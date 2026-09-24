“Инвестиция сәғәте”н үткәреү алға барырға булышлыҡ итә

Ваҡытында һәм бик урынлы булдырылған сара
«Был ярҙам сараһы бизнес менән власть араһында үҙенсәлекле ышаныс күпере булды. Бизнес вәкилдәре менән хеҙмәттәшлек итеүҙә ҡатнашҡан һәр кемгә ҙур рәхмәт әйткем килә. Был бик ҡатмарлы һәм ентекле эш, әммә ул төбәк иҡтисады һәм халҡыбыҙ өсөн үҙ һөҙөмтәһен бирә», — тип белдергәйне Радий Хәбиров 2021 йылдың 15 декабрендә «Инвестиция сәғәте» форматындағы 100-сө юбилей тематик кәңәшмәһендә.
«Инвестиция сәғәте» — инвестиция проекттарын ғәмәлгә ашырыуҙы тиҙләтергә, юғары вазифалы шәхестән гарантиялар алырға һәм ведомство-ара ҡатмарлы мәсьәләләрҙе хәл итеү мөмкинлеге биргән уникаль системалы инструмент.
Ошондай алымдың һөҙөмтәле эшләүе республиканы инвестиция климаты буйынса уртаса күрһәткестәргә эйә төбәктәр иҫәбенән Рәсәй Стратегик башланғыстар агентлығы (АСИ) рейтингында алдынғы урындарға күтәрҙе.
«Инвестиция сәғәте»ндә республикала әлегә етерлек үҫешмәгән йәки өҫтөнлөклө үҫеш талап иткән яңы йүнәлештәргә һәм етештереү тармаҡтарына айырым иғтибар бирелә.
Республика кимәлендә үҙенең һөҙөмтәлелеген күрһәткәс, Радий Хәбиров ҡушыуы буйынса «Инвестиция сәғәте» форматы Башҡортостандың бөтә муниципаль районы һәм ҡала округында ла индерелде.
Инвестиция советы ултырыштарын үткәреүҙең был форматы Рәсәйҙә иң яҡшы практикаларҙың береһе тип танылды. Ул республикаға инвестициялар күләме буйынса алдынғы төбәктәр иҫәбенә инеү мөмкинлеге бирә.
Һигеҙ йылда (2018 – 2026) дөйөм инвестиция күләме 1,3 триллион һум (1 381,7 млрд һум) булған 789 инвестиция проекты ҡаралды. Уларҙы ғәмәлгә ашырыу һөҙөмтәһендә 98 450 яңы эш урыны булдырыу күҙаллана.
Өҫтөнлөклө проекттар
2026 йылдың 1 ғинуарына ҡарата Башҡортостан Республикаһының өҫтөнлөклө инвестиция проекттары исемлегенә 388 инвестиция проекты индерелгән. Уларҙың күҙалланған инвестициялар күләме — 865,8 млрд һум, яңы эш урындары һаны — 29,3 мең.
2021 – 2025 йылдарҙа был проекттарҙы тормошҡа ашырыу сиктәрендә инвесторҙар 269,1 млрд һум аҡса һалған һәм 5,9 меңдән ашыу яңы эш урыны булдырған.
2024 – 2025 йылдарҙа тамамланған төп проекттар
* «Етештереү ҡеүәте йылына 60 мең тонна тәшкил иткән техник көкөрт етештереүҙе ойоштороу» проекты — «Газпром нефтехим Салауат» йәмғиәте. Инвестициялар күләме — 14,6 млрд һум.
* «Благовещенск ҡалаһында ОЗОН-дың күмәртәләп-таратыу үҙәген төҙөү» проекты — «ОРЦ УФА» йәмғиәте. Инвестициялар күләме — 6,1 млрд һум.
* Башҡортостан Республикаһының Ауырғазы районы Ишле ауылы эргәһендә һөт-тауар фермаһы һәм эре малды һимертеү майҙаны (малсылыҡ комплексы) — «Урожай» һөт фермалары йәмғиәте. Инвестициялар күләме — 4,3 млрд һум.
* «Бәләбәй һөт комбинаты» асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең етештереү ҡеүәттәрен комплекслы техник яңыртыу һәм йылына 196 мең тонна һөт эшкәртеүҙе тәьмин итеү» проекты — «Бәләбәй һөт комбинаты». Инвестициялар күләме — 2,4 млрд һум.
* «Мостай Кәрим исемендәге „Өфө“ халыҡ-ара аэропорты территорияһында ҡунаҡхана төҙөү» проекты — «Стройтех» йәмғиәте. Инвестициялар күләме — 1,5 млрд һум.
* «Яңы ер участкаларын ҡушыу иҫәбенә индустриаль парктың сиктәрен киңәйтеү» проекты — «ПромЦентр» йәмғиәте. Инвестициялар күләме — 1,4 млрд һум.
Быйыл тамамланасаҡ проекттар
Ағымдағы йылда ошо проекттарҙың осона сығыу күҙаллана: «Башҡорт генерация компанияһы» йәмғиәтенең Ҡарман ГРЭС-ындағы №1 энергия блогын техник яңыртыу — 4,1 млрд һум; Учалы сәнәғәт майҙансығының файҙаланылған һыуҙарын таҙартыу ҡоролмаларының икенсе сиратын төҙөү, тәрәндән өҫтәмә таҙартыу узелын булдырыу — «Учалы тау-байыҡтырыу комбинаты» акционерҙар йәмғиәте, 2,0 млрд һум; «Газпром нефтехим Салауат» йәмғиәтенең Л-3 5/11-1000 бензинды каталитик риформинглау ҡоролмаһын реконструкциялау һәм сеймал буйынса ҡеүәтте йылына бер миллион тоннанан ике миллион тоннаға тиклем арттырыу — 8,9 млрд һум; рапс һәм иген культураларын эшкәртеү комплексын ойоштороу — «Олеокемикс» йәмғиәте, 569 млн һум. Проект ауыл хужалығы өлкәһенә ҡарай.
Йылдам социаль-иҡтисади үҫеш территориялары
Айырым иҡтисади режимлы территориялар етештереүҙең өҫтөнлөклө тармаҡтарына инвестициялар йәлеп итеү маҡсатында булдырыла. Резиденттарға һалым ташламалары, ерҙе ҡуртымға алыу түләүҙәренә түбән коэффициент, административ процедураларҙы ябайлаштырыу, шулай уҡ таможня преференциялары бирелә.
Айырым һалым режимын булдырыу яңы эш урындары асыуға, шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының моноҡалаларында урынлашҡан ҙур сәнәғәт предприятиеларының иҡтисади проблемалары менән бәйле хәүефтәрҙе кәметеүгә йүнәлтелгән.
Башҡортостанда шулай уҡ йылдам социаль-иҡтисади үҫеш территориялары эшләй. Улар — Бәләбәй, Күмертау, Благовещен, Белорет һәм Нефтекама ҡалаларында.
Бындай статуслы территорияларҙа эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеген алып барыу өсөн законға ярашлы льготалы режим ҡаралған. Бәләбәй һәм Күмертау — социаль-иҡтисади хәле ҡатмарлыраҡ булған ҡалалар, Нефтекама һәм Белорет — социаль-иҡтисади хәлдең насарайыу хәүефе булған ҡалалар, Благовещен — тотороҡло социаль-иҡтисади хәлдәге ҡала.
Әйткәндәй, йылдам үҫеш территориялары резиденттарына байтаҡ ярҙам саралары булдырылған. Улар шунан ғибәрәт:
* төрлө кимәлдәге бюджеттарға һалым түләүҙәрен кәметеү;
* бюджеттан тыш фондтарға түләүҙәрҙе кәметеү;
* 2,5 миллион һумдан башлап – инвестиция күләме һәм 10 берәмектән башлап яңы эш урыны булдырыу шарты менән (территорияға ҡарап) «Моноҡалаларҙы үҫтереү фонды»нан ташламалы кредиттар биреү. Шундай талабы ла бар: сит ил эшсе көстәренең өлөшө хеҙмәткәрҙәрҙең дөйөм һанының 25 процентынан артмаҫҡа тейеш.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың «Инвестиция сәғәте» тураһында:
– „Инвестиция сәғәте“ форматындағы кәңәшмәләр инвесторҙар менән үҙ-ара эш итеү һәм тиҙ арала идара итеү ҡарарҙары ҡабул итеүҙең һөҙөмтәле инструменты булып тора. Бындай осрашыуҙарҙы беҙ 2018 йылдан үткәрәбеҙ һәм уларҙың ыңғай һөҙөмтәһен күрәбеҙ. (2024 йылдың 13 мартында Башҡортостан Инвестиция комитеты ултырышындағы сығышынан).
Казимир КРУЛЬ, «Минск» ирекле иҡтисад зонаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары:
– Инвесторҙар йәлеп итеүҙә «Инвестиция сәғәттәре» үткәреү тәжрибәһе бик ярҙам итә. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров кимәлендә инвестиция проекттарын ҡарау проект башлаусыларҙа ышаныслылыҡ һәм яҡлаулы булыу тойғоһо тыуҙыра, республиканың инвестиция мөхитенә ышанысты нығыта.
«Алға» махсус иҡтисади зонаһының бишенсе майҙансығы – «Өфө» индустриаль паркында предприятиеларҙың күбеһендә производствоның тулы циклы ойошторолған. Был – ошондай территорияларҙы үҫтереү өсөн бик мөһим күрһәткес. Беҙ бөгөн актуаль тип иҫәпләгән уртаҡ идеялар һәм мәсьәләләрҙе тикшерҙек, үҙ-ара бәйләнештәрҙе үҫтерергә һәм тағы ла анығыраҡ хеҙмәттәшлек булдырырға теләйбеҙ (быйыл августа Башҡортостан һәм Беларусь вәкилдәре араһында үткән кәңәшмәнән).
А. АҠБУЛАТОВА әҙерләне.