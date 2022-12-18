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Бөгөн, 00:15

На Международной неделе бизнеса презентовали актуальные площадки поддержки молодых предпринимателей

16 декабря на молодежной секции Международной недели бизнеса обсудили возможности и площадки для развития молодежного предпринимательства.

На Международной неделе бизнеса презентовали актуальные площадки поддержки молодых предпринимателей
На Международной неделе бизнеса презентовали актуальные площадки поддержки молодых предпринимателей

предпринимательства в России. За год в мероприятиях программы приняли участие более 77 тысяч человек. Это площадки Клуба молодых предпринимателей, инвестиционные сессии, «Мастерская наставников», проект «Бизнес.Поколение» и другие, — комментирует Илья Адамов.

Работу по поддержке и созданию профильного сообщества в регионах страны ведет Клуб молодых промышленников, региональное отделение которого действует в Башкортостане.

По словам исполнительного директора сообщества Якова Ермошкина, «Клуб молодых промышленников — это платформа для объединения молодых промышленников и реализации идей, направленных на развитие промышленного потенциала страны под курацией Минпромторг России».

Резиденты регионального представительства Клуба Наиль Фахретдинов и Владислав Пантюхин презентовали деятельность своих предприятий и поделились дальнейшими планами развития в регионе и за его пределами.

Автор:Айбулат Ишназаров
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