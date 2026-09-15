Радмила ТУҠАЕВА

Тыныс холоҡло һылыуҡай маҡсатлы булыуы менән айырылып тора. Һәр класта алға этеүсе, үҙенең артынан эйәртеүсе уҡыусылар була. 108-се мәктәпте уңышлы тамамлаған Радмила – тап шундайҙарҙан. Ҡатмарлы мәсьәлә килеп тыуғанда ул ҙур ярҙамсы булды, ти иптәштәре. Һәр саҡ уҡытыусыларҙың уң ҡулы ине, мәктәптәге сараларҙы йыш ҡына алып барҙы. Староста вазифаһын башҡарҙы. Хәҙер вузда ла һынатмаҫ!
– Ошо ике йылы башлыса имтихандарға әҙерләнеү менән үтһә лә, ҡыҙым буш ваҡытында ирекмәнлек менән ихлас шөғөлләнде, – ти әсәһе Гөлнара Наил ҡыҙы. – Ике туған Әҙилә апаһы менән ниндәй генә акцияла ҡатнашманылар!
Радмила спорт менән дә шөғөлләнә: волейбол, фитнесты үҙ итә. Сәйәхәт итергә ярата. Киләсәктә үҙен уңышлы ханым итеп күрергә теләй.
Л. МӘҮЛИТОВА.