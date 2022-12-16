На площадке МНБ-2022 Корпорация развития подписала соглашения на пять миллиардов рублей

«Речь идет о новых инвесторах, компаниях «Спект», а также турецкой компании Kisan. Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями составил порядка пяти миллиардов рублей. В качестве площадки для размещения производства «Спект» рассматривает особую экономическую зону «Алга». А с коллегами из Турции мы сейчас проводим анализ наиболее подходящих для реализации их инвестиционного проекта земельных участков», - отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

Согласно пописанному документу, компания «Спект» намерена производить в ОЭЗ «Алга» клетчатку и пектиновые вещества. Заявленный объем инвестиций на сегодняшний день составит порядка 4,5 млрд рублей.

В планах турецкой компании Kisan реализация инвестиционного проекта по производству стекольного порошка из стеклобоя. В реализацию этой инициативы будет вложено порядка 250 млн рублей.

«Ранее представители компании были с визитом в Корпорации развития, где мы познакомили их с преимуществми локализации производства на территории республики. После детального изучения инвестпотенциала всех регионов, инвестор принял решение об открытии предприятия именно в Башкортостане», - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.