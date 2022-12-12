Опыт Башкортостана по внедрению цифровых решений может стать примером для других регионов

Участие в секции планируют принять заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Модератором выступит генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства», директор центра компетенций цифровой трансформации бизнеса и государственного управления Фонда развития цифровой экономики Юлия Алферова.

«В некоторых регионах уже функционируют мультифункциональные центры управления регионом, ставшие ключевым элементом обеспечения комплексного управления регионами и городами. В Башкортостане реализуется собственная уникальная концепция такого центра, который демонстрирует свою эффективность в повышении качества управления и внедрения различных цифровых решений посредством экономико-аналитический блока и центра стратегических разработок.

Этот опыт может быть полезен всем регионам и может стать примером для масштабирования. Как это возможно сделать, комбинируя поддержку федерального центра и собственные возможности субъектов, обсудим на стратегической сессии», - рассказала Юлия Алферова.