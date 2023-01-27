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Бөгөн, 11:49

1 февраля в России стартует IV Открытый онлайн конкурс юных корреспондентов «Юнкор-2023»

Друзья! Мы готовимся к новому, уже четвёртому сезону проекта, посвящённому юным журналистам. В этом году мы решили переименовать его в «Открытый конкурс юных корреспондентов» и вместо номинаций предложить ребятам со всей страны темы для создания репортажей.

1 февраля в России стартует IV Открытый онлайн конкурс юных корреспондентов «Юнкор-2023»
1 февраля в России стартует IV Открытый онлайн конкурс юных корреспондентов «Юнкор-2023»

Это будут темы, связанные с развитием внутреннего туризма нашей прекрасной Родины, героям Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, ремёслам, космосу, авиации и многому другому. В этом году в качестве мастеров и преподавателей будут журналисты и корреспонденты знаменитых информагентств страны «Башинформ», ВГТРК, 360….


Основные задачи:

  • вовлечение детей и молодёжи в изучение истории, географии, культуры, ремёсел своего региона и страны в целом через разработку и реализацию видеопроектов;
  • воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к Родине;
  • сохранение исторической памяти;
  • решение вопросов развития внутреннего туризма в Российских регионах.

Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и детей «Просветительская общественная инициатива "Пойдём с нами"» при поддержке Министерства образования ДНР, общественных организаций и средств массовой информации регионов России. 

Участникам, возраст которых от 6 до 17 лет, будут предложены более 10 различных тем для своих видеорепортажей, в которых они расскажут об истории, культуре, традициях своих регионов, учителях и наставниках, героях прошедших войн и специальной военной операции.

С 15 февраля 2023 года журналисты, режиссеры из разных регионов России проведут для участников мастер-классы, которые помогут ребятам повысить свое мастерство и сделать свои будущие репортажи более профессиональными.

Прием работ будет осуществляться с 15 февраля по 30 марта. Итоги подведут в апреле. Победители получат возможность встречи с ведущими журналистами информационных агентств и телеканалов регионов России, а также получат шанс в дальнейшем стать членами их команд, связав судьбу с такой важной профессией, как журналист.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться до 15 февраля по ссылке https://forms.gle/62ScSB2Ua6ezFffp6

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке: https://clck.ru/33MMqc

Автор:Айбулат Ишназаров
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