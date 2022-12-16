Андрей Назаров выступил с приветственным словом на премии «ТЭФИ-Капитал»

Андрей Назаров сделал акцент на том, что это уже третья премия «ТЭФИ-Капитал», которую вручают в столице республики – Уфе. По его словам, это в определенном смысле подтверждает высокое доверие организаторов мероприятия к гостеприимному Башкортостану.

– Гостеприимность нашей республики подчёркивает тот факт, что за первые два дня Международная неделя бизнеса собрала более 2000 участников из 24 стран мира. Было проведено порядка 40 деловых сессий, на которых выступило более 140 спикеров. В рамках мероприятия 14 и 15 декабря было подписано 30 соглашений на сумму, превышающую 30 млрд руб. Я с гордостью готов утверждать, что самые гостеприимные, радушные и хлебосольные люди на свете – это именно жители Башкирии, – поделился Премьер-министр.

Продолжая выступление, руководитель Правительства вновь подчеркнул, что жемчужиной культурной программы Международной недели бизнеса - 2022 является вручение премии «ТЭФИ-Капитал».

– Работы конкурсантов оценивались в десяти номинациях. И общий смысл каждой из этих работ – адекватно показать гражданам и гостям нашей страны вклад бизнесменов и предпринимателей в её развитие. В этом году на соискание премии поступило более 130 работ об экономике, бизнесе, предпринимательстве. Среди них 4 принадлежат республиканским журналистам. В целом охват составляет порядка 30 регионов России. Мы рады приветствовать всех конкурсантов, а также членов Экспертного совета премии, – сказал Андрей Назаров.

Подводя итоги, Премьер-министр Башкортостана поблагодарил всех собравшихся и отметил, что каждая работа является достойной главного приза в своей номинации и пожелал участникам успехов во всех начинаниях.

– Пусть энергия и творчество помогают вам достигать новых высот, – подытожил Андрей Назаров.

Источник: Правительство РБ.