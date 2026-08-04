+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
4 Августа , 01:00

Ализа СУРИНА

***

Киләһе ҡатнашыусыбыҙға – 19 йәш. Сибай ҡыҙы республикабыҙҙың баш ҡалаһында белем ала. Башҡорт иҡтисад-юридик колледжының II курсын тамамлаған. Ализа бөтә яҡтан әүҙем, юҡҡа ғына уны төркөмгә староста итеп һайламағандар.
Бәләкәйҙән яуаплы булып үҫә ул. Ата-әсәһенә – таяныс, ярҙамсы, 
һеңлеһе менән ҡустыһына өлгө булып, уларҙы ҡарап йөрөтә. 
Гитарала уйнап йырларға, тәмлекәстәр бешерергә әүәҫ һылыуҡай бер минутын да бушҡа үткәрмәй. Ә хыялы – тәфтишсе булыу. Ализаның яҡшы ғына уҡып бөтөп, һөнәре буйынса эш табып, халҡыбыҙға 
хеҙмәт иткеһе килә.

Л. МӘҮЛИТОВА.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика