+31 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
25 Августа , 01:00

Диана ӘХМӘТГӘРӘЕВА

Дүртөйлө ҡалаһында тыуған ҡыҙ ғаиләһе менән Өфөгә кескәй сағында күсенгән. Баш ҡалалағы 62-се балалар баҡсаһына йөрөгәндә үк үҙен төрлө яҡлап һынап ҡараған тиктормаҫ ҡыҙсыҡ: бейегән, йырлаған, дуҫтары менән төрлө конкурста ҡатнашып, призлы урындар яулаған. 


108-се мәктәпкә уҡырға төшкәс, Диана үҙен эҙләүен дауам итә. Гимнастика, тхэквондо, волейбол менән шөғөлләнә, был йүнәлештәр буйынса ла уңышҡа өлгәшә.
Быйыл Диана унынсы класҡа бара. Туғыҙҙы ҡыҙыл аттестатҡа тамамлаған ҡыҙ менән ата-әсәһе, ҡустыһы ныҡ ғорурлана. Беренсе кластан алып староста, отличница, төрлө олимпиада еңеүсеһе лә үҙе! Белем усағындағы йәш армеецтар ойошмаһының әүҙем ағзаһы булараҡ, баш ҡалалағы күп сарала ҡатнаша. Ирекмән сертификаты ла бар. 
Диананың хыялы – киләсәктә тормошта үҙ урынын табып, килемле эш асыу. Маҡсатлы ҡыҙ быны булдырыр!

Л. РАИЛОВА.

Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика