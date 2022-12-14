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Кисә, 15:32

Башкортостан первым в России может принять закон о семейном бизнесе – ТПП России

Башкирия может стать первым регионом в России, который примет отдельный закон о семейном бизнесе.

Башкортостан первым в России может принять закон о семейном бизнесе – ТПП России
Башкортостан первым в России может принять закон о семейном бизнесе – ТПП России

Об этом заявила вице-президент ТПП России Елена Дыбова на заседании Всероссийского Семейного Совета «Развитие в кризис: задачи, вызовы, решения» в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. В форуме принимают участие представители семейных компаний из 40 регионов России.

«Есть регионы, которые уже приняли поправки в свои законы о поддержке малого и среднего предпринимательства. Это и Нижний Новгород, и Рязань. Но в Башкирии, действительно. может быть принят отдельный закон, потому что здесь сильна семейственность и поддержка предпринимателей. И мы очень рассчитываем, что вы станете лидерами, на который регионы у нас будут равняться»,- сказала вице-президент ТПП РФ.

Более подробно о законопроекте, который пройдет первое чтение в Госсобрании – Курултае РБ 15 декабря, рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов: «Сегодня семейные компании вынуждены существовать в российской экономике в общих алгоритмах с другими предприятиями малого и среднего бизнеса. Но законодательство не учитывает многих важных потребностей семейных предпринимателей».

По словам Хакимова, сегодня нет механизма наследования бизнеса как единого целого. По отдельности друг от друга в наследство переходят лишь элементы бизнеса: предприятие как имущественный комплекс, акции, доли в капитале обществ, недвижимость.

Ещё одна проблема, решению которой будет способствовать принятие нового закона, – это классификация налоговыми органами взаимодействия компаний как аффилированных и созданных путем дробления. Семейный бизнес подразумевает партнерство между родственниками. Зачастую такие компании могут быть обвинены в аффилированности, хотя это - развитие и диверсификация бизнеса.

По данным минпредпринимательства РБ, в республике к семейному бизнесу можно отнести около 2/3 субъектов МСП.

Автор:Айбулат Ишназаров
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