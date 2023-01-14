В Башкирии определены места купаний на праздник Крещения

В Караидельском районе – на реке в селе Байки. В Кармаскалинском – на водоеме в деревне Улукулево. В Краснокамском – на реке Кама в деревне Николо-Березовка. В Нефтекамске на озере Светлом. В Агидели на озере Апаиш. Две купели будут в Кугарчинском районе: на реке Иртюбяк села Семеново-Петровское и реке Большой Ик села Мраково. В Куюргазинском районе на пруду в селе Ермолаево. В Кумертау на городском пруду. В Кушнаренковском районе на озере села Тарабердино.

Девять мест для крещенского окунания появится в Мелеузовском районе: на пляже реки Белой в Мелеузе, на реке Белой в поселке Зирган, на реке Ашкадар села Нордовка, на Теплом озере села Нугуш, на реке Тор села Воскресенское, на реке Сухайла деревни Корнеевка, на реке Белой деревни Старомусино, на реке Белой села Васильевка и на Святом источнике недалеко от деревни Конаревка. В Мечетлинском районе на реке Барсук села Малоустьикинское. В Мишкинском – на реке Бирь села Камеево. В Миякинском - на Святом источнике в селе Ильчигулово. В Нуримановском районе соорудят три купели: на базе отдыха «Бухта Кила», в парке «Красный ключ» села Красный ключ, озере села Нимислярово.

В Салаватском районе - на святом источнике «Кургазак» в деревне Комсомол. В Стерлитамаке на пляже реки Ашкадар. В Салавате на реке Белой. В Туймазинском районе сделают три купели: в Туймазах на территории Свято-Андреевского храма, на пруду села Верхнетроицкое и в деревне Воздвиженка. В городе Октябрьский – на озере СОК «Спартак». Четыре купели организуют в Уфимском районе: на пруду в деревне Подымалово, на реке Белой села Красный Яр, на пруду в деревне Николаевка, на реке Берсувань села Чесноковка. В Учалинском районе два места: на пруду в Учалах и озере Миссили села Миндяк.

Две купели сделают в Федоровском районе: на реке Ашкадар в деревне Новомихайловка – купель Покровско-Еннатского мужского монастыря, на пруду в селе Федоровка. Две проруби в Хайбуллинском районе: на реке Таналык в селе Акъяр и реке Бурибай в селе Бурибай. В Чекмагушевском на пруду в селе Юмашево. В Чишминском – на Калмашевском водохранилище в микрорайоне «ЖБЗ». В Янауле - на реке Янаулька.

Напомним, еще семь прорубей будет оборудовано в Уфе – по одной в каждом районе.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.