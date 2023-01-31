Экстренное обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

С начала года резко возросло количество смертельных пожаров. В январе на территории республики при пожарах погибли 36 человек. Это в 3 раза больше по сравнению с прошлогодним январем.

Трагедия и в том, что на 7 пожарах жертвами огня становились сразу от 2 до 4 человек: в Уфе, Стерлибашевском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Зианчуринском районах.

Отмечу также, что «черным понедельником» стал понедельник 16 января: только за эти одни сутки при пожарах погибли 6 человек.

Главные причины смертельных пожаров известны и их три:

Неосторожное обращение с огнем при курении;

Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;

Неправильная эксплуатация печного отопления.

На улице холодно и многие курят дома или на веранде. Это стало предварительной причиной гибели 13 человек на январских пожарах. Во избежание трагедии, не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении!

Не перегружайте электросети, не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели! Из-за аварийного режима работы электрооборудования в январе на пожарах погибли 15 человек.

Не оставляйте без контроля печи при их топке. Из-за неправильного монтажа и эксплуатации печного отопления в январе при пожарах погибли 6 человек.

Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также одних – детей!

Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары!

Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было бы предотвратить.

Также эффективная мера – это оборудование жилья пожарными извещателями. Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 934 человека, в том числе 341 ребенок.



Так, рано утром 10 января в Нуримановском районе, проснувшись от звука пожарного извещателя, успели покинуть место пожара и спастись 5 человек, в том числе 3 ребенка.

Помните, что правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения.

Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности!

Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами!

Председатель Государственного комитета

Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров