Радий Хабиров на VIII Общероссийском юридическом форуме поздравил коллег с Днем юриста

Он отметил, что профессия юриста очень важна и она всегда будет олицетворять лучшие человеческие качества, высокие компетенции, верность профессиональному долгу.

Глава региона также подчеркнул, что в этом году свой 15-летний юбилей отмечает региональное отделение Ассоциации юристов России, и в свое время он вместе с премьер-министром правительства республики Андреем Назаровым стоял у истоков его создания.

«На сегодняшний день – это крепкая ассоциация, которую высоко оценивают федеральные коллеги, наше региональное отделение постоянно занимает первые места. Я хотел бы поблагодарить сотрудников регионального отделения и членов ассоциации, которые оказывают реальную помощь нашим людям. В последние годы было много вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией, санкциями, проведением специальной военной операции и людям, безусловно, нужна была грамотная юридическая помощь. Вы такую поддержку нашим жителям дали, помогаете и жителям новых территорий, вынужденным переселенцам, семьям мобилизованным, им самим, добровольцам, вы занимаетесь очень нужным делом», - сказал Радий Хабиров.

Отметим, что Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России за 15-летнюю деятельность оказало бесплатные юридические консультации порядка 45 тысячам жителей республики. В том числе в 2022 году правовая помощь оказана 5 тысячам человек.

Отдельно фокус внимания отделения был направлен на работу с вынужденными переселенцами. Для них была выпущена правовая брошюра, где в доступной форме даны разъяснения, как получить российское гражданство, даны основные моменты гражданского, семейного, уголовного права, указана информация по защите прав потребителей.

Глава республики вручил орден Салавата Юлаева председателю Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергею Степашину.

Автор:Азат Гиззатуллин

https://www.bashinform.ru/news/politics/2022-12-04/radiy-habirov-na-viii-obscherossiyskogo-yuridicheskogo-forume-pozdravil-kolleg-s-dnem-yurista-3056795