Радий Хабиров: Мы завершили подготовительные этапы для начала строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

В 2019 году я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с просьбой поддержать строительство кампуса. Президент поддержал, мы прошли непростой путь участия в конкурсе, определения источников финансирования. Очень важно, что в бюджете Российской Федерации на это заложено 11,7 млрд рублей. Кампус мы строим на условиях концессии, и нам нужно было найти партнера. Теперь решен и этот вопрос, дальше мы будем развивать проект вместе с группой «Эталон».



Наш кампус появится в очень удобном и красивом месте – на южном склоне реки Белой, в историческом центре Уфы, где сосредоточено большинство вузов. Его концепция – не только и не столько общежития. Это место станет большим научным центром российского и международного уровня. Здесь можно будет учиться, работать, заниматься наукой, спортом.



Строительство кампуса разделим на два этапа. Первый, IQ-парк, мы планируем сдать в декабре 2023 года. Вторую очередь – к 2026 году.



Я поздравляю всех! Этот большой серьезный проект – новый вектор развития и новый фундамент серьезной основы для нашей науки и высшей школы.