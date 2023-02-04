Радий Хабиров посетил парк Победы и историко-краеведческий музей в Ермекеево

3 февраля во время рабочей поездки в Ермекеевский район Радий Хабиров посетил парк Победы села Ермекеево.

На территории много историко-патриотических объектов и монументов. В 2011 году здесь установили самолет МиГ-21, годом позже – памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. В 2012 году в Ермекеево из Волгограда привезли землю, обагрённую кровью защитников Мамаева Кургана. В День Победы капсулу с землёй заложили у памятного знака на мемориале Героев Советского Союза.

Глава администрации района Ильшат Райманов рассказал, что ермекеевцы свято чтут память предков и помнят об их подвиге.

В октябре 2013 года по инициативе районного совета ветеранов открыли памятник героям Отечественной войны 1812 года. А в августе 2016 года в парке Победы – памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В 2017 году по инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в парке установили копию пограничного знака с государственными гербами СССР и Российской Федерации. А в 2021 году – стелу, посвящённую воинам-десантникам всех поколений.

Кроме того, на территории парка Победы разместили несколько экземпляров военной и исторической техники.

Радий Хабиров подчеркнул, что именно такие мемориальные комплексы играют важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения, хранят в народной памяти подвиги земляков.

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Глава республики также ознакомился с экспозицией Ермекеевского историко-краеведческого музея, который находится рядом с парком Победы. Ранее он размещался в бывшей поликлинике на горе Алтын-тау, но в 1991 году пожар уничтожил здание. Новый музей построили только в 1996 году.

Директор учреждения Файруза Ахметзянова рассказала, что в музее – пять экспозиционных залов: «История и развитие района в документах», «Этнография народов Башкортостана», «Природа и животный мир», «Сельское хозяйство», «Великая Отечественная война; история предприятий, учреждений, организаций района». Всего здесь хранятся более 1 700 предметов, особенно широко представлены этнографические материалы. Гордость учреждения – ткацкий станок начала ХХ века и коллекция ковров.

– В этом году мы создали небольшую панорамную экспозицию, посвященную 80-летию Сталинградской битвы. Здесь есть и отдельный стенд об уроженце Башкортостана, генерале Иване Андреевиче Ласкине. Именно он в начале 1943 года вёл переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом и брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса, – рассказала директор музея.

Глава Башкортостана отметил непростую судьбу знаменитого советского военачальника.

– Были в его жизни несправедливые обвинения, арест. Но он боролся за свою правду и был полностью реабилитирован. Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову, – отметил Радий Хабиров в своём посте в соцсетях после посещения музея.

Ещё одна экспозиция посвящена Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Музей регулярно посещают школьники из Ермекеево и других населённых пунктов района.