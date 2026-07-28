+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
"Йәшлек" гүзәле
28 Июля , 01:00

Камила ХӘЛИЛОВА

***

16 йәшлек һылыуҡай ошо көндәрҙә Өфөләге 16-сы гимназияның IX синыфын   “4”, “5” билдәләренә генә тамамланы. Тырыш, аҡыллы, маҡсатына ынтылыусан,      шул уҡ ваҡытта                   тыныс ҡына ҡыҙ ул.
Шөғөлдәренә килгәндә, Камилаға сәйәхәт итеү оҡшай. Саҡ ҡына буш ваҡыттары булдымы, ғаиләләре менән яҡын-тирәләге матур урындарҙа йөрөп киләләр. Ҡыҙ ошо мәлдә айырыуса тәбиғәт күренештәрен күҙәтергә, уларҙы фотоға төшөрөргә ярата.
Ҡул эштәре менән дә шөғөлләнә – сәйләндән биҙәүестәр үреүҙе үҙ итә. Йырларға оҫта. Күп үҫмер ҡыҙҙар кеүек, социаль селтәрҙә үҙенең блогын алып бара, тормошо хаҡында ҡыҙыҡлы итеп һөйләй. Әсәһенә ярҙамсы ла, һеңлеһенә өлгөлө апай ҙа ул Камила. Киләсәктә бөтә хыялдарың тормошҡа ашһын!

Л. РАИЛОВА.

Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика