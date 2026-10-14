+4 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
14 Октября , 01:00

Азалиә ЗАРИПОВА

***

Добавить в предпочтительные источники Google

Әлшәй районының Красный Клин ауылында тыуып үҫкән ҡыҙ менән танышайыҡ. Азалиә район үҙәге Раевкала Мөхәмәтша Буранғолов исемендәге башҡорт лицейында белем ала. Яҡшы өлгәшә, ә иң ҙур ҡыҙыҡһыныуы – спорт.
– Беҙҙең ғаилә ишле: өс ағайым, бер апайым бар. Барыбыҙ ҙа спорт менән дуҫбыҙ, – ти ҡыҙ. – Үҙем волейбол, баскетбол, йүгереүҙе үҙ итәм. 
Азалиә саңғыла елдерергә лә ярата. Ярыштарҙа гел призлы урындар ала. Туризм буйынса өсөнсө өлкәндәр разряды эйәһе ул. Физкультура буйынса республика олипиадаһында ике тапҡыр призёр ҙа булған. Спортсы ҡыҙҙың исемен киләсәктә лә ишетербеҙ әле!

Л. МӘҮЛИТОВА.

Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика