рецебы. Уртаса ҙурлыҡтағы 5 – 7 ҡыярҙы йыуып, 4 өлөшкә бүлергә. Уны полиэтилен ҡапсыҡҡа һалғас, өҫтөнә 1-әр балғалаҡ тоҙ, укроп орлоғо, махсус тәмләткес (булмаһа, самалап имбирь онтағы менән хмели-сунели алырға) һибергә. Пакеттың ауыҙын бәйләгәс, уны һелкетеп бутарға.30 – 40 минутта бынамын тигән тоҙло ҡыяр әҙер була.
Меренганан рулет
Ауыҙҙа иреп кенә торған француз десертын әҙерләү өсөн 5 йомортҡа ағы, 300 г шәкәр оно, 20 г кукуруз крахмалы, 1 балғалаҡ аш һеркәһе, 1 балғалаҡ лимон кислотаһы, 300 г эремсекле сыр, 200 г һөт өҫтө (сливки), 100 г шәкәр, 200 г еләк кәрәк.Йомортҡа ағына шәкәр, лимон кислотаһы һалып, блендер менән 10 минут болғатырға. Масса күпергәс, аш һеркәһе , кукуруз крахмалы ҡушырға. Табаға пергамент ҡағыҙы йәйергә, ҡатнашманы һалып, тигеҙләргә. Өҫтөнә сәтләүек тә һибергә мөмкин. Духовкала 160 градуста 30 – 40 минут бешерергә.Крем өсөн эремсекле сырға шәкәр оно, һөт өҫтө һалып, блендер менән туҡырға.Меренга бешкәс, мейестән алып һыуытырға. Һуңынан аҫтын өҫкә әйләндерергә лә, крем һылап, төрөргә (ҡағыҙҙы тиҙ генә әйләндерә барып төрөргә кәрәк). Рулеттың өҫтөнә ҡайнатма һыларға, еләк менән биҙәргә мөмкин.
Мангалда ҡыҙҙырылған скумбрия
Бының өсөн скумбрия балығы, майонез, гәрсис, кетчуп, һарымһаҡ, һуған, балыҡ өсөн аш тәмләткестәр, тоҙ, борос, көнбағыш майы кәрәк.Тәүҙә майонез, гәрсис, лавр япрағы, тәмләткестәр, кетчуп, көнбағыш майы, тоҙ, төйөлгән ҡара борос ҡушып соус әҙерләргә. Уға ваҡ итеп туралған һарымһаҡ һәм һуған ҡушырға. Ныҡ итеп барыһын да бергә бутағас, скумбрияға һөртөп, 3 – 5 сәғәткә һалҡынса урынға ҡуйырға. Һуңынан махсус тимер яйланмаға һалып, күмер өҫтөндә бешерергә.
Ҡабаҡ икраһы
3 кг ҡабаҡ, 1 кг кишер, 1 кг һуған, 4 ҡалаҡ томат пастаһы, 1 ҡалаҡ 70 процентлы аш һеркәһе, 2,5 ҡалаҡ тоҙ, тәменсә шәкәр, 0,5 л үҫемлек майы кәрәк.
Таҙа итеп йыуылған йәшелсәне турап, һыуҙа бер аҙ бешереп алығыҙ. Алып һыуытҡас, ит турағыс аша үткәрегеҙ һәм йәшелсә бешерелгән һыуға май һалып, 1 сәғәт талғын утта быҡтырығыҙ.
Аш һеркәһе, тоҙ, шәкәр ѳҫтәп, тағы ярты сәғәт бешерегеҙ ҙә, эҫе килеш стерилләнгән банкаларға һалып, тимер ҡапҡас менән ябығыҙ.
Бәшмәк икраһы
2 кг бәшмәк, 1 ҙур кишер, 2 эре башлы һуған, 2 ҙур помидор кәрәк.
Йәшелсәләрҙе үткәреп, 0,5 стакан үҫемлек майы, 2 балғалаҡ тоҙ, берәй семтем шәкәр, тѳйѳлгән ҡара борос ҡушығыҙ. 10 минут быҡтырығыҙ, шунан үткәрелгән бәшмәк ѳҫтәп, тағы 20 минут бешерегеҙ. Иң һуңынан 2 ҡалаҡ аш һеркәһе, 5 тырнаҡ һарымһаҡ һалып, эҫе килеш банкаларға тултырып, ҡапҡастарын ябығыҙ.
Йомортҡанан рулет
Рулет өсөн 4 йомортҡа, 175 г майонез ( омлетҡа һәм эслеккә), 2 йомшаҡ сыр, 2 тырнаҡ һарымһаҡ, укроп, тоҙ кәрәк.
4 йомортҡаға майонез менән тоҙ ҡушырға ла яҡшылап болғатып күпертергә. Килеп сыҡҡан массаны формаға йәйелгән пергамент ҡағыҙына һалып, ҡыҙған мейестә 10 минут бешерергә. Һыуынғас, ҡағыҙы менән йөҙтүбән әйләндереп һалырға. Ике йомшаҡ сырҙы, һарымһаҡты эре ҡырғыс аша үткәреп,укропты ваҡ ҡына итеп турап, майонез һалып бутарға. Омлет эсенә әҙер эслекте һыларға ла рулет итеп төрөргә. Аҙыҡ пленкаһына урап, һыуытҡысҡа ҡуйырға. Түңәрәкләп киҫергә.
Чебурек
4 стакан онға 1 стакан кефир йәки ойоған һөт, 5 ҡалаҡ үҫемлек майы, 1 балғалаҡ тоҙ, ярты балғалаҡ сода һалып, йомшаҡ ҡамыр баҫырға. Ул ял иткәнсе эслек әҙерләргә. Ярты килограмм фаршҡа 2 башлы һуғанды блендерҙа иҙеп, тәменсә ҡара борос, тоҙ һалып яҡшылап бутарға.
Ҡамырҙы тигеҙ киҫәктәргә бүлеп, йоҡа ғына итеп йәйгәс, бер яғына фаршты һалып тигеҙләргә. Икенсе яғы менән ҡаплап, ситтәрен сәнске ярҙамында матур итеп йәбештерергә.
Табаға артыҡ күп итмәй генә еҫһеҙ үҫемлек майын һалып ҡыҙҙырырға, чебуректарҙы икешәрләп һалып, һәр яғын 2-шәр минут ҡыҙарғансы тоторға. Был ҡамырға картуф иҙмәһе һалып та бешерергә мөмкин.
«Эдельвейс» салаты
250 грамм бешкән тауыҡ ите, 4 помидор, 1 болғар боросо, 4 ҡыяр, консерваланған 250 грамм кукуруз, 2 бүлкәт һарымһаҡ, 3 ҡалаҡ зәйтүн майы (булмаһа, үҫемлек майы), тәменсә тоҙ.
Ҡыярҙың ҡабығын әрсеп, уртаса ҙурлыҡтағы кубик рәүешендә турарға. Уға кукуруз, шулай уҡ дүрткел итеп ваҡланған һарымһаҡ, тоҙ өҫтәргә лә май ҡойоп бутарға. Табынға бирер алдынан багет сухарийҙары өҫтәргә була.
Йәш ҡыярҙан салат
2 килограмм ҡыяр, 1 баш һарымһаҡ, 2 ҡалаҡ тоҙ, 1 услам йәшел укроп, 2 лавр япрағы, 1 услам петрушка, 2 ҡалаҡ 9 процентлы аш һеркәһе, 1 семтем төйөлгән борос, тәменсә паприка, 1 семтем кориандр, 2 балғалаҡ ҡоро горчица, 4 ҡалаҡ үҫемлек майы, 1 әсе борос.
Ҡыярҙарҙы йыуып, 3 – 4 сантиметр ҡалынлығында түңәрәкләп йәки оҙонса, һарымһаҡты йоҡа итеп, әсе боросто ваҡ итеп турарға. Укроп менән петрушканы, лаврҙы (һалмаһағыҙ ҙа була) блендер менән иҙергә.
Туралған ҡыярҙарға тоҙ, һарымһаҡ, йәшел тәмләткес, горчица, май һалып, ҡапҡасы ябылған һауытҡа ауҙарып, ярты сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға. Ошо ваҡыт үткәс, табынға бирергә.
“Мохито” эсемлеге
500 г еләк, бер лимон, бөтнөк, 300 г шәкәр кәрәк.Өс литрлы банкаға еләк, түңәрәкләп турап, лимон, бер нисә бөтнөк япрағы һалығыҙ. Өҫтөнә һыу ҡойоп, 30 – 40 минут ултыртып тороғоҙ. Һуңынан һыуҙы кәстрүлгә бушатып, шәкәр һалып, ҡайнатып сығарығыҙ ҙа, банкаға ҡойоп, стерилләнгән тимер ҡапҡас менән ябығыҙ.
Ҡарағаттан желе
2 стакан һыу, 6 стакан шәкәр, 4 стакан ҡарағат кәрәк.
Һыуға 3 стакан шәкәрҙе һалып, ағарып сыҡҡансы ҡайнатырға ла, ҡарағатты һалырға. Уртаса утта 7 минут ҡайнатырға, күбеген алырға. Шунан ҡалған шәкәрҙе һалып, тағы 5 минут ҡайнатырға.
Сейәнән желе
1 кг һөйәгенән таҙартылған сейә, 700 г шәкәр, 2 ҡалаҡ желатин кәрәк.
Шәкәр менән желатинды бергә бутап, сейәгә һалырға. Һуты сыҡҡансы ултырып торһон. Һуңынан талғын утта 5 – 6 минут ҡайнатырға, стерилләнгән банкаларға тултырып, тимер ҡапҡастар менән ябырға.
Ҡыҙыл ҡарағат һәм крыжовниктан ҡайнатма
300 г ҡыҙыл ҡарағат, 400 г крыжовник, 200 г шәкәр, ярты стакан һыу кәрәк.
Йыуылған крыжовникты блендер менән яҡшылап иҙергә, һыу һәм шәкәр өҫтәргә. Һүрән утта 15 минут ҡайнатырға. Ҡайнар масса өҫтөнә ҡыҙыл ҡарағатты һалып, тағы ла ун минут томалап бешерергә. Ҡайнатманы эҫе килеш стерилләнгән банкаларға тултырырға.
Ҡыяр тоҙлау
Түбәндәге рецепт буйынса эшләһәгеҙ, ҡыяр кетерләп кенә торор. Уртаса ҙурлыҡтағы ҡыярҙар, бер кишер, бер баш һарымһаҡ, керән, ҡара ҡарағат, сейә, лавр япраҡтары, укроп, еҫле ҡара борос, аш һеркәһе кәрәк. 3 литрлы стерилләнгән банкаға дүрт өлөшкә бүленгән кишер, тәмләткестәрҙе һалырға. Улар өҫтөнә йыуылған ҡыярҙарҙы теҙергә. Ҡайнап сыҡҡан һыуҙы банкаға ҡойоп, 15 минут тотҡандан һуң кәстрүлгә кире ағыҙып, 3 ҡалаҡ тоҙ, 10 балғалаҡ шәкәр, 100 мл аш һеркәһе һалып, тоҙлоҡ әҙерләргә. Ҡайнар маринадты ҡыярлы банкаға ҡойоп, тимер ҡапҡас менән ябырға. Хәтерегеҙҙән сығармағыҙ: йодлы тоҙ ҡулланмағыҙ.
Үҙ һутындағы сейә
Бешкән сейәләрҙе йыуып, һыуы һарҡып бөткәс, стерилләнгән ҡоро банкаларға тығыҙ итеп тултырып, тимер ҡапҡастар менән ҡаплайҙар. Банкаларҙы, аҫтына сепрәк йәйеп, йылы һыу ҡойолған кәстүлгә ултырталар ҙа, утҡа ҡуялар.
Йылынғанда сейәнең һуты бүленеп сыға һәм күләме кәмей. Шуға күрә һут банканың муйынына килеп еткәнгә тиклем емеш өҫтәргә кәрәк. Кәстрүлдәге һыуҙы ҡайнау хәленә еткерәләр һәм утты әкренәйтеп, ярты литрлы банкаларҙы – 10, 1 литрлыларын 15 минут стерилләйҙәр. Бынан һуң ҡалай ҡапҡастарҙы нығытып ябалар. Шәкәрҙе һалырға ла, һалмаҫҡа ла мөмкин.
Иҫкәрмә: сейә компотын, ҡайнатмаһын 8 –10 айҙан да оҙаҡ һаҡларға ярамай. Сейәнең тосо ағыулы синиль кислотаһы бүлеп сығара башлай.
Балыҡ
Ярты кило көмрө балыҡ, дүрт балғалаҡ соя соусы, кишер, аҡ май, йәшел һуған, әнис, петрушка, һарымһаҡ, төрлө тәмләткестәр кәрәк.Балыҡты таҙартып, тигеҙ киҫәктәргә бүлергә лә, соя соусына һалып, ярты сәғәт самаһы тоторға. Кишерҙе – йоҡа итеп түңәрәкләп, йәшел тәмләткестәрҙе, һарымһаҡты ваҡлап турарға. Йомшаҡ аҡ майға бөтә тәмләткесте һалып бутарға. Балыҡ киҫәктәрен фольгаға теҙеп, өҫтөнә май яғып, кишер теҙергә. Фольганы конверт итеп бөкләп, мангалда егерме минут бешерергә.
Ҡыҙыл ҡарағаттан желе
1 кг ҡыҙыл ҡарағат, 1 кг шәкәр кәрәк.
Ҡарағатты йыуып, өҫтөнә бер кг шәкәр һалып, һуты сыҡҡансы 1 – 2 сәғәт ултыртып торорға. Һуңынан 8 – 10 минут ҡайнатырға, дуршлагҡа һалып иҙергә һәм банкаларға тултырырға.
Йәшелсәнән һалҡын аш
Йәйге эҫелә һалҡын аш бик танһыҡ була. Кеүәҫ, ҡатыҡ, айран, төрлө йәшелсә, йомортҡа, колбаса (ит тә алырға мөмкин), краб таясалары менән әҙерләнгән ризыҡ бик туҡлыҡлы ла. Һалҡын ашты ҡымыҙ менән дә эшләйҙәр.Ике картуф, ике ҡыяр, ике йомортҡа, 150 г колбаса, редис, йәшел тәмләткестәр, ҡымыҙ кәрәк. Картуф, йомортҡаны бешереп, һыуытырға, шаҡмаҡлап турарға. Редисты, колбасаны һаламлап ҡырҡырға. Йәшел һуған, укроп, петрушканы ваҡлап турарға. Барыһын да бергә ҡушып, тәменсә тоҙ өҫтәргә. Болғатырға, өҫтөнә ҡымыҙ ҡойорға.
Безе
4 йомортҡа ағы, 180 грамм шәкәр кәрәк.ортҡаның ағын һарыһынан айырып, әкрен тиҙлектә миксер менән 1 минут туҡырға. Күбекләнә башлауға миксерҙың тиҙлеген уртасаға ҡуйырға һәм массаны күпертергә. Һуңынан шәкәр өҫтәргә. Миксерҙы юғары тиҙлеккә ҡуйып болғатырға. Аҙыҡ буяуҙары ла өҫтәргә мөмкин. Ҡуйы масса барлыҡҡа килергә тейеш. Әгәр ул һауыттан төшмәй икән, тимәк, әҙер.
Духовканы 100 градусҡа тиклем йылытырға. Табаға пергамент ҡағыҙы йәйеп, безены теҙергә һәм 1,5 – 2 сәғәткә мейескә ҡуйырға. Бәләкәй булһа, тиҙ бешә. Улар кипкән ваҡытта мейесте асмағыҙ. Температура кинәт төшһә, ярылалар.
Запеканка
Һыйыр итенән әҙерләнгән фаршҡа һуған, ҡырғыстан үткәрелгән кишер һалып, табала ҡыҙҙырырға. Әҙер булғас, өҫтөнә бешкән дөгө һалып, соус ҡойоп, духовкала бешерергә.
Соус түбәндәгесә әҙерләнә. Ярты литр һөткә бер ҡалаҡ әсе соус, 100 г ҡаймаҡ, 100 г майонез, 1 – 2 йомортҡа, ҡырғыстан үткәрелгән 100 г сыр һалып бутарға.
Һарымһаҡтан аш тәмләткес
Һарымһаҡ үҫтермәүселәр һирәктер. Ошо осорҙа уның сәскәһен өҙәләр. Уңған хужабикәләр уны әрәм итмәй, төрлө ысул менән ҡышҡылыҡҡа ризыҡ әҙерләй: тоҙлай ҙа, маринадлай ҙа. Беҙ һеҙгә борщ өсөн тәмләткес тәҡдим итәбеҙ. Бының өсөн 200 г һарымһаҡ сәскәһе, 200 г укроп, 70 – 100 г зәйтүн майы кәрәк. Сәскәле һабаҡты 3 – 4 см оҙонлоғонда турарға. Һуңынан блендерға һалып иҙергә. Һарымһаҡлы бутҡаға туралған укроп, зәйтүн майы һалып болғатырға. Фольганы 10x10 см итеп ҡырҡып, эсенә бер ҡалаҡ ошо массаны һалып, һыуытҡысҡа туңдырырға ҡуйырға. Борщҡа, картуф иҙмәһенә һалырға хуш еҫле тәмләткес килеп сыға.
Редистан французса салат
Редис, ҡыяр, йомортҡа, йогурт йәки ҡатыҡ, лимон һуты, көнбағыш майы, укроп кәрәк.
Редисты, ҡыярҙы – тышын әрсемәй, түңәрәкләп, бешкән йомортҡаны оҙонсалап турарға. Укроп һалырға ла, соус менән болғатырға.
Соус түбәндәгесә әҙерләнә.
Йогурт йәки ҡатыҡҡа 1 ҡалаҡ көнбағыш майы, лимон һуты һалырға.
Ҡабаҡ мантыйы
Ҡаҙ, өйрәктәрегеҙ һуйылып, эшкәртелеп, һыуытҡысҡа инеп ятты. Баҡсалағы уңыштарығыҙҙан консерваланған салат эшләп бөттөгөҙ. Ҡабаҡтарығыҙ һаман һаҡланалыр әле, моғайын. Әйҙәгеҙ, ҡаҙ, өйрәк ите менән ҡабаҡ мантыйы бешереп алайыҡ. 1 йомортҡа, ярты сынаяҡ ҡайнап һыуыған һыу, тоҙ, он һалып, ҡамыр баҫырға. Өйрәк йәки ҡаҙ итен, ҡабаҡты, һуғанды ваҡ ҡына итеп турап, борос, тоҙ һалып бутарға. Ҡамырҙы нәҙегерәк итеп йәйеп, эслекте һалып, мантылар эшләргә һәм махсус кәстрүлгә һалып, 45 – 50 минутҡа бешерергә ҡуйырға.
Харчо
Харчо – грузиндарҙың милли ашы. Уны бешереү өсөн һөйәкле ит, бер нисә картуф, дөгө ярмаһы, 3 тоҙло помидор, 2 баш һуған, 1 кишер, балғалаҡ осонда ҡыҙыл борос, 2 лавр япрағы, 1 ҡалаҡ аджика, 1 ҡалаҡ томат пастаһы, 1 тоҙло ҡыяр, һарымһаҡ алына.
Кишерҙе ҡырғыста ҡырып, һуғанды, помидорҙы турап, аш тәмләткестәрҙе һалып, көнбағыш майында ҡыҙҙырырға. Ит бешеп сыҡҡас, һурпаға картуф, дөгө ярмаһы һалырға. Һуңынан тоҙло ҡыярҙы, ҡыҙҙырылған массаны ашҡа өҫтәргә. Аш бешеп сыҡҡас, һарымһаҡты ваҡ ҡына итеп турап, петрушка, кинзаны ваҡлап, аш өҫтөнә һалырға ла, утты һүндереп, бер аҙ тоторға. Тәмләткестәр томаланып бешеп, ашҡа һеңеп ултыра.
Борщ
12 ярты литрлыҡ банка борщ сыҡһын өсөн 3 кг сөгөлдөр, 1 кг кишер, 1 кг башлы һуған, 1 кг татлы борос, 1 кг помидор, 1 стакан шәкәр, 3 ҡалаҡ тоҙ, 1 стакан үҫемлек майы, 125 мл 9 процентлы аш һеркәһе алына.Һуғанды ярым балдаҡлап, боросто оҙонсалап турарға. Сөгөлдөр менән кишерҙе эре ҡырғыстан үткәрергә. Помидорҙы ярым түңәрәк итеп ҡырҡып сығырға. Тоҙ, шәкәр, һеркә һәм майҙы ҡушып, һүрән генә утҡа ултыртып ҡайнатырға. Бер сәғәт бешергәндән һуң стерилләнгән банкаларға һалып, ябырға.
Баклажанлы салат
Салатҡа 500 г баклажан, 1 кг помидор, 500 г болгар боросо, 5 бүлкәт һарымһаҡ, 100 мл үҫемлек майы, 50 г аш һеркәһе, тәменә ҡарап ҡыҙыл, ҡара борос алына.Помидорҙың ҡабығы еңел әрселһен өсөн ҡайнар һыу менән бешекләп алырға ла блендер менән иҙергә. Баклажан менән боросто ваҡ ҡына итеп шаҡмаҡлап турап, май, тәмләткестәр ҡушып, помидорға һалырға. 20 минут бешерергә. Һуңынан аш һеркәһе менән иҙелгән һарымһаҡ ҡушырға. Баклажанды турар алдынан әсеһе бөтһөн өсөн ярты сәғәт тоҙло һыуҙа тоторға онотмағыҙ.
Манный ярмаһынан ҡоймаҡ
Мин ҡоймаҡ иҙмәһен манный ярмаһы ҡушып әҙерләйем. Бик тәмле килеп сыға.
Иҙмәгә бер стакан он, бер стакан манный ярмаһы, ике стакан һөт, бер аҙ һыу, бер ҡалаҡ ҡоро сүпрә, бер ҡалаҡ көнбағыш майы, тоҙ, ике йомортҡа алына.
Он, манный ярмаһы, бер ҡалаҡ шәкәр, сүпрә бутап, иҙмәне дүрт сәғәткә әсетергә ҡуйырға. Ул әҙер булғас, ике стакан һөттө ҡайнатып сығарып, бер аҙ һыуына биргәс, ҡамырға яйлап-яйлап ҡойоп болғарға. Ике йомортҡаны айырым һауытта яҡшылап туғып, иҙмәгә һалырға. ҡамырға көнбағыш майы, тоҙ, сода, бер аҙ он һалып, 15 – 20 минут ҡабартырға. Ауыҙҙа иреп кенә торған, ҡабарып бешкән бик тәмле ҡоймаҡ килеп сыға.
Бәлеш
Бәлешкә эслекте алманы ҡырып йәиһә баландан әҙерләргә була. Мин түбәндә тәҡдим итәсәк рецептан ике таба бәлеш килеп сыға.
ҡамыр өсөн ике стакан йылы һыу, бер ҡалаҡ ҡоро сүпрә, 10 ҡалаҡ көнбағыш майы, тоҙ алына.
Ондо самалап ҡына һалып, йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫырға ла, 40 минутҡа һыуытҡысҡа ҡуйырға. Уны дүрт өлөшкә бүлеп, ике табаға бәлештәр яһап, ҡыҙған мейестә 45 – 50 минут бешереп алырға.
Кекс
Кекс өсөн 250 г май, 300 г шәкәр, ваҡланған әстерхан сәтләүеге, 5 йомортҡа, бер балғалаҡ сода алына.
Йомортҡаға шәкәр һалып, күперткәнсе туғып, был массаға, сода, ваҡланған сәтләүек, йомшартылған май һалып, ҡаймаҡ ҡуйылығында ҡамыр әҙерләргә һәм майланған формаларға ҡойоп, ҡыҙған мейестә бешереп алырға. Сәтләүек урынына йөҙөм һалһағыҙ ҙа була.
Ҡара емеш менән һарыҡ ите
600 г һарыҡ ите, 150 г башлы һуған, 1 лимон, 60 г үҫемлек майы, 30 г он, 150 г һөйәкһеҙ ҡара емеш, 80 г миндаль сәтләүеге, 30 г шәкәр, тоҙ, борос.
Итте ҙур булмаған киҫәктәргә бүлеп, тоҙ, борос, балдаҡлап туралған һуған ҡушып, лимон һуты өҫтәп, өс сәғәт маринадларға. Бынан һуң ул үҫемлек майында ҡыҙҙырыла, он, һыу ҡушып, йомшарғансы быҡтырыла. Бешергә етешкән иткә ҡара емеш һәм ныҡ итеп ваҡланған сәтләүек ҡушып, утта тотола. Итте уттан алыр алдынан уға тағы ла бер аҙ лимон һуты менән шәкәр ҡушыла.
Һарыҡ ите менән банан
200 г һарыҡ ите, 200 г банан, 150 г үҫемлек майы (зәйтүн майы булһа, бигерәк тә һәйбәт), 100 г он, 3 йомортҡа, тоҙ.
Һарыҡ ите йоҡа киҫәктәргә бүленә. Ит киҫәктәре араһына ҡырҡылған банан ҡыҫтырып сығыла.
Онға йомортҡа, тоҙ ҡушып, ныҡлап туҡыла, ҡамыр шыйыҡ булырға тейеш. Ит киҫәктәрен ошо ҡамырға манып алып, үҫемлек майында ҡыҙҙырырға кәрәк.
Эксклюзив икмәк
500 г он, 10 – 15 г сүпрә, 2 балғалаҡ тоҙ, 2 балғалаҡ кунжут орлоғо, 1 балғалаҡ әнис.
Иләнгән онға тоҙ һәм йылымыс һыуҙа ебетелгән сүпрә, 2 аш ҡалағы һыу ҡушып, ҡамыр баҫырға. Бынан һуң уға кунжут, әнис ҡушып, яҡшылап бутарға. Ошо ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп, икмәк әүәләргә. Һәм йылы ғына урында ике сәғәт самаһы тотҡандан һуң мейескә ҡуйыла. Ул мейестә 45 минутта әҙер була.
Ҡарабойҙай менән бәлеш
1 – 1,5 кг ҡамыр, 1 кг ҡарабойҙай, 300 г иретелгән май йәки 1 кг ит, 300 г башлы һуған, борос, тоҙ.
ҡарабойҙайҙы тәүҙә табала ҡыҙҙырып алырға ла, тоҙло һыуҙа саҡ ҡына бешерергә. Бәлешкә сөсө ҡамыр баҫырға. Эслеген бутҡа һыуынғас ҡына әҙерләйҙәр. Үрҙә яҙыуыбыҙса, был бәлеште итһеҙ генә лә әҙерләргә була. Ә ит ҡулланырға теләгән осраҡта уның майлы булыуы шарт. һарыҡ ите һәйбәтерәк буласаҡ. Бәлештең эсенә һуған ныҡ итеп ваҡланып һалына.
Йөҙөмлө ҡалас
150 мл һөт, 20 г сүпрә, 120 г шәкәр, 350 г он, 1 йомортҡа, ҡырғыста ҡырылған лимон, тоҙ, 50 г аҡ май, йөҙөм.
Һөттө йылытырға һәм уға сүпрә, 1 балғалаҡ шәкәр менән 2 балғалаҡ он ҡушып бутарға. Был масса 20 минут самаһы йылы урында торорға тейеш.
ҡалған ондо ҙур һауытҡа тау һымаҡ өйөп, уртаһында уйым эшләргә. Шул урынға 100 г шәкәр, йомортҡа, лимон ҡабығы, тоҙ һәм сүпрәле массаны һалырға кәрәк. Бынан һуң аҡ май, йөҙөм ҡушып, тағы ла нығыраҡ болғап, йомшаҡ ҡамыр баҫыла. Уны сепрәк менән ҡаплап, йылы урында бер сәғәт самаһы тоторға кәрәк.
Әлеге ҡамырҙан, яҡынса алғанда, 16 ҡалас килеп сығырға тейеш. Уларҙы формаға һалып сыҡҡас, тағы ла 20 минут самаһы ҡабартыу талап ителә. 225 градус самаһы эҫелектәге мейестә ҡаластар 20 минутта әҙер була. Уларҙы мейескә ҡуйыр алдынан өҫтөнә йомортҡа һарыһы һөртөп, шәкәр һибергә.
Майонездан ҡалас
100 г сүпрә, 1 литр һөт, 250 г майонез, 400 г шәкәр, 200 г үҫемлек майы, он, дәрсен (корица).
Сүпрәне һыуҙа иҙеп, май, ондан ҡамыр әҙерләргә. Әҙер булғас, уны таҡтала йәйергә һәм оҙонса итеп ҡырҡырға. Оҙонса ҡамырҙы еп бәйләгән һымаҡ итеп бороп, формаға килтереп, ҡаластар әҙерләргә. Улар ошо килеш сәғәт ярым тирәһе тороп торһон. Мейескә ҡуйыр алдынан өҫтәренә туҡылған йомортҡа һарыһын һыларға кәрәк.
Ҡаймаҡтан бәлеш (сметанник)
3 стакан он, 500 г ҡаймаҡ, 1,5 стакан шәкәр, ҡалаҡ осонда сода, тоҙ.
ҡаймаҡты шәкәр менән ҡушып, ике өлөшкә бүлергә. Уның бер өлөшөнә сода, тоҙ һалып, йомшаҡ ҡына ҡамыр баҫырға. Уны тағы ла дүрт өлөшкә бүлеп, һәр бер өлөштө дүртмөйөшләп формаға килтергәндән һуң, май һөртөлгән табала бешереп алырға. Кипмәһен.
Өс йәймәгә лә ҡалдырылған ҡаймаҡты һөртөп сығырға кәрәк. Дүртенсеһен ваҡлап, бәлештең өҫтөнә һибергә.
ҡаймаҡ йәймәгә 4 сәғәт самаһы үткәс кенә һәйбәтләп һеңеп бөтәсәк. Бәлеште ромб формаһында матур итеп ҡырҡырға.
Печенье
300 г ҡатлы ҡамыр, 100 г сыр, тоҙ, йомортҡа.
ҡамырҙы йоҡа ғына өлөштәргә бүлеп, печенье формаһына килтерергә һәм һалҡын һыу һибелгән табаға ҡуйырға. Өҫтөнә ҡырғыстан үткәрелгән сыр һәм тоҙ һибеп, йомортҡа буярға. Был печенье 7 минутта бешә. Оҙаҡ тотһаң, кибеп бөтәсәк.
Манный (манник)
1 стакан манный ярмаһы, 1 стакан он, 250 ҡаймаҡ (әсегән һөт, ҡатыҡ), тулыр-тулмаҫ бер стакан шәкәр, 2 йомортҡа, 4 – 5 аш ҡалағы аҡ май йәки ярты стакан үҫемлек майы, 1 балғалаҡ сода.
Йомортҡа менән шәкәрҙе туҡырға һәм уға сода, он, манный ярмаһын ҡушып, болғатырға. Был ҡамыр ярты сәғәт самаһы торғандан һуң, иретелгән аҡ май ҡойоп, яҡшылап бутарға.
ҡамырҙы ныҡлап майланған тәрән табаға һалып, мейескә ҡуялар. Ул, әҙер булғас, табаға йәбешмәҫкә тейеш. ҡамыр ике өлөшкә бүленә һәм аҫтағыһына шәкәр сиробы ҡойола. Бәлештең өҫтөн ҡайнатманан алынған еләктәр менән биҙәргә мөмкин.
Ҡамырға ҡағылышлы кәңәштәр
Ондо ҡулланыр алдынан иләү мотлаҡ. Был уны таҙартыу өсөн генә түгел, араһына һауа инһен өсөн дә эшләнә. Иләнгән ондан бешерелгән аҙыҡ матур ҡабара, өҫтө тигеҙ була.
ҡоро сүпрәне ҡулланыр алдынан 20 – 30 минут һалҡын һыуҙа ебетергә кәрәк.
ҡамыр әҙерләү өсөн пресланған сүпрәне – ондоң 2 – 5 проценты күләмендә, ә инде ҡороһон тағы ла аҙыраҡ алырға кәрәк.
ҡулланыр алдынан сүпрәне шәкәр ҡушылған йылымыс һыу йәки һөткә һалып, бер аҙ тоторға кәңәш ителә.
Сүпрәне эҫе һыуға һалмайҙар. Сөнки юғары температурала ундағы бәшмәктәр үлә һәм ҡамырҙың әсеү процесы туҡтала.
Әгәр ҡамыр әсегән ваҡытта, ныҡ эҫе урынға ҡуйылып, сүпрә бәшмәктәре үлһә, ҡамырҙы һыуытып, яңы сүпрә һалырға кәрәк.
Сөсө ҡамырҙы оҙаҡ баҫырға кәңәш ителмәй. Был уның сифатын түбәнәйтә.
ҡамыр йәйгән урында үтәнән-үтә ел уйнап торорға тейеш түгел, ел ҡамырҙы ҡатыра, әҙерләнгән ризыҡтың өҫтөн киптереп, тышы ҡаты булып бешеүенә килтерә.
Һөт һәм һөт аҙыҡтарына ҡағылышлы кәңәштәр
Һөттө аҙыраҡ ҡына шәкәр ҡушып ҡайнатһаң, оҙағыраҡ һаҡланасаҡ.
Әгәр һөт саҡ ҡына көйһә, уны тиҙ генә икенсе һауытҡа ҡойоғоҙ ҙа, тоҙ һалып, һалҡын һыу һалынған һауытҡа бушатығыҙ.
Көйгән һөт еҫен һөт һалынған кәстрүлде еүеш, саҡ ҡына аш һеркәһе һибелгән сепрәк менән ҡаплап тороп бөтөрөргә була.
Эремсектең шыйығыраҡ булыуы ла ихтимал. Был осраҡта уны марляға һалып, өҫтөнә ауыр әйбер ҡуйырға кәрәк. Артыҡ һыуы ағып сығасаҡ.
Эремсек әсе булмаһын өсөн уны шул уҡ миҡдарҙағы һөт менән бутап, бер сәғәт тоторға кәрәк. Бынан һуң уны тишекле сүмес аша үткәрәләр.
Сей һөттө һалҡынса ғына түгел, ҡараңғы урында ла һаҡларға кәңәш итәләр. Шул ваҡытта унда А менән С витаминдары оҙағыраҡ һаҡланасаҡ һәм һөт тиҙ әсемәйәсәк.
Консерваланған голубцы
Ҡышын эслек төрөлгән кәбеҫтә япрағы менән һыйланырға теләһәгеҙ, тап ошо рецепт һеҙҙең өсөн.Уға 3 кг кишер,1,5 кг кәбеҫтә, шул уҡ күләмдә − татлы борос, 1 кг пастернак, 5 − 7 борсаҡлы борос (яратһағыҙ, әсе борос та һалырға мөмкин) кәрәк. Маринад өсөн 1 литр һыу, 250 г үҫемлек майы, самалап тоҙ, 70 процентлы һеркә эссенцияһы алына.
Кәбеҫтәне маринадлау
Маринад өсөн 2 литр һыуға 2 ҡалаҡ тоҙ, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ аш һеркәһе, 100 грамм көнбағыш майы алына.
Кәбеҫтәне турап, кишерҙе ҡырғыста ҡырып, барыһын бергә бутап, 3 литрлы банкаға тығыҙ итеп тултырырға һәм өҫтөнә ҡайнар тоҙлоҡ ҡойорға.
Грузинса маринадланған кәбеҫтә
4 кг кәбеҫтәгә 300 г ҡыҙыл сөгөлдөр, 100 г аш һеркәһе һәм тәменсә ҡыҙыл борос алына.
Грузияла уны ит менән дә, айырым аҙыҡ та итеп тәҡдим итәләр.
Кәбеҫтәне күсәне менән эре итеп шаҡмаҡлап турарға. Ағас мискәгә йәки ҙур эмаль кәстрүлгә аҙ ғына тоҙ, ҡыҙыл борос һибеп сөгөлдөр менән аралаштырып һалырға. Һуңынан өҫтөнә аҙ ғына аш һеркәһе ҡойоп, кәбеҫтә күмелгәнсе ҡайнатылған һалҡын һыу ҡойорға.
Йылыла ике тәүлек тотҡас, һалҡын урынға сығарырға.
Кәбеҫтәле татлы борос
5 кг борос, 4 аш ҡалағы аш һеркәһе, 2 литр һыу, 4 кофе сынаяғы үҫемлек майы, 2 – 3 лавр япрағы һалып, маринад әҙерләргә.
Боросто маринадта ҡайнатып һыуытырға. Кәбеҫтәне турарға. 2 – 3 киҫәк алма менән бер баш һарымһаҡты 6 стакан үҫемлек майында ҡыҙҙырғас, быяла банкаларға ике рәт борос, бер рәт кәбеҫтә, үҫемлек майы һалырға һәм өҫтөнә маринад ҡойорға.
Тоҙланған кәбеҫтә
10 кг кәбеҫтәне шаҡмаҡлап турап, ярты кило кишерҙе ҡырып, 250 г тоҙ, әнис орлоғо һалып, яҡшылап ыуырға.
Эмаль йәки быяла һауытҡа тултырғанда кәбеҫтәнең һуты сыҡҡансы һәйбәтләп төйөргә кәрәк.
Кәбеҫтә тоҙлағанда мүк еләге, антоновка алмаһы һалырға була. Улар кәбеҫтәнең төҫөн матурайта, үҙенсәлекле тәм бирә. Һауыттың өҫтөнә һут сыҡһын өсөн ауыр әйбер һалып ҡуйырға кәрәк. Тоҙланыу өсөн иң ҡулай температура 18, 20 градус. Кәбеҫтә тоҙланғас, 8 градустан да түбән булмаған һалҡынса урынға ҡуйырға.
“Татлы борос” cалаты
Сағыу төҫтәге ике татлы борос, уртаса ҙурлыҡтағы өс бешкән картуф, һигеҙ ҡалаҡ зәйтүн майы, ике ҡалаҡ лимон һуты, 300 грамм майһыҙ һыйыр ите, 200 грамм моцарелла сыры (голланд сыры ла бара), салат япрағы, тоҙ, әсе ҡыҙыл борос.
Иң алда формаға бешереү өсөн тәғәйенләнгән махсус ҡағыҙ йәйергә. Шаҡмаҡлап туралған картуфты шунда һалырға, уның өҫтөнә тоҙ һәм бер ҡалаҡ май ҡойорға. Артабан боросто уртаға ярып, эсендәге орлоҡтарын таҙартырға һәм тиресәһе менән өҫкә ҡаратып формаға һалырға. 200 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейескә ун минутҡа ҡуйырға. Был ваҡытта һыйыр итен ваҡлап турап ҡыҙҙырырға, уға бер аҙ ҡыҙыл борос ҡушырға. Мейестән форманы алып, итте лә шунда һалырға һәм тағы ла дүрт минут тоторға.
Картуф менән ит һыуынған арала салат япрағын һәм сырҙы турарға. Боросто тиресәһенән һаҡ ҡына айырып, нәҙек һалам рәүешендә ваҡларға. Шунан салаттың бар ингредиенттарын бер һауытҡа һалып, лимон һуты, ҡалған зәйтүн майы, тоҙ ҡушып, болғатырға.
Сырлы аш
200 грамм үткәрелгән ит, 100 грамм бәшмәк, ярты тауыҡ, ике ҡап иретелгән сыр, ике баш һуған, йәшел һуған, бер ҡалаҡ көнбағыш майы, тоҙ, борос, тәмләткестәр.
Иң алда тауыҡты бешерергә кәрәк. Ул әҙер булыуға ун биш минут самаһы ҡалғас, кәстрүлгә ваҡлап туралған бәшмәкте һалырға. Һуған менән фаршты табала ҡыҙҙырып алғас, бер аҙ һурпа өҫтәргә лә, сырҙы яҡшылап иретергә кәрәк. Шунан бар массаны кәстрүлгә бушатырға. Тәменә ҡарап тоҙ, тәмләткестәр ҡушырға.
Биш минут самаһы ҡайнатҡас, ашты яҡындарығыҙға тәҡдим итергә мөмкин. Табынға ваҡ итеп туралған йәшел һуған менән бирергә була.
“Шоколадлы кофе” торты
Ярты стакан шәкәрле кофе, ярты килограмм печенье, бер стакан шәкәр, ике йомортҡа, ике ҡалаҡ какао-порошок, 250 грамм аҡ май, бер балғалаҡ ванилин.
Шәкәр, какао-порошок, йомортҡаны һәм ванилинды ҡушып, ҡуйырғансы туҡырға. Шунан унда әҙләп йомшартылған май өҫтәгәс, тағы ла ныҡ итеп болғатырға. Крем әҙер булғас, майланған формаға кофела ебетелгән печеньены бер нисә ҡат теҙергә кәрәк. Һәр ҡат араһына мул итеп крем яғығыҙ. Шунан уны ике сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйып тороғоҙ.
Табынға ултыртыр алдынан, тортты форманан ипләп кенә алып, төрлөсә биҙәргә мөмкин.
Татлы ҡабаҡ
ҡабаҡты, ҡабығын әрсеп, 2−3 см ҡалынлығында ҡырҡырға. Өҫтөнә шәкәр һибеп, бер нисә сәғәткә ултыртып ҡуйырға һәм һуңынан эҫе мейестә бешерергә. Татлы ҡабаҡҡа бешергәндән ҡалған сиропты ҡойорға.
Ҡабаҡ бәлеше
Һөт, май, йомортҡа ҡушып, сөсө ҡамыр әҙерләнә. Эслеккә дөгө ярмаһын бешереп, уға шаҡмаҡлап туралған ҡабаҡ, иретелгән аҡ май, тәменә ҡарап тоҙ һалырға. Бәлеш мейестә 45 − 50 минут бешерелә.
Запеканка
1 кг ҡабаҡҡа 500 г эремсек, 3/4 стакан манный ярмаһы, 2 стакан һөт, 4 йомортҡа, ярты стакан шәкәр, 3 балғалаҡ май, ярты стакан ҡаймаҡ кәрәк.
Манный ярмаһын һөттә бешерергә. Шаҡмаҡлап туралған ҡабаҡты майҙа 7 минут ҡыҙҙырырға. Һыуынғас, манный бутҡаһына эремсек, 3 йомортҡа, шәкәр һалып болғатырға. Әҙер массаны майланған табаға һалып, өҫтөнә йомортҡа һөртөп, 30 минут эҫе мейестә бешерергә. Табынға ҡаймаҡ менән бирелә.
Повидло
4 стакан үткәрелгән ҡабаҡҡа 1/4 стакан алма һуты, 1,5 стакан шәкәр, 2 балғалаҡ ваҡланған имбир, ярты балғалаҡ ҡәнәфер, дәрсен (корица), 1 ҡалаҡ мускат сәтләүеге һалып, 30 минут бешерергә.
Лаханоризо
Лаханоризо – грек ризығы, ул ябай, тәмле һәм бик файҙалы. Һеҙгә 500 – 800 грамм кәбеҫтә, бер баш һуған, 1 – 3 кишер, 100 мл томат һуты, 100 г дөгө ярмаһы (түңәрәге булһа яҡшыраҡ), 100 г аҡ май, петрушка, йәшел һуған, тоҙ, кориандр, ҡара борос (әсерәкте яратһағыҙ, ҡыҙыл борос алығыҙ) кәрәк буласаҡ.
Кәбеҫтәне һаламлап, һуғанды шаҡмаҡлап, ә кишерҙе түңәрәкләп турағыҙ. Шунан аҡ майҙа һуған менән кишерҙе ҡыҙҙырығыҙ. Артабан табаға йәшел һуған менән кәбеҫтәне өҫтәгеҙ һәм ҡыҙыу утта ҡыҙҙырығыҙ. Кәбеҫтә алһыулана башлаһа, утты кәметегеҙ, томат һуты, тәмләткестәр, тоҙ-борос ҡушығыҙ. Шунан дөгө ярмаһы һалырға һәм 200 мл ҡайнар һыу ҡойорға кәрәк. Артабан ҡапҡас менән ябып, талғын утта бешерегеҙ. Ризыҡты табынға бирер алдынан өҫтөнә петрушка һибегеҙ.
Бәшмәкле тауыҡ
Бер тауыҡ, биш шампиньон, алты бүлкәт һарымһаҡ, ҡыҙҙырыу өсөн үҫемлек майы, тоҙ, борос алығыҙ. Дүрт порцияға етә.
Тауыҡты өлөштәргә бүлеп, табала алтынһыу төҫкә ингәнсе ҡыҙҙырығыҙ. Шунан өҫтөнә тоҙ менән борос һибеп, иҙелгән һарымһаҡты һөртөгөҙ һәм итте әйләндерегеҙ. Бәшмәкте пластинка рәүешендә турағыҙ һәм тауыҡ өҫтөнә һалығыҙ. Табаның ҡапҡасын ябып, 40 минут талғын утта бешерегеҙ. Гарнирға ҡарабойҙай, ҡыҙҙырылған картуф, йә спагетти бирергә мөмкин.
Йәшелсәле йәйғор
Дүрт порцияға етерлек был ризыҡты әҙерләү өсөн тауыҡ ите, ярты стакан дөгө ярмаһы, бер ҡабаҡ, бер баклажан, бер кишер, ике татлы борос, ике бүлкәт һарымһаҡ, өс йомортҡа, бер йомортҡа ағы, 100 мл ҡаймаҡ, дүрт ҡалаҡ үҫемлек майы, петрушка, базилик, тоҙ, борос, күңелегеҙгә ятҡан тәмләткестәр кәрәк.
Шаҡмаҡлап туралған бешкән тауыҡ итенә йомортҡа, бешкән дөгө, петрушка, тоҙ, борос ҡушығыҙ һәм яҡшылап болғатығыҙ. Шунан майланған табаға ошо массаны йәйегеҙ. Ҡабаҡ, баклажан һәм кишерҙе нәҙек кенә итеп оҙонсалап турағыҙ. Ә боросто, ҙурлығына ҡарап, 4 – 6 киҫәккә бүлегеҙ. Шунан таба ситенән йәшелсәләрҙе сиратлап-сиратлап теҙә башлағыҙ. Уртала “роза сәскәһе” хасил булырға тейеш. Үҫемлек майына иҙелгән һарымһаҡ, базилик, тәмләткестәр ҡушығыҙ һәм йәшелсәләрҙең өҫтөнә яғып сығығыҙ. Йомортҡа ағына ҡаймаҡ ҡушығыҙ, уны бәләкәй сәйнүккә ҡойоп, спираль рәүешендә йәшелсәләр өҫтөнә ипләп кенә ағыҙығыҙ.
200 градусҡа тиклем ҡыҙған мейестә 20 минут тотҡас, артабан 180 градуста тағы ла 30 минут бешерегеҙ.
Эремсек бәлеше
3 йомортҡаға 1 стакан шәкәр, ярты балғалаҡ сода ҡушып ағарғансы туҡырға.
Уға 200 г тирәһе май ҡушып, йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫырға. Эслеккә шәкәр ҡушылған яңы һөҙмә (эремсек) һалына.
ҡамырҙы ике өлөшкә бүлергә лә, ҙурырағын табаға йәйеп һалырға. Эслекте тигеҙ итеп һалып, өҫтөн ҡалған ҡамыр менән ҡаплап, ситтәрен йәбештереп бөрөргә. Мейестә ҡыҙара башлағансы бешерергә. Бешкәндән һуң бер аҙ ултыра бирһә (һуты һеңгәнсе), бигерәк тә тәмле була.
Дөгө менән эремсектән запеканка
Ярты стакан дөгө, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа ағы, аҡ май, 150 – 200 г эремсек, манный ярмаһы йәки сохарый онтағы.
Дөгөнө бүрттереп, һалҡын һыуҙа сайҡатырға. Запеканка бешереләсәк формаларҙы аҡ май менән майлап, манный йәки сохарый онтағы һибергә. Айырым һауытта эремсек, шәкәр һәм дөгөнө болғатырға. Һалҡында торған йомортҡаның ағын алып, миксер ярҙамында тоҙ һалып күпертергә. Уны әҙ-әҙләп алда яһаған ҡатнашмаға һалырға. Әҙер массаны формаларға тултырырға һәм духовкала 25 − 30 минут бешерергә.
Сырлы аш-пюре
Тауыҡ һурпаһы, 200 г сыр, кишер, картуф, бешкән тауыҡ ите.
Әҙер һурпаға кишер, картуф, сыр һалып бешереп, бер аҙ һыуығас, тауыҡ ите ҡушып, блендер ярҙамында пюреға әйләндерергә. Ашҡа үҙегеҙ яратҡан тәмләткестәрҙе лә ҡушып ебәрергә мөмкин.
Магазин “Баунти”йы ары торһон!
Бик тәмле десертты әҙерләү өсөн 350 грамм кокос валсығы, 1 банка ҡуйыртылған һөт, 200 грамм шоколад кәрәк. Иң алда ҡуйыртылған һөт менән кокосты ҡушып болғатырға. Шунан уларҙан шар формаһындағы түңәрәктәр әүәләргә. Шоколадты иретергә һәм шуға манып алырға. Шунан киптерергә һалығыҙ. Бер сәғәттән өйҙә әҙерләнгән “Баунти” әҙер!
Картуф менән ҡаплап бешерелгән тауыҡ
300 грамм тауыҡ түшкәһе, 250 грамм бәшмәк, 3 − 4 картуф, бер һуған, бер ҡалаҡ он, 250 мл һөт, 150 грамм ҡаймаҡ, 100 грамм ҡаты сыр, тоҙ, борос, йәшел тәмләткестәр, көнбағыш майы.
Картуфты алты минут самаһы ҡайнатып алғас, һыуытығыҙ һәм әрсегеҙ. Яҡшылап йыуылған тауыҡты ҙур булмаған киҫәктәргә турап, табала ҡыҙҙырығыҙ. Шунан шул уҡ майҙа һуғанды алтынһыу төҫкә ингәнсе тотоғоҙ, табаға бәшмәк өҫтәгеҙ. Уны һыуы бөткәнсе утта тотҡас, өҫтөнә он һалығыҙ, болғата-болғата һөт менән ҡаймаҡ ҡойоғоҙ һәм тауыҡты һалығыҙ. Тәменә ҡарап тоҙ, борос ҡушығыҙ. Шунан ошо массаны формаға һалып, өҫтөнә ҡырғыстан үткәрелгән картуф, сыр һибегеҙ. Ярты сәғәт 180 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейестә бешерегеҙ. Табынға йәшел тәмләткестәр менән биҙәп бирергә мөмкин.
“Италия” салаты
200 грамм “Эдам” сыры, 200 грамм колбаса, 200 грамм ҡаты сортлы спагетти, бер һары борос, ике помидор, 30 грамм зәйтүн емеше, укроп, петрушка, майонез.
Спагеттиҙы бешереп, һалҡын һыуҙа сайығыҙ һәм һаламлап туралған башҡа ингредиенттарға майонез ҡушып болғатығыҙ. Йәшел тәмләткестәр, зәйтүн емеше менән биҙәгеҙ.
“Татлы фантазия” торты
Ҡамыр өсөн: 200 грамм аҡ май, 200 грамм ҡаймаҡ, ике йомортҡа, он, бер балғалаҡ сода, он.
Крем өсөн: 500 грамм ҡуйыртылған һөт, 100 грамм аҡ май, 100 грамм ҡыҙҙырылған сәтләүек (әстерхан, арахис һ.б.), 30 грамм ҡара шоколад.
Һыйыр майын һыуытҡыстан алдан уҡ сығарып ҡуйығыҙ, йомшара торһон. Йомортҡаға шәкәр ҡушып, туҡығыҙ. Шәкәр иреп бөткәс, уға ҡаймаҡ, май һалығыҙ һәм он, сода ҡушып ҡамыр баҫығыҙ. Шунан уны 30 минут самаһы туңдырығыҙ. Ваҡыты еткәс, ҡамырҙы өс өлөшкә бүлеп, һәр береһен тура дүртмөйөш формаһында йәйегеҙ. Уларҙы формаға һалғас, төрлө ерҙәренән сәнске менән тишеп сығығыҙ. Шунан 220 градус эҫелектәге мейестә 20 минут бешерегеҙ. Артабан корждарҙың ситтәрен тигеҙләп ҡырҡып сығығыҙ. Валсыҡтарҙы 10 минут самаһы мейестә тотоп алығыҙ. Улар кипкәс, уҡлау менән яҡшылап төйөгөҙ – ул тортты биҙәү өсөн кәрәк.
Ә хәҙер крем әҙерләргә лә була. Иң алда шоколадты йә газ плитаһында, йә микротулҡынлы мейестә иретегеҙ. Шунан ҡуйыртылған һөткә аҡ май һәм шоколад ҡушығыҙ ҙа ныҡ итеп болғатығыҙ. Сәтләүекте таҙартып, уҡлау ярҙамында ваҡлағыҙ һәм кремға ҡушығыҙ.
Һәр коржға яҡшылап крем һөртөп сығығыҙ. Шунан өҫтөнә ҡырғыстан үткәрелгән шоколад һәм корж валсығын һибегеҙ. Крем яҡшылап һеңһен өсөн тортты 2 − 3 сәғәт һыуытҡыста тотоғоҙ.
Ҡаймаҡлы бәлеш
1 ҡап бүлмә температураһында йомшартылған аҡ майға 1 йомортҡа, ярты стакан шәкәр, 300 грамм он, 1 ҡап ҡамыр ҡабартҡыс (разрыхлитель) ҡушып ҡамыр баҫырға. Уны табаға йәйеп һалып, йәймәнең ситтәрен күтәрергә һәм шыйыҡ эслекте һалырға.
Эслек өсөн 4 йомортҡаны 6 ҡалаҡ шәкәр менән күпертергә. Бер стакан 20 процентлы ҡала ҡаймағы, 2 ҡап эремсекле сырок, туңдырылған еләк-емеш (иретелгән булырға тейеш) һалырға. Ҡыҙыу мейестә 40 минут бешерергә. Ҡул аҫтында сырок булмағанда, эслек шыйыҡ килеп сыҡһа, бер ҡалаҡ он һалырға мөмкин.
Йогурт менән тауыҡ
Тауыҡтың түш ите, 300 грамм шыйыҡ ҡаймаҡ йәки йогурт, һарымһаҡ, 150 грамм сыр, тоҙ, борос һәм башҡа тәмләткестәр алына.
Йогуртҡа тоҙ, борос, иҙелгән һарымһаҡ һәм башҡа тәмләткестәрҙе ҡушып бутарға. Итте аҙыҡ әҙерләнәсәк формаға һалып, өҫтөнә йогурт ҡойорға. Сырҙы эре ҡырғыс аша үткәрергә. Иң һуңынан ит сыр менән ҡаплана һәм 45 – 50 минутҡа уртаса ҡыҙыулыҡтағы мейескә ҡуйыла.
Бананлы эремсек
Ике-өс ҡалаҡ шыйыҡ ҡаймаҡ, өс ҡалаҡ шәкәр, 3 йомортҡа, ярты стакан он, 500 грамм эремсек, 2 банан, ҙур ғына киҫәк аҡ май.
Шәкәр, йомортҡа һәм ҡаймаҡты ҡушып туҡырға ла, ошо массаға эремсек менән ондо ла ҡушырға. Бананды дүртмөйөшләп ҡырҡып, ҡамырға өҫтәргә.
Аҙыҡ әҙерләнәсәк һауыт аҡ май менән майлана, уға ҡамырҙы һалып, 40 минут тирәһе артыҡ ҡыҙыу булмаған мейестә бешерергә кәрәк.
Үләнле икмәк
ҡалас йәки батон, аҡ май, бер ҡалаҡ зәйтүн майы, петрушка, базилик, йәшел һуған, ҡырғыстан үткәрелгән сыр, тоҙ.
Мейесте ныҡ ҡына ҡыҙҙырырға. Һауытҡа аҡ һәм зәйтүн майын, иҙелгән һарымһаҡ, сыр, ваҡланған үләндәрҙе һалып бутарға. Батонды телергә һәм һәр телемгә алдан әҙерләнгән массаны һылап сығырға. Шунан багетты фольгаға урарға һәм 15 – 20 минутҡа мейескә ҡуйырға. Был икмәкте эҫе килеш ашау тәмле.
"Тунлы" тауыҡ
200 г аҡ май, киҫәкләп туралған тауыҡты, ҡырғыста ҡырылған һарымһаҡты, 1 стакан бүрттерелгән фасолде, йомро ваҡ картуфты, 3 баш туралған һуғанды, кәбеҫтә киҫәктәрен кәстрүлгә ҡатлап һалығыҙ, 1 стакан томат, 1 стакан һыу ҡойоғоҙ. Һәр ҡатламға тоҙ, борос һибегеҙ. Әкрен утта сәғәт ярым бешерегеҙ. Фасоль яратмаһағыҙ, уны ҡушмаһағыҙ ҙа була.
Көҙгө салаттар
Торма менән кишерҙе ваҡ, алманы эре ҡырғыста ҡырығыҙ һәм яҡшылап бутағыҙ. Шул массаға лимон һуты, ҡырғыста ҡырылған һарымһаҡ өҫтәгеҙ, тәменсә тоҙ һалығыҙ.
Бер порцияға 2 торма, 2 кишер, 2 алма, 3 – 4 бүлкәт һарымһаҡ, ярты лимон һуты кәрәк.
* * *
Ҡабаҡ менән алманы таҙартып – эре, керәнде ваҡ ҡырғыста ҡырығыҙ, шәкәр, лимон кислотаһы һалып, яҡшылап бутағыҙ. 200 г ҡабаҡҡа 200 г алма, 20 г керән, лимон кислотаһы һәм шәкәр ҡомо тәменсә алына.
Кишер ҡайнатмаһы
1 кг таҙартылған кишерҙе һәм 1 кг тосо алынған алманы, ҡабығы менән бергә 1 кг лимонды ит турағыс аша үткәрегеҙ. 2 кг шәкәр һалығыҙ ҙа болғата-болғата 40 минут ҡайнатығыҙ.
Бәшмәк тултырылған помидор
Помидорҙарҙы уртаға бүлеп, үҙәген алығыҙ. Шул киҫәктәрҙе яҡшылап майланған һәм сохари онтағы һибелгән һауытҡа теҙегеҙ. Майҙа һуған һәм помидорҙың үҙәген ҡыҙҙырығыҙ.
Бешкән бәшмәкте ваҡлап турағыҙ. Йәшелсә менән ҡушып тоҙ, борос һибегеҙ. Помидорҙарға фарш тултырып, өҫтөнә май ҡойоғоҙ, сохари онтағын һибеп, мейестә бешерегеҙ.
8 помидор, 6 ҡалаҡ көнбағыш майы, 1 баш һуған, 400 г бәшмәк, тәменсә тоҙ кәрәк.
Лимон кеүәҫе
Эмаль кәстрүлгә шәкәр, телемләп ҡырҡылған лимон, йөҙөм һалырға һәм ҡайнар һыу ҡойоп, таҫтамал ҡаплап ҡуйырға. Һыу һыуынып, йылымыс булғас, әсетке, сода һалып, 12 сәғәт әсетергә. Һуңынан шешәләргә ҡойоп, һәр береһенә 2 – 3 йөҙөм төшөрөп, ныҡ итеп ябып ҡуйырға кәрәк. Кеүәҫ 2 – 3 көндән әҙер була.15 литр һыуға 800 г шәкәр, 2 лимон, 200 г йөҙөм, 25 г әсетке, ярты балғалаҡ сода кәрәк.
Запеканка
Һыйыр итенән әҙерләнгән фаршҡа һуған, борос, ҡырғыстан үткәрелгән кишер һалып, табала ҡыҙҙырып алырға. Ул әҙер булғас, өҫтөнә бешкән дөгө һалырға ла, соус ҡойоп, духовкала бешерергә.
Соус түбәндәгесә әҙерләнә. Ярты литр һөткә бер ҡалаҡ әсе соус, 100 г ҡаймаҡ, 100 г майонез, 1 – 2 йомортҡа, ҡырғыстан үткәрелгән 100 г сыр алына. Уларҙы бергә бутап, фарш өҫтөнә һалырға кәрәк һәм эҫе духовкаға ҡуйып бешерергә.
Ҡайнатманан перәник
1 стакан ҡайнатма, 1 балғалаҡ сода, 1 стакан кефир, 2 йомортҡа, 2,5 стакан он, ярты стакан шәкәр.
ҡайнатмаға сода һалып, яҡшылап бутарға ла, өс минут тирәһе ултыртып торорға. Һуңынан ошо массаға кефир, йомортҡа, шәкәр һәм он һалып, бутарға. Майланған формала 40 минут тирәһе бешерергә.
“Ғаилә” салаты
Ярты баш кәбеҫтә, 200 грамм краб таяҡсаһы, 1 алма, 3 бешкән йомортҡа, 1 ҡыяр, майонез кәрәк.
Кәбеҫтәне, краб таяҡсаларын, ҡыярҙы, алманы шаҡмаҡлап турағандан һуң, ваҡланған йомортҡа ҡушып, майонез һалып бутарға.
Эремсек бәлеше
3 йомортҡаға 1 стакан шәкәр, ярты балғалаҡ сода ҡушып ағарғансы туҡырға.
Уға 200 г тирәһе май ҡушып, йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫырға. Эслеккә шәкәр ҡушылған яңы һөҙмә (эремсек) һалына.
ҡамырҙы ике өлөшкә бүлергә лә, ҙурырағын табаға йәйеп һалырға. Эслекте тигеҙ итеп һалып, өҫтөн ҡалған ҡамыр менән ҡаплап, ситтәрен йәбештереп бөрөргә. Мейестә ҡыҙара башлағансы бешерергә. Бешкәндән һуң бер аҙ ултыра бирһә (һуты һеңгәнсе), бигерәк тә тәмле була.
Дөгө менән эремсектән запеканка
Ярты стакан дөгө, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа ағы, аҡ май, 150 – 200 г эремсек, манный ярмаһы йәки сохарый онтағы.
Дөгөнө бүрттереп, һалҡын һыуҙа сайҡатырға. Запеканка бешереләсәк формаларҙы аҡ май менән майлап, манный йәки сохарый онтағы һибергә. Айырым һауытта эремсек, шәкәр һәм дөгөнө болғатырға. Һалҡында торған йомортҡаның ағын алып, миксер ярҙамында тоҙ һалып күпертергә. Уны әҙ-әҙләп алда яһаған ҡатнашмаға һалырға. Әҙер массаны формаларға тултырырға һәм духовкала 25 − 30 минут бешерергә.
Сырлы аш-пюре
Тауыҡ һурпаһы, 200 г сыр, кишер, картуф, бешкән тауыҡ ите.
Әҙер һурпаға кишер, картуф, сыр һалып бешереп, бер аҙ һыуығас, тауыҡ ите ҡушып, блендер ярҙамында пюреға әйләндерергә. Ашҡа үҙегеҙ яратҡан тәмләткестәрҙе лә ҡушып ебәрергә мөмкин.
Имбирь, лимон һәм бөтнөк менән боҙло сәй
1,5 литр эсемлек әҙерләү өсөн 4 пакет сәй, ярты лимон, 2 – 3 бөтнөк япрағы, башбармаҡ ҙурлығындағы имбирь, шәкәр кәрәк.Барыһын да, лимондан башҡа, сәй бешереү өсөн һауытҡа һалабыҙ, теләгәнсә шәкәр ҡушабыҙ һәм өҫтөнә 1,5 литр эҫе һыу ҡоябыҙ. Сәй бешкәс, пакеттарҙы алабыҙ һәм лимон өҫтәйбеҙ. Өй температураһына тиклем һыуытҡас, имбирь, бөтнөк һәм лимон цедраһын һөҙөп алабыҙ, эсемлекте һыуытҡысҡа ҡуябыҙ. Эскәндә стаканығыҙға боҙ өҫтәп ебәрһәгеҙ, эҫелә һыуһынды ҡандырыу өсөн бик шәп буласаҡ.
Еләкле коктейль
Ярты литр һөт, 200 грамм ҡурай еләге, 1 банан, саҡ ҡына шәкәр, ике туңдырма.
Еләк менән бананды таҙартып әҙерләп, блендер ярҙамында иҙергә. Уның өҫтөнә ҡайнатып һыуытылған һөт һәм туңдырма һалып, күпергәнсе туҡырға. Коктейлгә шәкәр һалмаҫҡа ла була.
Эремсекле кекс
Ярты килограмм эремсек, 3 йомортҡа, 3 ҡалаҡ шәкәр, тоҙ, 3 ҡалак манный ярмаһы, 2 ҡалаҡ әҙер торт ҡатнашмаһы йәки ярты балғалаҡ ҡамыр йомшартҡыс (разрыхлитель), 3 ҡалаҡ ҡаймаҡ, формаларҙы буяу өсөн май.
Эремсеккә йомортҡа, шәкәр, тоҙ һәм ҡаймаҡ ҡушып баҫырға. Бынан һуң массаға он менән ярма ҡушыла һәм бутала. ҡамырҙы 15 минутҡа һалҡынса урынға ҡуйып торорға кәрәк.
Кекс 180 градусҡа тиклем эҫетелгән мейестә бешерелә. Теләгәндәр уға шоколад, йөҙөм ҡуша ала.
Был тәмлекәсте форманан һыуынғасыраҡ алырға кәңәш ителә.
Эремсекле бәлеш
Бер килограмм эремсек, 5 йомортҡа, үҫемлек майы, 50 грамм аҡ май, бер стакан он, ярты стакан шәкәр, йөҙөм, күрәгә, ҡара емеш, ванилин, цукат, бер балғалаҡ сода.
Аҡ май, он һәм шәкәрҙе ҡушып ыуырға. Ыуылған массаның яртыһын ҡалдырып, бер өлөшөнә эремсек, сода, йомортҡа, кипкән емеш, цукат, ванилин ҡушып, һәйбәтләп бутарға. Тәрән генә форманы һәйбәтләп майларға һәм өҫтөнә ҡамыр һалып тигеҙләргә. Кипкән емештәр булмаған осраҡта ҡамырҙың өҫтөнә ҡайнатма йәки повидло һылана. Бынан һуң бәлеш өҫтөнә ыуылған массаның ҡалған өлөшө һибелә.
Был бәлеш һүрән утта бер сәғәт самаһы бешерелә. Уны өҫтәлгә әҙер булғандан һуң ике сәғәт эсендә биреү һәйбәтерәк, һуңынан ул ҡабарып тормаясаҡ. Шулай ҙа бәлеш һыуытҡыста бер нисә көн тәмен дә, сифатын да бер ҙә үҙгәртмәй һаҡлана. Шәкәрҙе аҙ ҡушыу арҡаһында ул бик йомшаҡ килеп сыға.
Сыр
1 килограмм эремсек, 1 литр һөт, 100 грамм аҡ май, 1 ҡалаҡ тоҙ, 1 балғалаҡ сода.
Һөт менән эремсекте утҡа ҡуйып, һыуы һарҡып сыҡҡанға тиклем болғап торорға. Ул саҡ ҡына һыуына төшкәс, эремсекте һарҡытырға һәм табаға һалырға. Уның өҫтөнә иретелгән май, тоҙ һәм сода һалына. Эремсектең иң эре киҫәктәре иреп бөткәндән һуң уны берәй һауытҡа һалып һыуытырға кәрәк.
Сыр һыуынғас әҙер була.
Тиҙ әҙерләнеүсе пицца
2 йомортҡа, 4 ҡалаҡ майонез, 4 ҡалаҡ ҡаймаҡ, 9 ҡалаҡ он, сыр, колбаса, бәшмәк, помидор.
Йомортҡа, он, ҡаймаҡ һәм майонезды бутап, ҡаймаҡ кеүек шыйыҡ ҡына ҡамыр әҙерләргә. ҡамырҙы ҡыҙған табаға ҡойорға һәм өҫтөнә колбаса, бәшмәк помидор һалырға. Бынан һуң майонез һөртөргә һәм күп кенә сыр ҡырып һалырға.
Пицца һүрән генә утта 10 минут тирәһендә әҙер була. Сыр ирей башлау менән уны өҫтәлгә бирергә мөмкин.
Онһоҙ ғына торт
6 йомортҡа, 150 грамм шәкәр, 200 грамм һөт өҫтө, 75 проценты какаонан торған ике плитка шоколад, аҙыраҡ аҡ май, какао.
Йомортҡа ағын оҙаҡ ҡына туғырға һәм уға шәкәрҙең яртыһын ҡушырға. Йомортҡа һарыһын да, ҡалған шәкәрҙе өҫтәп, ныҡлап туғырға. Бынан һуң ошо массаға какао ҡушып бутала һәм аҙ-аҙлап ҡына йомортҡа ағы өҫтәлә. Торт бешереләсәк табаны йоҡа ғына итеп майларға һәм ҡамырҙы ҡойорға кәрәк. Ул 180 градусҡа тиклем эҫетелгән мейестә ярты сәғәт самаһы бешерелә. ҡамыр тәүҙә ҡабарһа ла, һуңынан төшәсәк. Килеп сыҡҡан бисквитты һыуытып, дүрт өлөшкә ҡырҡырға.
Хәҙер крем эшләнә. Бының өсөн һөт өҫтө ҡайнар хәлгә еткерелә, әммә ҡайнатылмай. Бынан һуң уның өҫтөнә ваҡлап бүлгеләнгән шоколад һалына һәм ул иреп бөткәнгә тиклем бутала. Был кремды һәр өлөшкә мул итеп буярға кәрәк. Өҫтәлгә бирер алдынан торт бер сәғәт тирәһенә һыуытҡысҡа ҡуйыла.
Ташҡабаҡтан чипсы
Ташҡабаҡ, 1 йомортҡа, 1 ҡалаҡ һөт, ҡырғыстан үткәрелгән сыр, тоҙ, борос, һарымһаҡ, ҡыҙҙырыу өсөн сохарый.
Ташҡабаҡты йоҡа итеп түңәрәкләп ҡырҡырға, йомортҡаны һөт менән туғырға. Сырҙы сохарый менән бутап, тәмләткестәр ҡушырға.
Ташҡабаҡтың һәр киҫәге тәүҙә туғылған йомортҡаға, һуңынан сырлы массаға манып алына. Бынан һуң ул 220 градусҡа тиклем эҫетелгән мейестә 20 минут тирәһе әҙерләнә.
Алма ҡоймағы
3 – 4 эре алма, 3 ҡалаҡ шәкәр, 1 стакан он, ванилин, аҙыраҡ сәй содаһы, тоҙ.
Алманы ҡырғыстан үткәрергә лә, ҡалған ингредиенттарҙы ҡушып, ҡамыр туғырға. ҡоймаҡтар майлы табала бешерелә.
“Татлы борос” cалаты
Сағыу төҫтәге ике татлы борос, уртаса ҙурлыҡтағы өс бешкән картуф, һигеҙ ҡалаҡ зәйтүн майы, ике ҡалаҡ лимон һуты, 300 грамм майһыҙ һыйыр ите, 200 грамм моцарелла сыры (голланд сыры ла бара), салат япрағы, тоҙ, әсе ҡыҙыл борос.
Иң алда формаға бешереү өсөн тәғәйенләнгән махсус ҡағыҙ йәйергә. Шаҡмаҡлап туралған картуфты шунда һалырға, уның өҫтөнә тоҙ һәм бер ҡалаҡ май ҡойорға. Артабан боросто уртаға ярып, эсендәге орлоҡтарын таҙартырға һәм тиресәһе менән өҫкә ҡаратып формаға һалырға. 200 градусҡа тиклем ҡыҙҙырылған мейескә ун минутҡа ҡуйырға. Был ваҡытта һыйыр итен ваҡлап турап ҡыҙҙырырға, уға бер аҙ ҡыҙыл борос ҡушырға. Мейестән форманы алып, итте лә шунда һалырға һәм тағы ла дүрт минут тоторға.
Картуф менән ит һыуынған арала салат япрағын һәм сырҙы турарға. Боросто тиресәһенән һаҡ ҡына айырып, нәҙек һалам рәүешендә ваҡларға. Шунан салаттың бар ингредиенттарын бер һауытҡа һалып, лимон һуты, ҡалған зәйтүн майы, тоҙ ҡушып, болғатырға.
Сырлы аш
200 грамм үткәрелгән ит, 100 грамм бәшмәк, ярты тауыҡ, ике ҡап иретелгән сыр, ике баш һуған, йәшел һуған, бер ҡалаҡ көнбағыш майы, тоҙ, борос, тәмләткестәр.
Иң алда тауыҡты бешерергә кәрәк. Ул әҙер булыуға ун биш минут самаһы ҡалғас, кәстрүлгә ваҡлап туралған бәшмәкте һалырға. Һуған менән фаршты табала ҡыҙҙырып алғас, бер аҙ һурпа өҫтәргә лә, сырҙы яҡшылап иретергә кәрәк. Шунан бар массаны кәстрүлгә бушатырға. Тәменә ҡарап тоҙ, тәмләткестәр ҡушырға.
Биш минут самаһы ҡайнатҡас, ашты яҡындарығыҙға тәҡдим итергә мөмкин. Табынға ваҡ итеп туралған йәшел һуған менән бирергә була.
“Шоколадлы кофе” торты
Ярты стакан шәкәрле кофе, ярты килограмм печенье, бер стакан шәкәр, ике йомортҡа, ике ҡалаҡ какао-порошок, 250 грамм аҡ май, бер балғалаҡ ванилин.
Шәкәр, какао-порошок, йомортҡаны һәм ванилинды ҡушып, ҡуйырғансы туҡырға. Шунан унда әҙләп йомшартылған май өҫтәгәс, тағы ла ныҡ итеп болғатырға. Крем әҙер булғас, майланған формаға кофела ебетелгән печеньены бер нисә ҡат теҙергә кәрәк. Һәр ҡат араһына мул итеп крем яғығыҙ. Шунан уны ике сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйып тороғоҙ.
Табынға ултыртыр алдынан, тортты форманан ипләп кенә алып, төрлөсә биҙәргә мөмкин.
Кәбеҫтәне маринадлау
Маринад өсөн 2 литр һыуға 2 ҡалаҡ тоҙ, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ аш һеркәһе, 100 грамм көнбағыш майы алына.
Кәбеҫтәне турап, кишерҙе ҡырғыста ҡырып, барыһын бергә бутап, 3 литрлы банкаға тығыҙ итеп тултырырға һәм өҫтөнә ҡайнар тоҙлоҡ ҡойорға.
Грузинса маринадланған кәбеҫтә
4 кг кәбеҫтәгә 300 г ҡыҙыл сөгөлдөр, 100 г аш һеркәһе һәм тәменсә ҡыҙыл борос алына.
Грузияла уны ит менән дә, айырым аҙыҡ та итеп тәҡдим итәләр.
Кәбеҫтәне күсәне менән эре итеп шаҡмаҡлап турарға. Ағас мискәгә йәки ҙур эмаль кәстрүлгә аҙ ғына тоҙ, ҡыҙыл борос һибеп сөгөлдөр менән аралаштырып һалырға. Һуңынан өҫтөнә аҙ ғына аш һеркәһе ҡойоп, кәбеҫтә күмелгәнсе ҡайнатылған һалҡын һыу ҡойорға.
Йылыла ике тәүлек тотҡас, һалҡын урынға сығарырға.
Кәбеҫтәле татлы борос
5 кг борос, 4 аш ҡалағы аш һеркәһе, 2 литр һыу, 4 кофе сынаяғы үҫемлек майы, 2 – 3 лавр япрағы һалып, маринад әҙерләргә.
Боросто маринадта ҡайнатып һыуытырға. Кәбеҫтәне турарға. 2 – 3 киҫәк алма менән бер баш һарымһаҡты 6 стакан үҫемлек майында ҡыҙҙырғас, быяла банкаларға ике рәт борос, бер рәт кәбеҫтә, үҫемлек майы һалырға һәм өҫтөнә маринад ҡойорға.
Тоҙланған кәбеҫтә
10 кг кәбеҫтәне шаҡмаҡлап турап, ярты кило кишерҙе ҡырып, 250 г тоҙ, әнис орлоғо һалып, яҡшылап ыуырға.
Эмаль йәки быяла һауытҡа тултырғанда кәбеҫтәнең һуты сыҡҡансы һәйбәтләп төйөргә кәрәк.
Кәбеҫтә тоҙлағанда мүк еләге, антоновка алмаһы һалырға була. Улар кәбеҫтәнең төҫөн матурайта, үҙенсәлекле тәм бирә. Һауыттың өҫтөнә һут сыҡһын өсөн ауыр әйбер һалып ҡуйырға кәрәк. Тоҙланыу өсөн иң ҡулай температура 18, 20 градус. Кәбеҫтә тоҙланғас, 8 градустан да түбән булмаған һалҡынса урынға ҡуйырға.
Көршәк ашы
Итте, шаҡмаҡлап турап, майлы табала һуған менән ҡыҙҙырырға ла, көршәккә һалырға. Өҫтөнә кишер, картуф һалып, һыу ҡойоп, мейестә талғын ғына утта бешерергә. Табынға йәшел тәмләткестәр менән бирергә.
Запеканка
Үткәрелгән итте һуған, кишер менән бергә ҡыҙҙырырға. Бешерелгән дөгө ярмаһы һалып, өҫтөнә соус ҡойорға. Запеканканы бер сәғәткә мейескә ҡуйырға.
Соус әҙерләү өсөн 0,5 л һөт, 1 аш ҡалағы томат соусы, 100 г майонез, 1 – 2 йомортҡа , 100 г сыр кәрәк.
Өйрәк итенән манты
Итте ваҡ ҡына итеп шаҡмаҡлап турайбыҙ. Картуф, һуған турап, борос, тоҙ һалып бутарға.
Мантыға ҡамыр билмән ҡамыры кеүек әҙерләнә. Эслек менән ҡамыр әҙер булғас, мантыларҙы эшләп, бер сәғәткә бешерергә ҡуйырға.
Ҡаҙ итенән бәлеш
Эслек өсөн 1 кг ҡаҙ ите, 1 кг картуф, 250 г аҡ май, ике баш һуған, тоҙ, ҡара борос кәрәк. ҡамыр өсөн 2 йомортҡа, 200 г маргарин, ярты стакан һөт алына.
ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп йәйергә лә, бер өлөшөн табаға һалырға. Уға эслекте һалып, икенсе өлөшө менән ҡапларға. Бәлеште, майлап, уртаса ҡыҙыулыҡтағы мейестә сәғәт ярым бешерергә. Бешергәндә эслеккә аҙ ғына һурпа ҡойорға.
Тауыҡ итенән кәтлит
500 г тауыҡ ите, 100 г аҡ май, 2 йомортҡа, 500 г көнбағыш майы, 100 г ҡаты сыр, тоҙ һәм тәмләткестәр кәрәк.
Тауыҡ итен ике тапҡыр ит турағыстан үткәргәндән һуң тоҙларға, 1 йомортҡа һытырға, тәмләткестәр һибергә. Һуңынан түңәрәк йәймәләр яһап, һәр береһенең уртаһына ҡырғыстан үткәрелгән сыр менән май ҡушып, кәтлит әүәләргә. Уларҙы туҡылған йомортҡаға манып, ваҡланған аҡ икмәк валсығында тәгәрәткәндән һуң ҡайнап торған майҙа ҡыҙҙырырға.
"Тунлы" тауыҡ
200 г аҡ май, киҫәкләп туралған тауыҡты, ҡырғыста ҡырылған һарымһаҡты, 1 стакан бүрттерелгән фасолде, йомро ваҡ картуфты, 3 баш туралған һуғанды, кәбеҫтә киҫәктәрен кәстрүлгә ҡатлап һалығыҙ, 1 стакан томат, 1 стакан һыу ҡойоғоҙ. Һәр ҡатламға тоҙ, борос һибегеҙ. Әкрен утта сәғәт ярым бешерегеҙ. Фасоль яратмаһағыҙ, уны ҡушмаһағыҙ ҙа була.
Көҙгө салаттар
Торма менән кишерҙе ваҡ, алманы эре ҡырғыста ҡырығыҙ һәм яҡшылап бутағыҙ. Шул массаға лимон һуты, ҡырғыста ҡырылған һарымһаҡ өҫтәгеҙ, тәменсә тоҙ һалығыҙ.
Бер порцияға 2 торма, 2 кишер, 2 алма, 3 – 4 бүлкәт һарымһаҡ, ярты лимон һуты кәрәк.
* * *
Ҡабаҡ менән алманы таҙартып – эре, керәнде ваҡ ҡырғыста ҡырығыҙ, шәкәр, лимон кислотаһы һалып, яҡшылап бутағыҙ. 200 г ҡабаҡҡа 200 г алма, 20 г керән, лимон кислотаһы һәм шәкәр ҡомо тәменсә алына.
Кишер ҡайнатмаһы
1 кг таҙартылған кишерҙе һәм 1 кг тосо алынған алманы, ҡабығы менән бергә 1 кг лимонды ит турағыс аша үткәрегеҙ. 2 кг шәкәр һалығыҙ ҙа болғата-болғата 40 минут ҡайнатығыҙ.
Бәшмәк тултырылған помидор
Помидорҙарҙы уртаға бүлеп, үҙәген алығыҙ. Шул киҫәктәрҙе яҡшылап майланған һәм сохари онтағы һибелгән һауытҡа теҙегеҙ. Майҙа һуған һәм помидорҙың үҙәген ҡыҙҙырығыҙ.
Бешкән бәшмәкте ваҡлап турағыҙ. Йәшелсә менән ҡушып тоҙ, борос һибегеҙ. Помидорҙарға фарш тултырып, өҫтөнә май ҡойоғоҙ, сохари онтағын һибеп, мейестә бешерегеҙ.
8 помидор, 6 ҡалаҡ көнбағыш майы, 1 баш һуған, 400 г бәшмәк, тәменсә тоҙ кәрәк.
Тултырылған сөгөлдөр
1 кг сөгөлдөргә (уртаса ҙурлыҡта) 500 г эремсек,3-4 йомортҡа, 4 ҡалаҡ йөҙөм, 2 ҡалаҡ шәкәр, 1/3 стакан манный ярмаһы, 40 г аҡ май, тәменсә тоҙ кәрәк. Бешкән сөгөлдөрҙө әрсергә лә, ипләп кенә уртаһын алып, «һауыттар» эшләргә. Эремсекте иләк аша үткәрергә. Уға йөҙөм, йомортҡа, шәкәр, манный ярмаһын ҡушып, яҡшылап болғатырға һәм сөгөлдөр эсенә тултырырға. Майлы табаға теҙеп, 15-20 минутҡа мейескә ҡуйырға.Табынға ҡаймаҡ менән бирергә.
Сөгөлдөрҙән чипсы
3 сөгөлдөр, 2 ҡалаҡ зәйтүн майы, тәменсә эре тоҙ, борос кәрәк. Йыуып таҙартылған сөгөлдөрҙө йоҡа ғына түңәрәктәргә турарға. Сөм һауытҡа һалып, өҫтөнә зәйтүн майы ҡойорға һәм яҡшылап, майҙы сөгөлдөрҙөң һәр киҫәгенә тейерлек итеп, бутарға. Табаға махсус пергамент ҡағыҙы йәйергә лә, сөгөлдөр киҫәктәрен берәмләп кенә һалып сығырға. 150 градус эҫелектәге мейестә 40-50 минут бешерергә. Бешкәндә икенсе яғына әйләндерергә лә була.Мейестән алғас, тоҙ һәм борос һибергә. Шул килеш тә ашарға мөмкин.
Корейса ҡыяр
2 кг ҡыяр, 250 г кишер, 1 баш һарымһаҡ, ярты стакан үҫемлек майы, тәмләткестәр, 2 ҡалаҡ тоҙ, 4 ҡалаҡ шәкәр.
Ҡыярҙы оҙонса итеп 4 өлөшкә бүлергә. Ҙурыраҡтарын 6 өлөшкә лә мөмкин. Кишерҙе корейса кишер сығара торған ҡырғыс аша сығарырға һәм шуға престан сығарылған бер баш һарымһаҡ, ярты стакан үҫемлек майы, ярты стакан аш һеркәһе, 2 ҡалаҡ тоҙ, 4 ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ корейса кишер өсөн тәмләткес һалып, яҡшылап болғатырға ла, 2 – 3 сәғәткә ситкә ҡуйып торорға. Һуңынан стерилләнгән банкаларға тултырырға ла, 1 литрлыҡ банканы – 30, ярты литрлыһын 15 минут һыуҙа ҡайнатып, ҡапҡас менән ябырға.
Консерваланған йәшел борсаҡ
Маринад өсөн бер литр һыуға бер ҡалаҡ тоҙ, бер ҡалаҡ шәкәр, һәр банкаға бер балғалаҡ алты процентлы аш һеркәһе алына. Һыйған тиклем йәшел борсаҡ кәрәк.
Борсаҡты һалҡын һыуҙа йыуып, кәстрүлгә һалырға һәм өҫтөн ҡапларлыҡ ҡына итеп һалҡын һыу ҡойоп, уртаса утҡа ҡуйырға. 15 – 20 минуттан һыу парға әйләнеп бөтә. Стерилләнгән банкаға борсаҡты эҫе килеш бер сантиметр самаһы тултырмай һалырға. Һәр банкаға һеркә, эҫе маринад ҡойорға кәрәк. Банканы ҡалын полиэтилен киҫәге менән ҡаплап, резинка менән нығытырға һәм яҡшылап төрөргә.
Был консерва һыуытҡыста һаҡлана.
Эҫе һыуҙа әҙерләнгән ҡамырҙағы чебурек
1 йомортҡаға ярты балғалаҡтан күберәк тоҙ һәм 1 ҡалаҡ көнбағыш майы ҡушып туғырға.
1 стакан он һалып бутап, өҫтөнә 1 стакан (250 мл) ҡайнар һыу ҡойорға, ҡул бешмәһен өсөн ағас ҡалаҡ менән бутарға. 2 стакан он өҫтәп, ҡамыр баҫып, ярты сәғәт ултыртып торорға.
Ит фаршына ваҡ ҡына туралған һуған, ҡара борос, паприка, һутлыраҡ булһын өсөн саҡ ҡына һыу өҫтәргә.
Йоҡа ғына итеп ҡамыр йәйеп, йәймәләр ҡырҡып, эслекте һалырға, ситтәрен сәнске менән тоташтырырға. Майлы табала ҡыҙҙырырға.
Ананаслы печенье
Ҡатлы ҡамыр, шәкәр ҡомо, консерваланған ананас кәрәк.
Һыуы һарҡһын өсөн ананас телемдәрен салфеткаға теҙергә. Ҡатлы ҡамырҙы йәйеп, 1 – 2 см киңлектә оҙон таҫмалар киҫергә. Ананас телемен таҫма менән әйләндереп, сәскәләр яһарға. Өҫтөнә шәкәр һибергә.
Печеньены 180 градустағы ҡыҙыу мейестә бешерергә.
Ҡаймаҡлы торт
Бер тортҡа 3 йомортҡа, 100 грамм шәкәр, 1 ҡап ванилин, 1 ҡап ҡамыр йомшартҡыс (разрыхлитель), ҡуйыртылған һөт, 1,5 стакан он кәрәк.
Ингредиенттарҙың барыһын бергә ҡушып, ҡамыр яһап, эҫе мейескә бешерергә ҡуйырға. Бешеп сыҡҡас, һыуытып, ике өлөшкә бүлеп, араһына крем һыларға. Крем түбәндәгесә әҙерләнә: бер стакан ҡуйы кибет ҡаймағына 1 стакан шәкәр һалып, миксер ярҙамында ҡуйырғансы болғатырға.
Фунчоза салаты
1 тауыҡ түше ите, 300 г корейса кишер, 1 ҡыяр, 1 болгар боросо, 200 г фунчоза, йәшел тәмләткестәр, тәменсә тоҙ, борос, кориандр, соя соусы, зәйтүн майы кәрәк.
Фунчозаны ҡабында яҙылғанса әҙерләргә. Ҡайнар һыу һалып, бер нисә минут тоторға, һуңынан һалҡын һыуға һалырға. Тауыҡ итен бешереп, шаҡмаҡлап турарға. Ҡыярҙы, болгар боросон, корейса кишерҙе, йәшел тәмләткестәрҙе турап, фунчозаны зәйтүн майын, соя соусын ҡушып болғатырға.
Ҡара емеш менән салат
Турама өсөн 3 уртаса ҙурлыҡтағы тоҙло ҡыяр,100 г төшһөҙ ҡара емеш, 2 бешкән йомортҡа, 300 г бешкән тауыҡ ите,1 банка йәшел борсаҡ, 2 ҡалаҡ ҡаймаҡ, тәменә ҡарап төйөлгән ҡара борос, тоҙ алына.
Тоҙло ҡыярҙы, итте, ҡара емеште, йомортҡаны ваҡ итеп турарға. Уларҙың өҫтөнә йәшел борсаҡ, ҡаймаҡ, тоҙ, борос һалып, яҡшылап бутарға. Йәшел тәмләткестәр һалырға ла мөмкин.
Ветчина менән картуф
Картуфты әрсеп, гармун формаһында турарға. Тоҙлағас, майлы табаға теҙергә, ҡыҙҙырылған мейескә ҡуйырға. Ярты сәғәт тирәһе бешкәс, телемдәр араһына аралаштырып, сыр менән ветчинаны ҡуйырға. Өҫтөнә соус ҡойорға һәм ыуылған сыр һибергә.
20 минут бешерергә. Соусҡа 50 г он, 50 г аҡ май, 0,5 л һөт, тоҙ, борос алына. Һарымһаҡ өҫтәргә лә мөмкин. Ошо ингредиенттарҙы бутап ҡайнатырға, һыуынғас, тәменсә тоҙ, борос өҫтәргә һәм картуфтың өҫтөнә һалырға.
Кивинан ҡайнатма
5 киви, 1 банан, 1 ҡалаҡ желатин, 220 г шәкәр, ярты лимон һуты кәрәк. Киви менән бананды ваҡлап турарға. Бер аҙ иҙергә. Шәкәр менән бер ҡалаҡ желатин һалып, 5–10 минут ҡайнатырға.
Майлы балыҡ консерваһынан кәтлит
Майлы балыҡ консерваһының майының яртыһын түгеп, иҙергә. Һуған, һарымһаҡ, ҡырғыстан үткәрелгән уртаса ҙурлыҡтағы картуф, йомортҡа, 180 г дөгөнө бүрттереп һалырға. Әҙер масса шыйығыраҡ булһа, 2 ҡалаҡ он һалырға мөмкин.
Эремсектән чизкейк
500 г эремсек, 300 г « Юбилейное» печеньеһы, 2–3 йомортҡа, 200 г май, 1 стакан шәкәр, ҡуйы һөт өҫтө кәрәк.
Майлы эремсекте ҡуйы һөт өҫтө менән ҡушып, блендер ярҙамында иҙергә. Был массаға 2–3 йомортҡа, 1 стакан шәкәр һалырға. Айырым һауытта 300 г печеньены ваҡлап, иретелгән май һалып болғатырға. Әҙер формаға нәҙек итеп ваҡланған печеньены, уның өҫтөнә эслекте һалырға, 180 градуслы мейестә 50 минут самаһы бешерергә һәм уға эслекте ҡойорға. Мейестән сығарғас, һыуытып ҡына ҡырҡырға мөмкин.
Тиҙ генә эшләнә торған салат
уртаса ҙурлыҡтағы 1 – 2 сөгөлдөр, 1 банка кукуруз, майлы балыҡ консерваһы, консерваланған аҡ фасоль кәрәк. Сөгөлдөрҙө шаҡмаҡлап турарға, банкаларҙағы ингредиенттарҙы һалып, майонез менән бутарға.
Ҡоштоң йөрәк-бауырынан рулет
Ике ҡаҙ бүтәгәһен, ике йөрәген, бер бауырын ит үткәргестән үткәреп, һуған, кишер менән яртылаш бешкәнсе ҡыҙҙырырға. Бер йомортҡаға самалап он, һыу ҡушып ҡамыр баҫып, йоҡа ғына йәймә йәйергә, уға әҙер фаршты һалып, рулет итеп урарға һәм парҙа бешерергә. Бик тәмле килеп сыға.
Һарымһаҡлы ит
Уртаса ҙурлыҡта ит, һарымһаҡ, горчица, аджика, майонез, тоҙ алына. Ит киҫәген бысаҡ менән төрлө еренән киҫкеләп, таҙартылған һарымһаҡ киҫәктәрен тоҙға манып, шул тишектәргә тултырырға. Иткә аджика, горчица, тоҙ һыларға. Һалҡын урында 10 – 12 сәғәт тотоп, фольгаға төрөп, 1,5 сәғәт самаһы духовкала бешерергә.
Ҡара емеш менән салат
1-се ҡат – шаҡмаҡлап туралған бешкән картуф, 2-cе ҡат – шаҡмаҡлап туралған бешкән кишер, 3-сө ҡат – йоҡа ғына итеп балдаҡлап туралған башлы һуған, 4-cе ҡат – шаҡмаҡлап туралған тоҙло ҡыяр, 5-cе ҡат – шаҡмаҡлап туралған бешкән ит, 6-сы ҡат – ҡара емеш, 7-се ҡат – эре ҡырғыста ҡырылған алма, 8-се ҡат – ыуылған йомортҡа ағы.
Һәр ҡатҡа тигеҙ нисбәттә алынған ҡаймаҡ менән майонез ҡатнашмаһы һыларға. 2 – 3 сәғәт һыуытҡыста тотһағыҙ, бик тәмле килеп сыға.
«Ҡыш» салаты
Салат өсөн ҡыҙыл фасоль, йомортҡа, помидор, тоҙло ҡыяр, маринадланған бәшмәк алына.
Помидор, ҡыяр, йомортҡаны шаҡмаҡлап турап, консерваланған ҡыҙыл фасоль ҡушып, майонез һалып бутағыҙ.
Балыҡтан бутерброд
Консерваланған балыҡты иҙеп, туралған йомортҡа, ыуылған сыр, ваҡ ҡына итеп туралған башлы һуған һалырға. Һарымһаҡ, тәмләткес үләндәр өҫтәргә лә була. Ошо массаға майонез һалып болғатып, икмәк өҫтөнә яғырға. Өҫтөнә ыуылған сыр һибеп, 2 – 3 минут духовкала бешереп алырға.
Ыҫланған тауыҡ итенән бәшмәкле салат
Был тәмле салат ҡатлы итеп әҙерләнә. Һәр ҡатына майонез яғыла.
Һай тәрилкәгә иң тәүҙә бер банка маринадланған бәшмәктәрҙе ваҡ ҡына итеп турап теҙеп сығырға кәрәк. Икенсе ҡатына туралған ике баш һуған, өсөнсөһөнә – ҡырылған йәки туралған өс картуф, дүртенсеһенә – ваҡ итеп туралған ыҫланған бер тауыҡ бото, бишенсеһенә – ҡырылған дүрт йомортҡа, алтынсыһына – 150 грамм ҡырылған сыр, етенсеһенә төйөлгән грек сәтләүеге һалына.
Ҡоймаҡлы бәлеш
Ҡоймаҡтар бешереп алыу өсөн 400 мл кефир, 1 ҡалаҡ шәкəр, аҙ ғына тоҙ, 1 ҡалаҡ сода, 300 г он, 100 мл ҡайнар һыу, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ үҫемлек майы, 3 ҡалаҡ какао порошогы кәрәк.
Эслеккә майлылығы 5 процент булған 500 г эремсек, 2 аш ҡалағы шәкәр, 15 г ванилле шәкәр, бер ус йөҙөм, заливкаға майлылығы 25 процент булған кибет ҡаймағы, 3 йомортҡа, 2 аш ҡалаҡ шәкәр, 2 ҡалаҡ кукуруз крахмалы алына.
Был бәлеш өсөн тәүҙә ҡоймаҡ ҡойола. Ҡамырын үҙегеҙ теләгән рецепт буйынса эшләй алаһығыҙ. Ун бишләп ҡоймаҡ килеп сығырға тейеш.
Эремсеккә шәкәр, ванилле шәкәр һалып бутарға. Бүрттерелгән йөҙөм өҫтәргә. Һәр бер ҡоймаҡтың уртаһына эремсекле эслекте һалып, бөрөргә. Төбө майланған табаға ҡоймаҡ, уның өҫтөнә бөрөлгән эслекле ҡоймаҡтарҙы теҙеп сығырға.
Хәҙер өҫтөнә ҡойор өсөн ҡатлама әҙерләйбеҙ. Уның өсөн ҡаймаҡ менән шәкәрҙе, крахмал менән йомортҡаны миксер ярҙамында күпертергә. Эремсекле ҡоймаҡ өҫтөнә тигеҙ итеп ҡойоп, килеп сыҡҡан бәлеш өҫтөнә бер ҡоймаҡты ябырға һәм эҫетелгән духовкаға 20 – 25 минутҡа бешерергә ҡуйырға. Бәлеште мейестән алғас, һыуытып, табынға бирергә кәрәк.
Ләүәштән чипсылар
Бер ҙур ләүәш, паприка, корейса кишер өсөн тәмләткес, тәменсә тоҙ, 1 ҡалаҡ зәйтүн майы алына.
Ләүәште бер нисә ҡат итеп төрөп, шаҡмаҡтарға турарға. Туралған ләүәштәрҙе полиэтилен ҡапсыҡҡа һалып, өҫтөнә паприка, корейса кишер өсөн тәмләткестәр һалырға, 1 ҡалаҡ зәйтүн майы ҡойоп бутарға. Һуңынан ләүәш киҫәктәрен табаға һалып, 10 – 15 минутҡа мейескә ҡуйырға. Шаҡмаҡтар тиҙ кибеп сыға, кетерҙәп кенә тора.
Серле салат
Салатҡа 4 йомортҡа, тоҙ, ҡара борос, он, крахмал, һуған, ҡыяр, тауыҡ ите кәрәк.
Иң тәүҙә 4 йомортҡаға тоҙ, ҡара борос, 1 ҡалаҡ он, 1 ҡалаҡ крахмал һалып, табала ҡоймаҡ бешерергә.
«Диңгеҙсе» салаты
1 банка балыҡ консерваһы, 2 кишер, 150 г сыр, 1 баш һуған, 4 йомортҡа, картуф, 250 г майонез кәрәк.
Бешкән кишер, йомортҡа һәм картуфты, сырҙы ҡырғыста ҡырырға, һуғанды ваҡ киҫәктәргә турарға, балыҡты иҙеп, ҡушырға һәм майонез һалып болғатырға.
«Пломбир» туңдырмаһы
200 г ҡуйыртылған һөт , 500 мл 33 процентлы шыйыҡ ҡаймаҡ (сливки) кәрәк.
Һыуытылған һауытта ҡаймаҡты миксер ярҙамында 5 – 7 минут юғары тиҙлектә күпертергә. Тиҙлекте яйлатып, ҡуйыртылған һөт ҡушып, тағы 1 минут тирәһе болғатырға. Унан алдан әҙерләп ҡуйылған вафля стакандарға йәки торт өсөн әҙер вафляға һалып, 4 сәғәткә туңдырғысҡа ҡуйырға.
«Ялҡау» пицца
Эштән арып ҡайтҡанһығыҙ, ә балаларығыҙ ҡамыр ризығы таптыра. Тиҙ генә табала пицца бешереп алығыҙ.
Ҡамыр өсөн 3 йомортҡа, 5 ҡалаҡ майонез, 5 ҡалаҡ он, тәменсә тоҙ алына.
Эслек өсөн ит йәки колбаса, сыр, помидор, тоҙло ҡыяр, һуған, һарымһаҡ, соус кәрәк.
Ҡамырҙы әҙерләп, тефлон табаға һалырға. Соусты тамсылап ҡына ҡамыр өҫтөнә һалып сығырға. Йәшелсәне һәм бешкән итте йәки колбасаны ҡамыр өҫтөнә теҙергә. Мул итеп ҡырғыстан үткәрелгән сыр һибергә.
«Ялҡау» пицца һүрән утта, табаның ҡапҡасын ябып, 10 минут бешерелә. Ризыҡтың әҙерлеген ағас таяҡсыҡ менән төртөп ҡарап тикшерергә.
Эремсек бәлеше
Был эремсек бәлешен («Королевская ватрушка») кем генә яратмай икән!
Ҡамырға 2,5–3 стакан он, 200 г аҡ май, 1 балғалаҡ ҡамыр ҡабартҡыс, 2 ҡалаҡ шәкәр, эслеккә 400 г эремсек, 2 йомортҡа, ярты стакан шәкәр кәрәк.
Он, ҡамыр ҡабартҡыс hәм шәкәрҙе бергә болғатырға. Өҫтөнә һыуытҡыстан алған майҙы ҡырырға. Яҡшылап ыуырға. Ыуалып торған ҡамыр килеп сығырға тейеш. Эремсеккә шәкәр, йомортҡа һалып, эслек әҙерләргә.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлергә. Табаны майларға ла бер өлөшөн шунда йәйергә, өҫтөнә эремсек, уның өҫтөнә ҡамырҙың икенсе өлөшөн hалырға. 180 градуслы духовкала өҫтө ҡыҙарғансы 45 минут бешерергә.
Табала бешерелгән торт
Бер банка ҡуйыртылған һөткә бер ҡалаҡ ҡамыр ҡабартҡысты (разрыхлитель) 400 г он менән бутап, йомшаҡ ҡына итеп ҡамыр баҫырға. Ул пластилин кеүек килеп сыға. Ошо ҡамырҙы ун өлөшкә бүлеп, йәйеп, ҡыҙған табала ҡоймаҡ бешер¬гәндәге кеүек ике яғын да әйләндереп бешереп алырға.
Крем өсөн 500 мл һөттө ҡайнатырға. Яртыһына 300 г шәкәр, 2 йомортҡа, 2 ҡалаҡ крахмал, 3 ҡалаҡ он, бер ҡап ванилин һалып бутарға, ҡалған һөттө ҡойорға һәм ҡуйырғансы бешерергә. Һыуынғас, кремға 200 г аҡ май һалып, туҡырға һәм йәймәләргә һылап, тортты йыйырға.
Сырлы ҡамырҙан печенье
100 г йомшаҡ аҡ май, 100 г ҡырғыстан үткәрелгән ҡаты сыр, 100 мл һөт, 250 г он, 1/2 балғалаҡ тоҙ, 1/3 балғалаҡ сода.
Барлыҡ ингредиентты бергә ҡушып, ҡамыр баҫырға ла 15 минут ял бирергә. Ҡамырҙы дүрткел формала йәйеп, буй-буй итеп ҡырҡырға. Өҫтөнә кунжут һибергә лә була. Спираль рәүешендә өйрөлтөп формаға теҙеп сығырға. 180 градусҡаса йылытылған мейестә 15 минут бешерергә.
Мармелад
Мармелад өсөн 1 ҡап (90 г) йәшелсә-емеш желеһы, 4 балғалаҡ желатин, 3 балғалаҡ шәкәр, ярты балғалаҡ лимон кислотаһы, 200 мл ҡайнар һыу кәрәк.
Барлыҡ ингредиентты табаҡҡа һалып, ҡайнар һыу менән болғатырға. Һүрән утҡа ҡуйып, болғай-болғай бешерергә.
Килеп сыҡҡан массаны силикон формаға ҡалаҡлап һалырға. Һыуынғас, ярты сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйырға.
Дөгө менән эремсектән запеканка
0,5 стакан дөгө, 2 ҡалаҡ шәкәр, 2 йомортҡа ағы, аҡ май, 150 – 200 г эремсек, манный ярмаһы йәки сохарый вағы.
Дөгөнө бүрттереп, һалҡын һыуҙа сайҡатырға. Формаларҙы аҡ май менән майлап, манный йәки сохарый вағы һибергә. Айырым һауытта эремсек, шәкәр һәм дөгөнө болғатырға. Һалҡында торған йомортҡаның ағын алып, тоҙ һалып, миксер ярҙамында күпертергә. Уны әҙ-әҙләп алда яһаған ҡатнашмаға һалырға. Әҙер массаны формаларға тултырырға һәм духовкала 25 – 30 минут тоторға.