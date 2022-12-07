В преддверии наступления Нового года мобильный налоговый офис отправляется в Международный аэропорт «Уфа»

Два дня – 7 и 28 декабря – сотрудники УФНС России по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Долгового центра Республики Башкортостан и регионального Управления службы судебных приставов будут работать в зале регистрации №2 терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта.

Прилетевшим, транзитным и улетающим пассажирам будут доступны не только устное информирование по вопросам уплаты имущественных налогов, но и возможность получения квитанций на оплату задолженности перед бюджетом. Им также будет предложено подключиться к интерактивному сервису «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России и скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ» для комфортной и быстрой уплаты налогов и возможных долгов по налогам.

Таким образом, благодаря работе мобильного налогового офиса на территории аэропорта, жители Уфы и региона, а также гости нашей республики, отправляясь или возвращаясь из авиапутешествия, из первых рук получат информацию о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам и получат квитанцию на ее уплату.

Рейс №2023 ждет своих пассажиров, следующих рейсом «Уфа – Новый год без долгов по налогам!».