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Кисә, 14:04

Приближается срок представления первых Уведомлений по НДФЛ

На территории всей страны продолжается активное введение института Единого налогового счета (ЕНС), который предусматривает изменение порядка уплаты налогов для организаций и предпринимателей.

Приближается срок представления первых Уведомлений по НДФЛ
Приближается срок представления первых Уведомлений по НДФЛ
 

 

С 01 января 2023 года в целях распределения платежей с авансовой системой расчетов плательщикам необходимо представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика (Уведомление).
 
Уведомление предоставляется в срок не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов и страховых взносов.
 
УФНС России по Республике Башкортостан рекомендует обратить особое внимание работодателей на приближающийся срок направления первых Уведомлений: до 25.01.2023 необходимо представить информацию по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат работникам, произведенным в период с 01.01.2023 по 22.01.2023.
 
Обязанность по предоставлению Уведомлений распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам юридических лиц (транспортный налог, земельный налог для организаций, налог на имущество организаций) и упрощенной системе налогообложения (УСН и ЕСХН).
 
Обращаем внимание: непредставление Уведомления в налоговый орган не позволит своевременно распределить денежные средства в бюджет, что приведёт к последующему начислению пени.
 
Ниже мы приводим полезные информационные ссылки по данной тематике:
 
  1. Перечень налогов, а также даты представления Уведомлений

  2. Часто задаваемые вопросы по ЕНС

  3. Рекомендованные образцы заполнения платежных документов
Кроме того, вся актуальная информация и примеры заполнения Уведомления размещены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта ФНС России.
Автор:Айбулат Ишназаров
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