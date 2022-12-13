Товарооборот Башкирии с Турцией за январь-сентябрь увеличился на 42%

Товарооборот Башкортостана с Турецкой Республикой за январь-сентябрь 2022 года вырос на 41,7% к 9 месяцам 2021-го, сообщили в минВЭС РБ. Экспорт увеличился на 38,8%, импорт - на 64,3%.

В общем объеме товарооборота Башкирии среди 113 стран - торговых партнеров Турция находится на 6 месте.

«В Турции работает представитель региона Марат Тансыккужин в статусе прикомандированного сотрудника при Торгпредстве РФ. При его содействии в республику был привлечен ряд инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2,5 млрд руб. Прежде всего это два инвестпроекта компании «Sanica Pipe» по организации производства пластиковых труб и отопительных батарей на территориях индустриального парка «Уфимский» и ОЭЗ "Алга"», - рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Башкортостан занимает 5 место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции, по данным на декабрь 2021 года. Об этом сообщила председатель ассоциации «Российско-турецкий диалог» Мария Суворовская. В рамках Международной недели бизнеса-2022 она примет участие в секции «Башкортостан – Турция: промышленный диалог в новой реальности».

«В новой экономической реальности Турция играет особую роль стратегического партнера. Это обусловлено и географическим положением, и ролью логистического хаба, и широко диверсифицированной экономикой Турецкой Республики. Показательно, что сотрудничеству России с Турцией отведена отдельная секция. На сегодняшний день Башкортостан занимает пятое место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции. Опыт Башкортостана по работе с Турцией сегодня крайне полезен многим регионам. В рамках нашей секции мы обсудим промышленный диалог между Башкирией и Турцией. Есть много горизонтов и перспектив для развития взаимодействия между сторонами – обмен опытом и продвижение лучших кейсов, открытие совместных предприятий, размещение информации о производителях Башкирии на турецких маркетплейсах. На нашей площадке будет много уважаемых и авторитетных спикеров, мы готовимся к живому и конструктивному диалогу», - рассказала Мария Суворовская.

С 14 по 16 декабря в Уфе состоится Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие объединит более 3 тыс. человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного Форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран.