-6 °С
Болотло
"Одноклассники""Телеграм""Вконтакте" Гәзиткә яҙылыу
Бөтә яңылыҡтар
Общие статьи
Бөгөн, 11:33

Экстренное обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

Уважаемые жители республики!

Экстренное обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова
Экстренное обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

 

С начала года резко возросло количество смертельных пожаров. В январе на территории республики при пожарах погибли 36 человек. Это в 3 раза больше по сравнению с прошлогодним январем.

Трагедия и в том, что на 7 пожарах жертвами огня становились сразу от 2 до 4 человек: в Уфе, Стерлибашевском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Зианчуринском районах.

Отмечу также, что «черным понедельником» стал понедельник 16 января: только за эти одни сутки при пожарах погибли 6 человек.

Главные причины смертельных пожаров известны и их три:

  • Неосторожное обращение с огнем при курении;
  • Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;
  • Неправильная эксплуатация печного отопления.

На улице холодно и многие курят дома или на веранде. Это стало предварительной причиной гибели 13 человек на январских пожарах. Во  избежание  трагедии,  не  бросайте  непотушенные  сигареты,  не курите в помещении!

Не перегружайте электросети, не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели! Из-за аварийного режима работы электрооборудования в январе на пожарах погибли 15 человек.

Не оставляйте без контроля печи при их топке. Из-за неправильного монтажа и эксплуатации печного отопления в январе при пожарах погибли 6 человек.

Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также одних – детей!

Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары!

Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было бы предотвратить.

Также  эффективная  мера  –  это  оборудование  жилья  пожарными извещателями.  Благодаря  срабатыванию  этих   минисирен  в   республике спасены 934 человека, в том числе 341 ребенок.


Так, рано утром 10 января в Нуримановском районе, проснувшись от звука пожарного извещателя, успели покинуть место пожара и спастись 5 человек, в том числе 3 ребенка.

Помните, что правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения.

Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности!

Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами!

 

Председатель Государственного комитета

Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас в

1917-2022 "Йәшлек" гәзите

Бөтә хоҡуҡтар яҡланған
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ
Телефон
8(347)273-46-38
Электрон почта
Адресы
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Реклама хеҙмәте
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Ҡабул итеү бүлмәһе
8(347)273-46-38
Хеҙмәттәшлек
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика