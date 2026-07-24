Ныҡыш (Юмористик хикәйә)

– Һин бит ҡытай сәйе эсмәйһең! – тип тәнҡитләй башланы был, йөрәк сәнсеүенә, ҡан баҫымы күтәрелеүгә зарлана башлағас. – Минең һымаҡ көн дә эс шуны, иртән дә, кисен дә ҡан тамырҙары киңәйер, аҡ сәстәрең ҡабат ҡарайыр, ун йәшкә йәшәреп китерһең.
Һис тә йыбанмай үҙе, аҫып алған рюкзағынан ҙур ҡап сәй сығарып, миңә уның файҙаһын тәфсирләп аңлатырға тотона.
– Етәр! – мәйтәм. – Ҡытай сәйенең файҙаһы тураһында әкиәт... әй, мәғлүмәтте урындағы телевидение, радио аша биш-алты йыл тыңлайбыҙ, инде ятлап бөттөк, тик халыҡ элеккенән дә күберәк ауырый.
– Рекламаға ҡолаҡ һалып сәй эсһәләр, ҡырылмаҫтар ине, – ти был ныҡыш.
Ҡыҙыҡ, үҙебеҙҙә үҫкән үлән сәйҙәре хаҡында һүҙ алып барһа, аңлашылыр ине, йәһәннәм аръяғындағы сәй генә бөтә бәләнән нисек ҡотҡарһын!
– Һин бит һыу эсмәйһең! – тип битәрләй башланы Усман икенсе күрешкәндә. – Һәр оло кеше көнөнә ике-өс литр һыу эсергә тейеш. Крандан һемермә тағын, бына мин йөҙ мең һумлыҡ махсус ҡорамал алдым әле – һыуҙы таҙарта, һин дә шуны ал – аҡ сәстәрең ҡабат ҡарайыр, ун йәшкә...
– Ат һыуҙы биҙрәләп эсә, барыбер мәңге йәшәмәй, – мәйтәм. – Һәр кемдең организмы үҙенсә, мин көсләп тә өс литр эсә алмайым.
Ваҡыт үтә торҙо, Усмандың маҡтаған ризыҡтары ғына үҙгәрә барҙы. Һарымһаҡ, имбирь, ҡарабойҙай, ҡыяр ҡалманы, тик Усман ғына нишләптер йәшәрмәне.
Ауырып киткән, тип ишеттем әле. Хәлен белергә дауаханаға барғас, аптыраным: һау сағында гел һытыҡ йөҙ менән күргән, бер туҡтауһыҙ ҡайҙалыр ашыҡҡан Усмандың кәйефе шәп, үҙе шундай тыныс, эргәһендә төрлө сүрә яҙылған дин китабы ята.
– Был донъяла үҙ-үҙең, намыҫың менән килешеп тормош көтөүгә ни етә, – тине ул, ауыр тын алып. – Яман уйҙарҙан, ҡылыҡтарҙан һаҡланып, һәр нәмәлә сама белеп йәшәһәң ине ул!
Беренсе тапҡыр Усман менән бәхәскә инге килмәне. Ныҡыш кеше ныҡыш инде, дөрөҫ йәшәү ысулын барыбер тапты, буғай.
Марат ӘМИНЕВ.