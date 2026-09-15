+7 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
15 Сентября , 00:55

Радмила ТУҠАЕВА

Ҡаршы алығыҙ: Өфө дәүләт нефть техник университетының бе­ренсе курс студенткаһы Рад­мила. Баш ҡалала тыуып үҫкән ҡыҙ ошо көндәрҙә генә бер түгел, өс уҡыу йортона бюджет бүлегенә үтеп, артабан белемен тыуған ҡалаһында камиллаштырырға хәл итте. Ул инженер-химик буласаҡ.


Тыныс холоҡло һылыуҡай маҡ­сат­лы булыуы менән айырылып тора. Һәр класта алға этеүсе, үҙенең артынан эйәртеүсе уҡыусылар була. 108-се мәктәпте уңышлы тамам­лаған Радмила – тап шундайҙарҙан. Ҡатмарлы мәсьәлә килеп тыуғанда ул ҙур ярҙамсы булды, ти ип­тәштәре. Һәр саҡ уҡытыусыларҙың уң ҡулы ине, мәктәптәге сараларҙы йыш ҡына алып барҙы. Староста вазифаһын башҡарҙы. Хәҙер вузда ла һынатмаҫ!
– Ошо ике йылы башлыса имти­хандарға әҙерләнеү менән үтһә лә, ҡыҙым буш ваҡытында ирек­мәнлек менән ихлас шөғөлләнде, – ти әсәһе Гөлнара Наил ҡыҙы. – Ике туған Әҙилә апаһы менән ниндәй генә акцияла ҡатнашманылар! 
Радмила спорт менән дә шө­ғөлләнә: волейбол, фитнесты үҙ итә. Сәйәхәт итергә ярата. Ки­ләсәктә үҙен уңышлы ханым итеп күрергә теләй. 
Л. МӘҮЛИТОВА.

Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика