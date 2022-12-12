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Бөгөн, 12:30

Опыт Башкортостана по внедрению цифровых решений может стать примером для других регионов

Одним из ключевых мероприятий Международной недели бизнеса станет стратегическая сессия «Цифровизация управления экономикой региона и городским хозяйством», организатором которой выступает рабочая группа «Умный город» при Минстрое РФ. На площадке обсудят уникальный опыт Башкортостана по работе мультифункционального центра управления регионом.

Опыт Башкортостана по внедрению цифровых решений может стать примером для других регионов
Опыт Башкортостана по внедрению цифровых решений может стать примером для других регионов

Участие в секции планируют принять заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Модератором выступит генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства», директор центра компетенций цифровой трансформации бизнеса и государственного управления Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова.

«В некоторых регионах уже функционируют мультифункциональные центры управления регионом, ставшие ключевым элементом обеспечения комплексного управления регионами и городами. В Башкортостане реализуется собственная уникальная концепция такого центра, который демонстрирует свою эффективность в повышении качества управления и внедрения различных цифровых решений посредством экономико-аналитический блока и центра стратегических разработок.

Этот опыт может быть полезен всем регионам и может стать примером для масштабирования. Как это возможно сделать, комбинируя поддержку федерального центра и собственные возможности субъектов, обсудим на стратегической сессии», - рассказала Юлия Алферова.

Также эксперты обсудят ход реализации ведомственного проекта «Умный город» и работу по формированию обновленных индикаторов IQ городов, а также методику формирования оценки цифровых решений и концептуальное видение и обоснование предложениям по блоку индикаторов направления «Инвестиции, экономика, предпринимательство». Андрей Назаров расскажет о реализации стратегии цифровой трансформации в Республике Башкортостан в сферах государственного управления и развития городской среды.

Автор:Айбулат Ишназаров
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