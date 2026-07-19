+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Махсус биттәр
18 Июля , 19:00

Йондоҙнамә (20 –26 июль)

Ылаҡ (22.12 – 20.01) Өмөтлө аҙна. Үҙаллы эш итеп, башҡалар булдыра алмағанды эшләй алырһығыҙ. Шаршамбылағы уңыш һеҙгә яңы мөмкинлектәр асыр, моғайын. Шулай ҙа туғандарығыҙ менән уртаҡ тел табыу ауырлашыр.  

Йондоҙнамә (20 –26 июль)Йондоҙнамә (20 –26 июль)
Йондоҙнамә (20 –26 июль)

Һыуғояр (21.01 – 19.02)

Ниндәйҙер кеше менән асыҡтан-асыҡ һөйләшергә форсат сығыр. Ошонан һуң күңелегеҙ бушап ҡалыр. Ғөмүмән, был көндәрҙә аралашыуҙа мотлаҡ уңырһығыҙ. Кесе йомала һәм шәмбелә ыңғай ваҡиғалар көтөлә.

Балыҡ (20.02 – 20.03)

Осор башында кәйеф күтәрерлек яңылыҡтар ишетерһегеҙ. Улар ҡайһы бер өмөтлө фекергә этәрер, моғайын. Бәғзеләрҙең рәсми ойошмалар менән бәйле ҡағыҙ эше ыңғай хәл ителер.

Ҡуҙы (21.03 – 20.04)

Ваҡиғаларҙың һеҙ уйлағанса бармауы ла ихтимал. Үкенескә күрә, быны ваҡытында күрмәҫһегеҙ ҙә. Шаршамбынан һуң бөтә көсөгөҙ хаталарығыҙҙы төҙәтеүгә китер. Шуға күрә әллә ни алға китә алмаҫһығыҙ.

Буға (21.04 – 21.05)

Шишәмбеләге икеле хәлдә бәғзеләр ярҙам эҙләр. Үҙаллы эшләргә өйрәнгәндәргә бигерәк тә ауыр булыр. Яҡшы таныш эштәрегеҙҙе лә аҙағынаса еткереү ҡыйынлыҡ тыуҙырыр. Йоманан һуң барыһы ла яйланыр.

Игеҙәктәр (22.05 – 21.06)

Элек башлаған эштәрегеҙҙе тулыһынса бөтөрөргә тырышығыҙ, юҡһа аҙаҡ быға икеләтә көс-ваҡыт кәрәк булыр. Күптәнге бәйләнештәрҙе яңыртыу ҙа зыян итмәҫ. Киләсәктә улар бик кәрәгер. Йомала мөһим хәбәр еткерерҙәр.

Ҡыҫала (22.06 – 23.07)

Иң көнүҙәк мәсьәләләләрҙе үҙаллы хәл итергә тура килер. Кеше ярҙамына һис өмөт итмәгеҙ. Кемдер элек биргән вәғәҙәләрегеҙ тураһында иҫегеҙгә төшөрөр. Уны үтәү ҙә елкәгеҙгә төшөр.

Арыҫлан (24.07 – 23.08)

Аҙна бер аҙ ҡатмарлы килер. Бәғзеләр ҡыйынлыҡтарға осрап, үҙ көсөнә шикләнә башлар. Улар һеҙҙең хаталар менән бәйле түгел дә һымаҡ. Әйткәндәй, уларҙың күпселеген тап ошо арала төҙәтә алырһығыҙ.

Ҡыҙ (24.08 – 23.09)

Был көндәрҙә тәгәрмәсегеҙгә таяҡ тығыусылар ҡырҡа күбәйер кеүек. Уларға етди ҡаршылыҡ күрһәтергә тура килер. Кесе йомала кемделер бик кәрәкле һәм мөһим һөйләшеү көтә.

Үлсәү (24.09 – 23.10)

Төп эшегеҙҙә үҙгәрештәр төҫмөрләнә. Ғөмүмән, улар ыңғай булырға оҡшай. Бәғзеләр хатта һеҙҙән көнләшә лә башлар. Кесе йомала күптәргә уңыш йылмайыр.

Саян (24.10 – 22.11)

Был арала бик һаҡ һәм ашыҡмай эш итегеҙ. Шулай ғына хаталарҙан ҡотола алырһығыҙ, моғайын. Юғиһә, уларҙы төҙәтеү ауырға тура килер. Йондоҙҙар яңы таныштарығыҙ алдында асылмаҫҡа ҡуша.

Уҡсы (23.11 – 21.12)

Был арала артыҡ көсәнмәгеҙ, һуңғы ваҡиғаларҙан үҙегеҙгә бер аҙ ял биреү файҙалы булыр. Алда уңайлы мәлдәр осрар әле. Әгәр артабан эш итергә уйлаһағыҙ, күпселек осраҡта үҙ көсөгөҙгә генә таянығыҙ.

ӨМӨТБАЙ.

Автор:Рөстәм Илтенбаев
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика