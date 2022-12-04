В Уфе на юридическом форуме рассказали, какую помощь ЛНР оказали башкирские строители и врачи

Сегодня на прямую связь из одного из учреждений здравоохранения города Красный Луч Луганской народной республики с участниками VIII Общероссийского юридического форума вышли руководитель аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов и врачи – добровольцы из республики, которые помогают в лечении раненых воинов.

«За неполные восемь месяцев дорожники республики восстановили в ЛНР 28 участков дорог, наш асфальтобетонный завод за все это время выпустил более 15 тысяч тонн асфальта. Это существенная помощь нашей новой территории, учитывая тот факт, что в последний раз здесь укладывали асфальт в 1988 году. Наши дорожники все поставленные задачи на этот год выполнили, вчера они уехали домой и в мае продолжат свою работу в ЛНР.

К нашим медикам за помощью обращаются не только жители Луганской народной республики, но и ДНР, Запорожской области. Мы развернули госпиталь для долечивания раненых бойцов на 125 коек. 9 бригад медицинских специалистов численностью более 220 человек из Башкортостана приняли свыше 66 тыс. пациентов. Более половины из них – дети. Помощь республики по словам местных жителей дорогого стоит», - сказал Азамат Абдрахманов.

Старший группы медицинской бригады врачей из Башкортостана врач УЗИ Татьяна Добрейкина рассказала, что наши медики оказывают профессиональную помощь взрослым и детям, также выезжают на профосмотры, работаем в госпитале, где мы пролечили 387 бойцов с 5 октября, 122 бойца сейчас лечатся в госпитале. Они получают полный курс лечения. Благодаря гумпомощи, которая приходит с республики у наших бригад есть все необходимое для лечения», - отметила врач.

Лейтенант Ринат Янтурин, участник СВО поблагодарил от имени всех бойцов руководство Башкортостана за их внимание и поддержку земляков, а также врачей, которые оказывают на месте квалифицированную медицинскую помощь.

Азамат Абдрахманов рассказал, что строители республики оказывают большую помощь в восстановлении и строительстве социальных объектов.

По его словам, сейчас идет интеграция правовых актов ЛНР с законами России.

«Наши коллеги используют опыт Башкортостана в этом направлении. В частности законодатели ЛНР взяли за основу при разработке своего законопроекта взят закон республики «О правительстве Башкортостана». Мы работаем и составе правительственной комиссии по формированию органов исполнительной власти ЛНР», - сказал Азамат Абдрахманов.