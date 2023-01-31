Экстренное обращение председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

С начала года резко возросло количество смертельных пожаров. В январе на территории республики при пожарах погибли 36 человек. Это в 3 раза больше по сравнению с прошлогодним январем.
Трагедия и в том, что на 7 пожарах жертвами огня становились сразу от 2 до 4 человек: в Уфе, Стерлибашевском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Зианчуринском районах.
Отмечу также, что «черным понедельником» стал понедельник 16 января: только за эти одни сутки при пожарах погибли 6 человек.
Главные причины смертельных пожаров известны и их три:
На улице холодно и многие курят дома или на веранде. Это стало предварительной причиной гибели 13 человек на январских пожарах. Во избежание трагедии, не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении!
Не перегружайте электросети, не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели! Из-за аварийного режима работы электрооборудования в январе на пожарах погибли 15 человек.
Не оставляйте без контроля печи при их топке. Из-за неправильного монтажа и эксплуатации печного отопления в январе при пожарах погибли 6 человек.
Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также одних – детей!
Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары!
Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было бы предотвратить.
Также эффективная мера – это оборудование жилья пожарными извещателями. Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 934 человека, в том числе 341 ребенок.
Так, рано утром 10 января в Нуримановском районе, проснувшись от звука пожарного извещателя, успели покинуть место пожара и спастись 5 человек, в том числе 3 ребенка.
Помните, что правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения.
Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности!
Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами!
Председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров