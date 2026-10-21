+8 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
21 Октября , 01:00

Динә ИСҠУЖИНА

– Бөрйән районының Килдеғол ауылында тыуһам да, Сибай ҡалаһында буй еткерҙем. Ғаиләлә ҡустым менән икәүбеҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google


Мин мәктәптә яҡшы өлгәштем, “Урал батыр” эпосы буйынса ойошторолған конкурстарҙа йыш ҡына призлы урындар яулай инем. Ун беренсе синыфты Өфөлә көмөш миҙалға тамамланым. 
Әле Ҡазан (Волга буйы) федераль университетында II курста белем алам. Нефть һәм газ технологиялары йүнәлешен һайланым. 
Беренсе курстан уҡыу йортондағы халыҡ-ара фәнни секцияға ҡушылдым. Төрлө конференцияла ҡатнашам. Ятаҡтың студенттар советы ағзаһымын, мәҙәни саралар ойошторам. 
Татарстанда уҡыһам да, туған телемде, йолаларымды, тыуған яғымды онотмайым. Килеү менән Башҡортостан студенттары һәм аспиранттары ассоциацияһына ҡушылдым, милли бейеү түңәрәгенә йөрөйөм, төрлө конкурста халҡыбыҙ исеменән 
сығыш яһайбыҙ.

Л. МӘҮЛИТОВА яҙып алды.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика