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На Международной неделе бизнеса прошла торжественная церемония чествования меценатов «Слово. Дело. Честь»

От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова благодарность коллективам предприятий выразил и жителям республики Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров.

На Международной неделе бизнеса прошла торжественная церемония чествования меценатов «Слово. Дело. Честь»
На Международной неделе бизнеса прошла торжественная церемония чествования меценатов «Слово. Дело. Честь»

От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова благодарность коллективам предприятий выразил и жителям республики Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

– Проявив гражданскую сплоченность и высокую солидарность, вы деятельно откликнулись и стали активно помогать нашим добровольцам и мобилизованным. Это наши отцы, братья, мужья, сыновья, соседи, односельчане. Все те, чей тяжелый ратный труд не остался без вашей поддержки и внимания, – сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что широкая благотворительность имеет в Башкортостане глубокие исторические корни. Общество традиционно сплачивается и проявляет высокую сопричастность именно во времена тяжелых испытаний. Так, еще в Отечественную войну 1812 года башкиры в помощь армии доставили более 4 тысяч лошадей. В Великую Отечественную войну трудящиеся Башкирии собрали для фронта почти 5 млрд. рублей.

– Сегодня люди сами объединяются в волонтерские бригады. Помогают, кто чем может, просто потому, что Родине сейчас нужна помощь и, по зову сердца, нельзя остаться в стороне. С одной стороны – это наивысшее проявление гражданской зрелости. С другой – подтверждение укорененных и крепких традиций взаимопомощи и благотворительности. Иначе говоря, это в крови у нас, – подчеркнул Премьер-министр.

По словам Андрея Назарова, помощь жителей республики оказалась настолько существенной и масштабной, что встал вопрос организации ее сбора и доставки бойцам. Для централизованного обеспечения личного состава боевых подразделений, участвующих в специальной военной операции, в Башкортостане заработал Единый логистический центр по сбору гуманитарной помощи.

- Благодаря усилиям предприятий и жителей Башкортостана республика отправила в новые российские регионы строительные материалы, лес, металлоконструкции, оборудование и многое другое, без чего невозможно восстановление городов и сел, налаживание спокойной жизни. Очень важно и ценно, что вы бескорыстно поддерживаете наших ребят, которые выполняют свой долг и решают сложнейшие боевые задачи. Ваше неравнодушие и обеспокоенность за их судьбы является ярким примером патриотизма и активной гражданской позиции. Примите сердечную благодарность от моего имени, лица ребят, которые находятся на боевой службе и их семей, - сказал председатель правительства.

Указом Главы Республики Башкортостан за значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы Благодарностью Главы РБ отмечено Акционерное общество «Башкирская содовая компания» в лице генерального директора Эдуарда Маликовича Давыдова и председателя совета директоров Андрея Владимировича Пилипенко.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/19729/

Автор:Айбулат Ишназаров
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