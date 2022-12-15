траны.

– Сегодня важно особо отметить вклад в экономическое развитие республики крупных промышленных компаний – это «Башнефть», «Газпром Нефтехим Салават», «Башкирская медь», «Салаватстекло», «Полиэф». Крупнейших агропромышленных предприятий – «А7-Агро», «Северная Нива Башкирия», «Таврос», «РаевСахар». В целях дальнейшей поддержки наших предприятий, мы сохранили ранее действовавшие налоговые льготы и запустили новые. Утвердили План первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики республики в условиях санкций, – отметил руководитель кабмина.

По словам Премьер-министра, республиканские меры поддержки органично дополняют инструменты, разработанные на федеральном уровне, а также продолжается активная работа в рамках развития ОЭЗ «Алга».

– Сегодня уже 13 резидентов ОЭЗ «Алга»осуществляют или начинают реализацию своих проектов на общую сумму порядка 40 млрд рублей. На республиканских ТОСЭР 125 компаний планируют вложить порядка 50 млрд рублей и создать более 10 тысяч рабочих мест. Сейчас из этой суммы инвестировано около 7 млрд рублей, создано почти 5 тысяч рабочих мест. Также в Башкортостане действует 12 индустриальных парков и 18 технопарков, а в городе Туймазы сформирован первый в России мебельный кластер. В федеральный реестр включены республиканский авиационный и промышленный кластеры. В планах создание еще 6 кластеров, – было подчеркнуто Андреем Назаровым.

С докладом «Инвестиции: современные вызовы и новые возможности» выступил первый заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Первый вице-премьер сделал акцент на том, что в течение трех последних лет республика демонстрирует стабильно высокие темпы прироста инвестиций, занимая по данному показателю лидирующие позиции в ПФО.

– За этот период объем инвестиций вырос на треть. Прирост за трёхлетний срок составил почти 150 млрд рублей. Текущий год, несмотря на трудности, также планируется завершить с положительной динамикой и достичь планку по инвестициям в 500 млрд рублей. Достигнуть этого удалось за счет создания максимально комфортных условий для всех инвесторов. Отмечу, что всего с октября 2018 года проведено 122 заседания Инвесткомитета, на которых рассмотрено 492 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций порядка 1 трлн рублей, – сказал первый заместитель Премьер-министра.

Рустам Муратов также отметил, что в целом в рамках института «приоритетных инвестиционных проектов» инвесторами за последнее десятилетие в экономику республики вложено порядка 400 млрд рублей и создано более 11 тысяч новых рабочих мест.

С темой «Инвестиции в промышленность: новые реалии и точки роста» к собравшимся обратился заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. По словам руководителя ведомства, в индустриально развитой республике исторически сложилось, что более 60% от всех инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций осуществляется по линии промышленности, а каждый третий приоритетный проект напрямую связан с промышленными производствами. Несмотря на сложившуюся макроэкономическую обстановку промышленность республики демонстрирует устойчивое развитие. В течении всего года мы видим положительную динамику, по итогам 10 месяцев рост в сфере промышленных производств составил 3%.

– Сегодня в инвестиционном портфеле по линии промышленности инвестиции на сумму более 400 млрд рублей с горизонтом реализации до 15 лет. Важным элементом в производственном росте является промышленная кооперация. В реестре Минпромторга России уже три наших кластера. В ближайшие 5 лет «Башкирская генерирующая компания» в рамках программы модернизации тепловых электростанций КОММод выполнит модернизацию оборудования Кармановской ГРЭС, Уфимской ТЭЦ-2, Уфимской ТЭЦ-4, Приуфимской ТЭЦ, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. Это существенное укрепление надежности энергосистемы. Объем инвестиций составит 17 млрд рублей. «Башкирэнерго» продолжает поступательное развитие электросетевой инфраструктуры. Вложения в рамках инвестиционной программы в 2023-2030 годах составят более 40 млрд рублей, – подчеркнул Александр Шельдяев.

Заместитель Премьер-министра напомнил, что второй год подряд Башкортостан занимает 1 место в рейтинге эффективности проводимой промышленной политики среди регионов России. В конце доклада, Александр Шельдяев сообщил, что АО «Салаватстекло» запускает новую линию производство листового стекла. В результате проведенной модернизации предприятие планирует выпускать 600 (+50) тонн листового стекла в год, что позволит производить сверхпрозрачное листовое стекло и стекло большого формата Over Size, а 18 ноября состоялся торжественный холодный запуск печи. В рамках проекта установлено немецкое оборудование резки и упаковки листового стекла – Grenzebach. В связи с текущей санкционной политикой, программное обеспечение к оборудованию пишет Российская компания ООО ИСС-Урал из города Пермь. Объем инвестиций составил 3,9 млрд рублей.

Ожидается, что по итогам 2022 года объем инвестиций в сельское хозяйство республики составит не менее 15 млрд рублей, что на 36% превышает показатель прошлого года, сообщил в своем выступлении вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По его словам, сегодня в Перечне приоритетных инвестиционных проектов находится 122 проекта в АПК с плановым объемом инвестиций свыше 190 млрд рублей, планируется создать более 16 тысяч новых рабочих мест.

– Сегодня в республике активно реализуются 63 приоритетных инвестиционных проекта на сумму порядка 110 млрд рублей. Их реализация позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест, – сказал вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства. Он подчеркнул особую значимость и эффективность заседаний в формате «Инвестиционный час», проводимых под руководством Главы РБ Радия Хабирова. Так, практически на каждом «Инвестчасе» рассматриваются проекты в области сельского хозяйства. В 2022 году рассмотрено 20 новых инвестпроектов АПК с объемом инвестиций 18,8 млрд рублей.

В республике активно оказывается государственная поддержка инвесторам. Это выделение земли без проведения торгов, льготы по налогам на имущество, субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования и техники, племенного скота, на строительство откормочных площадок (фидлотов) и другие. Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что все это позволило в запланированные сроки построить молочные комплексы компаний «Северная Нива Башкирия» (на 2800 голов), МФ «Урожай» (два этапа на 1900 голов дойного стада), ООО «Победа» (1-й этап на 1800 голов дойного стада). Реализовать проекты в свиноводстве – ГК «Таврос» с годовым производством 80 тыс. тонн мяса свинины и ООО «Уфимский СГЦ» на 10 тыс. племенных гибридных свиней. Провести реконструкцию бройлерного производства ОАО «Турбаслинские бройлеры», птицефабрики финального гибрида бройлера на 30 млн яиц в год на АО «Башкирский бройлер».

Значительная работа по реализации инвестиционных проектов проделана в пищевой и перерабатывающей промышленности. Только по проектам двух сахарных заводов республики освоено более 2,5 млрд рублей инвестиций. Рост объема инвестиций в сельское хозяйство позволил увеличить уровень товарности продукции.

Он добавил, что сегодня нам нельзя сбавлять набранные темпы в строительстве новых производственных объектов, обновлении и модернизации уже действующих производств. Для новых инвесторов есть возможности в направлении строительства откормочных площадок (фидлотов) КРС, производстве сырого молока, овощеводстве открытого грунта (самообеспеченность в овощах составляет лишь 47%). Также АПК региона нужны новые оптово-распределительные центры, предприятия пищепрома.

Подводя итоги заседания клуба инвесторов «Алга, Башкирия!», Андрей Назаров также отметил, что огромную роль играет и поддержка со стороны Фонда развития промышленности республики. За все время его деятельности льготное финансирование было предоставлено для реализации 111 проектов, что позволило привлечь в экономику республики более 40 млрд рублей.

– Сегодня все регионы, в том числе и Башкортостан, находятся в непростых условиях. Знаю, что определённое напряжение есть и у вас, инвесторов. Но, от того, насколько эффективно будут использованы все доступные в этот период ресурсы – зависит темп роста деловой активности региона. Совместно мы сможем сохранить и приумножить инвестпривлекательность Башкортостана. Обеспечить стабильное и поступательное развитие региона, – сказал Андрей Назаров.

Мероприятие прошло в доброжелательной атмосфере и завершилось приятным событием. Андрей Назаров вручил награды и поблагодарил всех участников клуба за активную инвестиционную позицию.

Источник: https://investrb.ru