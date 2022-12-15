На Международной неделе бизнеса обсудили перспективы взаимодействия с Ассамблеей народов Евразии в целях развития института народной дипломатии

- В сегодняшних экономических условиях народная дипломатия становится важным внешнеполитическим ресурсом. Именно в этом мы видим одну из основных задач Ассамблеи, которая объединяет в своих рядах представителей более 50 стран Евразийского континента. За прошедшие два года Башкортостанское отделение Представительства Ассамблеи реализовало в республике ряд крупных проектов, - сказал Андрей Назаров. - В контексте сегодняшней встречи отмечу взаимодействие нашего Представительства с выходцами из Италии. Мы сумели создать доверительную атмосферу для плодотворного сотрудничества между итальянскими и российскими предпринимателями.

Как отметил руководитель кабмина, При Представительстве создан Комитет по взаимодействию с Итальянской Республикой. В современных условиях жестких санкционных ограничений его деятельность является своего рода мостом не только в культурно-интеграционном взаимодействии, но и при выстраивании экономического сотрудничества.

- Конечно, нужно наращивать сотрудничество и с другими зарубежными партнерами. Я рад, что сегодня на встрече присутствуют представители посольств и консульств Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Беларуси, Турции. В части взаимодействия с представителями бизнес-сообщества этих стран возможности «народной дипломатии» Ассамблеи необходимо максимально использовать, - сказал Андрей Назаров.

Как рассказал Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев, данной неправительственной организацией реализовано более 2 тысяч мероприятий в разных странах мира. По его словам, регулярное общение с зарубежными коллегами свидетельствует о том, что европейские предприниматели хотят сохранить отношения с Россией вне зависимости от политики.

- Россия всегда будет страной, которую нельзя миновать и Башкортостан находится в самом ее центре. Для республики открыто огромное количество возможностей, и я искренне желаю их успешной реализации, - подчеркнул Станислав Королев.

Республика Башкортостан является активным участником внешнеэкономической деятельности и поддерживает международные связи со 113 странами мира. С 2017 года инвестиции евразийских стран-партнеров в Башкортостан выросли на 15,6% - с 1054 млн до 1219 млн долларов США. Для Башкортостано важно расширение внешнеэкономических связей с евразийскими странами. Сопровождение инвестпроектов осуществляется в режиме 24/7 – на региональном уровне отраслевыми ведомствами или Корпорацией развития, на муниципальном – бизнес-шерифами.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов обозначил, что республика окажет всестороннюю поддержку международных и межрегиональных проектов, в том числе инициируемых по линии Ассамблеи народов Евразии, чтобы они дошли до своего логического завершения, а гуманитарная и социальная составляющая «мягкой» дипломатии позволит нам идти в верном направлении.

В завершении круглого стола его участники отметили важность инструментов работы народной дипломатии в общей системе международных отношений.