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Кисә, 16:10

В преддверии наступления Нового года мобильный налоговый офис отправляется в Международный аэропорт «Уфа»

В преддверии наступления нового 2023 года мобильный налоговый офис отправляется в Международный аэропорт «Уфа», чтобы оказать помощь авиапассажирам, не уплатившим по каким-либо причинам имущественные налоги за 2021 год.

В преддверии наступления Нового года мобильный налоговый офис отправляется в Международный аэропорт «Уфа»
В преддверии наступления Нового года мобильный налоговый офис отправляется в Международный аэропорт «Уфа»

 

Два дня – 7 и 28 декабря – сотрудники УФНС России по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Долгового центра Республики Башкортостан и регионального Управления службы судебных приставов будут работать в зале регистрации №2 терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта.

Прилетевшим, транзитным и улетающим пассажирам будут доступны не только устное информирование по вопросам уплаты имущественных налогов, но и возможность получения квитанций на оплату задолженности перед бюджетом. Им также будет предложено подключиться к интерактивному сервису «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России и скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ» для комфортной и быстрой уплаты налогов и возможных долгов по налогам.

Таким образом, благодаря работе мобильного налогового офиса на территории аэропорта, жители Уфы и региона, а также гости нашей республики, отправляясь или возвращаясь из авиапутешествия, из первых рук получат информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам и получат квитанцию на ее уплату.

Рейс №2023 ждет своих пассажиров, следующих рейсом «Уфа – Новый год без долгов по налогам!».

Автор:Айбулат Ишназаров
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