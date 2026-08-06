Күләгә (Юмореска) Зөлфәр ХИСМӘТУЛЛИН

Зөлфәр ХИСМӘТУЛЛИН
Күләгә
(Юмореска)
- Һаумы, Мөхәмәтәмин!
Минең алдымда урта йәштәрҙәге, тәпәш кәүҙәле, битен ҡуйы һаҡал баҫҡан ят кеше тора ине.
– Ғәфү итегеҙ, мин һеҙҙе танымайым.
– Ә мин һине бик яҡшы беләм. Атайыңды ла, һине лә.
– Улай булғас, атайымдың танышы-маҙары булғанһығыҙҙыр?
– Юҡ. Атайыңды күреп белмәйем. Белмәгәнемә лә үкенмәйем. Насар кеше булған ул.
– Ни эшләп?
– Олатайыңа оҡшаған булғанға.
– Һеҙ минең олатайымды ла беләһегеҙме ни?
– Мин һинең олатайың Ғабдрахман ҡартты ғына түгел, уның атаһы Байымды ла беләм. Истамбулда уҡып ҡайтып, указный мулла булған ул заманында.
– Ҡайҙан беләһегеҙ һеҙ быларҙы? – тип һораным, аптырап.
– Мин бөтәһен дә беләм.
– Бөтәһен дә белмәйһегеҙ, – тип ҡаршы төштөм. – Минең турала кемдәндер һорашып белгәнһегеҙ ҙә, шуның менән шапырынаһығыҙ. Минең әсәйем, өләсәйем, уның әсәһе тураһында беләһегеҙме? Белмәйһегеҙ бит.
– Беләм, – тине теге, ышаныслы тауыш менән.
– Ҡыҙыҡ икән, – тинем мин, нимә әйтергә белмәй.
– Нимәһе ҡыҙыҡ булһын. Гөлсинә әбей – һинең өләсәйеңдең әсәһе, ҡартайған көнөндә балаларын ҡалдырып, үҙенең тыуған иленә ҡайтып китә. Ә Байым ҡарт, ул киткәс, алтмыш биш йәшендә, ун һигеҙ йәшлек ҡыҙҙы йәш бисә итеп ала.
– Белмәйем, – тинем мин. – Ул турала ишеткәнем юҡ ине.
– Бөтә хикмәт тә шунда. Һин хатта үҙеңден тыуған көнөңдө лә белмәйһең бит.
– Ни эшләп белмәйем? Ун алтынсы ғинуар.
– Алдашма! Ун алтынсы декабрҙә тыуғанһың. Шуның арҡаһында бер йәшкә кесе булып йөрөйһөң. Шуның арҡаһында армияға ла бер йылға һуңлап барҙың.
– Булмаҫ, – тинем мин.
– Булған шул инде. Әсәйең дә йәшен кәметеп йөрөй. Атайыңдан оло бит ул.
Мин ул һөйләгән нәмәләрҙең береһен дә белмәй инем. Минең атай-әсәйем тураһында шулай һөйләргә ни хаҡы бар уның?!
– Ҡайҙан беләһегеҙ быларҙы? – тип hораным мин тағы ла.
– Күпте белһәң, тиҙ ҡартайырһың, – ул йәмһеҙ итеп шарҡылдап көлөп ҡуйҙы. – Ә һин үҙең дә ата-бабаларың эҙенән бараһың бит. Әхлаҡ яғынан боҙоҡ кешеһең. Ҡатыныңды санаторийға ебәреп, бисәләр менән буталып йөрөнөң.
– Алдашаһығыҙ, – тинем мин ҡырт ҡына.
– Алдашмайым, – тине теге. – Егерменсе август көнө ине. Һин хөкүмәттең кис араҡы һатыу тураһындағы ҡарарын тупаҫ боҙоп, таныш һатыусынан араҡы барып алдың. Унан туғыҙ сәғәт егерме минутта Шишмә поезына ултырып урманға киттегеҙ.
– Балдыҙ менән баҡсаға барҙым.
– Вилданова Фәриҙә ни эшләп һинең балдыҙың булһын? Уның Ғәләүетдинов Фәнил исемле үҙ еҙнәһе бар.
Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, мин шартларҙай булдым.
Етте! Бер нәмә лә белмәйһегеҙ һеҙ! Белгән булып ҡыланаһығыҙ.
– Бөтәһен дә беләм!
– Минең ауырлығымды беләһегеҙме? Оҙонлоғомдо ла белмәйһегеҙ.
Теге әҙәм миңә һынаулы ҡараш ташлап алды ла кеҫәһенән эт теле тиклем генә блокнот килтереп сығарҙы.
– Ауырлығыңды ла әйтергә мөмкин. Үткән йыл һин етмеш биш килограмм да ике йөҙ илле грамм булғанһың.
– Белмәйем, минең бер ваҡытта ла үлсәнгәнем юҡ.
– Ниңә булмаһын. Санаторийға барғанда үлсәнгәнһең. Ә унан бер йыл элек һин теп-теүәл етмеш дүрт килограмм булғанһың. Бер йыл эсендә бер килоға артҡанһың. Тикмәгә генә түгел был. Тимәк, элеккегә ҡарағанда яҡшыраҡ йәшәү сығанағы тапҡанһың.
Минең арҡамдан ток йүгерҙе.
– Зөһрә ханымды күреп һөйләшәһе бар әле. Балдыҙҙарың ишәйеп китмәһен өсөн һинең мажараларыңды уның ҡолағына тишеп ҡуйырға кәрәк.
– Туҡтағыҙ әле, ҡатыныма уны һөйләп һеҙгә ни файҙа? – тинем мин ҡалтыранған тауыш менән. – Бәлки...
– Нимә, бәлки? Һин минән «бәлки» менән ҡотола алмаясаҡһың. Беренсенән, һин үҙеңдең таныш управляющийың ярҙамында мине база мөдире итеп урынлаштырасаҡһың. Икенсенән, Зөһрә ханым минең ҡыҙыма институтҡа керергә ярҙам итһен. Ә Фәриҙә “балдыҙың” миңә һыуытҡыс алып бирһен. Дүртенсенән…
– Бына быны күрәһегеҙме? – тинем мин йоҙроҡ күрһәтеп, һәм китергә йыйындым.
– Туҡта, мин һиңә, атайыңдың колхозға кергәс, һыйырын һуйып ашауы тураһында һөйләмәнем бит әле, – тине ул, ҡулымдан тотоп.
Мин тиҙерәк был кеше эргәһенән китергә ашыҡтым. Теге иһә, туҡтауһыҙ лығырҙап, күләгә шикелле минең артымдан оҙаҡ ҡына эйәрәп килде. Ләкин барыбер уны тыңламауымды аңлап, ҡарасҡыға әйләнде һәм тиҙҙән бөтөнләй күҙҙән юғалды...