На Международной неделе бизнеса прошла торжественная церемония чествования меценатов «Слово. Дело. Честь»

От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова благодарность коллективам предприятий выразил и жителям республики Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

– Проявив гражданскую сплоченность и высокую солидарность, вы деятельно откликнулись и стали активно помогать нашим добровольцам и мобилизованным. Это наши отцы, братья, мужья, сыновья, соседи, односельчане. Все те, чей тяжелый ратный труд не остался без вашей поддержки и внимания, – сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что широкая благотворительность имеет в Башкортостане глубокие исторические корни. Общество традиционно сплачивается и проявляет высокую сопричастность именно во времена тяжелых испытаний. Так, еще в Отечественную войну 1812 года башкиры в помощь армии доставили более 4 тысяч лошадей. В Великую Отечественную войну трудящиеся Башкирии собрали для фронта почти 5 млрд. рублей.

– Сегодня люди сами объединяются в волонтерские бригады. Помогают, кто чем может, просто потому, что Родине сейчас нужна помощь и, по зову сердца, нельзя остаться в стороне. С одной стороны – это наивысшее проявление гражданской зрелости. С другой – подтверждение укорененных и крепких традиций взаимопомощи и благотворительности. Иначе говоря, это в крови у нас, – подчеркнул Премьер-министр.

По словам Андрея Назарова, помощь жителей республики оказалась настолько существенной и масштабной, что встал вопрос организации ее сбора и доставки бойцам. Для централизованного обеспечения личного состава боевых подразделений, участвующих в специальной военной операции, в Башкортостане заработал Единый логистический центр по сбору гуманитарной помощи.

- Благодаря усилиям предприятий и жителей Башкортостана республика отправила в новые российские регионы строительные материалы, лес, металлоконструкции, оборудование и многое другое, без чего невозможно восстановление городов и сел, налаживание спокойной жизни. Очень важно и ценно, что вы бескорыстно поддерживаете наших ребят, которые выполняют свой долг и решают сложнейшие боевые задачи. Ваше неравнодушие и обеспокоенность за их судьбы является ярким примером патриотизма и активной гражданской позиции. Примите сердечную благодарность от моего имени, лица ребят, которые находятся на боевой службе и их семей, - сказал председатель правительства.

Указом Главы Республики Башкортостан за значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы Благодарностью Главы РБ отмечено Акционерное общество «Башкирская содовая компания» в лице генерального директора Эдуарда Маликовича Давыдова и председателя совета директоров Андрея Владимировича Пилипенко.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/19729/