Радий Хабиров обозначил ключевые задачи по развитию молочного животноводства в Башкортостане

предприятиях.

Председатель Мясного союза Башкортостана Виктор Фрейдин подробно остановился на экономических особенностях и финансовых механизмах реализации отраслевых проектов. Он считает, что особое внимание нужно уделять поддержке среднего бизнеса, чтобы выводить такие предприятия на более высокий уровень. Это даст значимый результат для развития сельского хозяйства в целом.

Директор регионального филиала «Россельхозбанка» Алексей Самсонов рассказал о профильных продуктах банка и оптимальных вариантах финансирования животноводческих проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.

В завершение совещания Глава Башкортостана поблагодарил всех участников за продуктивный диалог и вручил государственные награды республики за вклад в развитие агропромышленного комплекса.