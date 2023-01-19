«День зимних видов спорта» 2023

«День зимних видов спорта» проходит по всей стране в рамках Программы содействия развитию массового спорта Олимпийского комитета России на период 2023-2026 гг. «Олимпийская страна». Гости спортивного праздника смогут пообщаться со спортсменами, попробовать себя в различных видах спорта, понаблюдать за показательными выступлениями, мастер-классами, открытыми тренировками и любительскими соревнованиями по зимним видам спорта: биатлону и лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду.

Социально значимый проект «День зимних видов спорта» реализуется на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и проводится в рамках 100-летия Министерства спорта Республики Башкортостан.

Церемония открытия состоится в 14:00 часов, далее для уфимцев и гостей города состоится любительский старт соревнований по лыжным гонкам (юноши, девушки до 16 лет - спринт 1,5 км; мужчины, женщины до 40 лет - спринт 3 км). Каждый участник получит диплом и термокружку, а призеры и победители будут награждены медалями и подарочными сертификатами на приобретение лыжного инвентаря и экипировки.

Подать заявку все желающие смогут зарегистрировавшись на сайте https://russiarunning.com/event/dzvs Галерея