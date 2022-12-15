В Уфе приступили к реализации проекта по созданию межвузовского студенческого кампуса

В присутствии Главы республики Радия Хабирова документ подписали первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов и вице-президент по правовым вопросам группы «Эталон» Игорь Кащеев.

Инициативу реализуют на принципах государственно-частного партнёрства в рамках национального проекта «Наука и университеты». Отметим, в августе 2021 года Председатель Правительства страны Михаил Мишустин сообщил, что заявки на строительство восьми межвузовских кампусов страны, победившие в конкурсном отборе Минобрнауки России, получат государственную поддержку в форме бюджетных грантов. В число победителей вошёл проект создания современного кампуса мирового уровня в Уфе. Ранее его поддержал Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

– Мы долгое время работали над проектом межвузовского студенческого кампуса. Вместе с Правительством России, Министерством науки и высшего образования страны прошли непростой путь. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, коллегам из Минобрнауки за поддержку нашей инициативы, – подчеркнул Радий Хабиров. – Для системы высшего образования и науки Башкортостана кампус имеет важнейшее значение. Он позволит сформировать комфортную среду для учёбы, исследовательской и творческой работы нашей молодёжи, разнообразной общественной деятельности. И, конечно, это огромное количество мест для российских и зарубежных студентов. Фактически, мы входим в новый вектор развития наших образования и науки.

Концессионером проекта стало ООО «Кампус», 70 процентов долей в котором принадлежит федеральной девелоперской группе «Эталон» (входит в АФК «Система»), а 30 процентов – Управляющей компании НОЦ. Концессионное соглашение заключили сроком на 25 лет. Первую очередь кампуса планируют достроить в конце 2023 года. А весь комплекс зданий – к 2026 году.

На презентации проекта межвузовского студенческого кампуса заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов отметил качество и оперативность организационной работы, которую провели в Башкортостане.

Подробно о параметрах и сроках реализации проекта рассказал первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов. В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. м.

На презентации выступили руководители научно-образовательных учреждений и бизнес-партнёров проекта. Они отметили высокую заинтересованность в совместной работе и реализации инновационных проектов с использованием потенциала межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Справка:

Группа «Эталон» основана в 1987 году. Является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. С момента создания ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м. недвижимости.



Источник: Сайт Главы Республики Башкортостан