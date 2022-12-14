Премьер-министр Башкирии предложил создать в Уфе музей предпринимательства

«Предпринимательской деятельности необходима популяризация. Мы создали альманах, теперь нужен и музей. Нужно обсудить и решить, как это лучше и быстрее сделать», — сказал Андрей Назаров. Также премьер-министр рассказал об истории своей семьи:

«Мои родители родились в Зилаире, и для меня недавно составили родословную. Изучив её, я узнал, что мой двоюродный дед получил серьезное ранение на войне: ему осколком сорвало часть лица. После войны он вернулся домой и создал в Зилаире леспромхоз. А я всегда думал, что это государственный леспромхоз. И вот многие годы леспромхоз работал: двоюродный дед возглавил его, а родной мой дед там трудился», — поделился Андрей Назаров.

Международная неделя бизнеса — ежегодное экономическое событие. В этом году оно объединит более 3 тыс. человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного форума состоится более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран.