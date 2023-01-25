Приближается срок представления первых Уведомлений по НДФЛ

С 01 января 2023 года в целях распределения платежей с авансовой системой расчетов плательщикам необходимо представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика (Уведомление).

Уведомление предоставляется в срок не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов и страховых взносов.

УФНС России по Республике Башкортостан рекомендует обратить особое внимание работодателей на приближающийся срок направления первых Уведомлений: до 25.01.2023 необходимо представить информацию по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат работникам, произведенным в период с 01.01.2023 по 22.01.2023.

Обязанность по предоставлению Уведомлений распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц (транспортный налог, земельный налог для организаций, налог на имущество организаций) и упрощенной системе налогообложения (УСН и ЕСХН).

Обращаем внимание: непредставление Уведомления в налоговый орган не позволит своевременно распределить денежные средства в бюджет, что приведёт к последующему начислению пени.

Ниже мы приводим полезные информационные ссылки по данной тематике: