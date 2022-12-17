В рамках МНБ Андрей Назаров провел стратегическую сессию «Цифровизация управления экономикой региона и городским хозяйством»

В приветственном слове, Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что в современных условиях нельзя ограничиваться только локальными цифровыми решениями и нужно переходить к концепту «умного региона». По словам руководителя кабмина, в Башкортостане выработан свой подход к его построению и здесь республика может поделиться опытом и наработками. Премьер-министр подробно рассказал о Центре управления республикой (ЦУР), который является ключевым элементом системы «Умный регион». Он уникален по масштабам, форме и компонентам и является самым большим и технологичным в ПФО. Сейчас в него интегрирована половина ключевых государственных информационных систем.

– Структурно ЦУР состоит из трех блоков. Самый большой модуль, как раз отвечает за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития. Он объединяет в единый контур все органы исполнительной власти, Центр стратегических разработок и Корпорацию развития. Он решает три ключевые задачи. Обеспечивает сопровождение более 120 инвестиционных проектов от идеи до реализации в режиме «одного» окна. Способствует развитию инновационных отраслей и передовых технологий. Реализует экспертно-аналитическое сопровождение. Здесь функционируют 74 аналитические панели мониторинга по 17 различным предметным областям. Реализована Система управления значимыми проектами. Сегодня их около 150, – сказал Андрей Назаров.

Руководитель Правительства также отметил важный блок, над развитием которого республика сейчас активно работает – цифровизация строительной сферы. Эта тема обсуждалась вместе с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональных ассоциаций застройщиков на полях Всероссийской конференции «Строительный навигатор. Курс на цифровизацию». Андрей Назаров подчеркнул, что тема получила живой отклик.

– Сейчас внедряем систему управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе информационного моделирования. Реализация нашего крупнейшего инфраструктурного проекта «Восточный выезд» осуществляется на основе BIM-модели. Также мы значительно продвинулись в части внедрения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Создание соответствующей платформы Башкортостан начал одним из первых в стране, – подчеркнул Премьер-министр.

На совещании также обсудили перспективную разработку – систему «Территория», которая объединяет целый комплекс систем и является рабочей цифровой площадкой с весьма широким функционалом. Андрей Назаров сообщил, что республика системно и комплексно подходит к выстраиванию градостроительной политики. Так, в прошлом году в республике началась разработка суперсервиса «Цифровое имущество и строительство» с формированием аналитической панели в ЦУРе.

О ходе реализации ведомственного проекта «Умный город», о стандарте «Умный город» и об Индексе IQ городов подробно рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик. Он отметил, что глубина проработки цифровых технологий в Башкортостане очень эффективна и масштабна.

– В Башкортостане коллеги сделали интереснейшую интеграцию нескольких уровней. Внедрение платформы «Юрта» в системе ЖКХ, интересная концепция по расширению в области действия системы обеспечения градостроительной деятельности, то есть формирование цифрового двойника города и региона в целом, и конечно система управления регионом, позволяющая даже на уровне муниципалитетов пользоваться всем спектром решений, которые есть для крупных городов. Это вызывает глубокое уважение. Мы планируем в середине следующего года провести здесь серьезное мероприятие – форум «Умный город», на котором как раз лучшие практики из других российских регионов и самое главное показать результаты работы Башкортостана, потому что есть чем гордиться, и есть чем поделиться. Тиражирование таких решений конечно повышает общий уровень цифровизации всей страны. Думаю, что нам есть чем похвастаться в Башкортостане, – подчеркнул Константин Михайлик.

С докладом о цифровых решениях в сфере госуправления, развития городской среды и управления городским хозяйством, реализованными в Башкортостане выступил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, который подчеркнул, что Цифровой мир уже стал неотъемлемой частью нашей реальности, пронизывающей все сферы жизни общества и оказывающей на нас растущее влияние. Руководитель ведомства также заострил внимание на том, что бурное развитие стало причиной значительных трансформаций, как в экономике, государственном управлении, так и в социальной сфере.

Во время выступления Рустам Муратов напомнил слова Владимира Путина, произнесенные на Конференции по искусственному интеллекту, где президент сказал, что по мнению международных экспертов, Россия является одним из глобальных лидеров в области цифровизации государственных услуг и входит в десятку лучших в мире. Вице-премьер подчеркнул, что Республика Башкортостан находится в этом тренде.

– Наш ЦУР был признан лучшим на Всероссийском конкурсе IT-проектов в номинации «Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения». Итоги Конкурса были подведены на форуме «ПРОФ-IT.2021», состоявшемся в Нижнем Новгороде. Наш опыт в создании ЦУР будет распространён на другие субъекты в стране. В будущем планируем дополнить аналитику рейтингами глав администраций и республиканских органов власти. В сфере ЖКХ будем выводить информацию по показателям ГИС "Благоустройство" - степень готовности работ: по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий; подготовки к мероприятиям; итогов проведения субботников и другое, – резюмировал Рустам Муратов.

Завершая стратегическую сессию, Андрей Назаров вновь заявил, что цифровизация экономики, городского хозяйства, градостроительных процессов – это уже неотъемлемая часть современных реалий.

– Для дальнейшего продвижения в условиях санкционных ограничений сегодня важно наращивать производство отечественной компонентной базы и соответствующего программного обеспечения. Сегодняшняя дискуссия позволяет определить правильный вектор нашего совместного движения вперед, – подытожил Премьер-министр.