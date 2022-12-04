Проект закона о Правительстве ЛНР сформирован на основе закона о Правительстве Башкортостана

4 декабря в Уфе проходит VIII Общероссийский юридический форум, ключевым событием которого стал Круглый стол на тему «Гуманитарная миссия права – ориентир нашего времени». Мероприятие, которое прошло в Центре управления Республикой Башкортостан, приурочено к празднованию Дня юриста в Российской Федерации и 15-летию Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России.

В своем выступлении, Председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Степашин подчеркнул, что в сегодняшнее непростое время главная задача — это помочь людям не словом, а реальным делом.

– Это и выплаты, это и пенсии, это помощь семьям мобилизованных и раненым. Мы столкнулись с совершенно новой реальностью. Я очень рассчитываю, что сегодняшний наш разговор будет не просто диалогом о том, что нужно делать, но и будут конкретные результаты. Республику я хочу поздравить с тем, что здесь одна из лучших ассоциаций юристов. Хочу сказать большое спасибо Радию Хабирову, так как он первый возглавил ее, благодарю за то, что в регионе все юристы с человеческим лицом. Сегодня Башкортостан это один из лучших субъектов Российской Федерации, где люди стали жить лучше, – отметил Сергей Степашин.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Павел Крашенинников также поздравил всех собравшихся юристов с профессиональным праздником.

– Право это не только закон, это все-таки какое-то культурное явление, социальное. База, ядро этого, конечно, законодательство, но все же право намного шире. В том числе образовательная функция, научная, правоприменительная и другие. Я хотел бы также обратить внимание на гуманитарную миссию, это «человеческая» функция права заключена в том, что она должна защищать конкретного человека, – сказал Павел Крашенинников.

Затем слово взял Андрей Назаров, который обратил внимание на то, что юридическое сообщество республики вносит значительный вклад в развитие правовой деятельности, где юристы, по призванию своему, защищают интересы и права граждан. По словам Премьер-министра, сегодня масштабы гуманитарной политики – гораздо глобальнее, где республика деятельно поддерживает новые российские регионы.

– Начиная с марта, из Башкортостана в Донецкую и Луганскую Народные республики направлено 34 гуманитарных конвоя. Мы восстанавливаем инфраструктуру, ремонтируем и строим социальные объекты, оказываем медицинскую помощь. В Луганскую Народную Республику мы направили 9 бригад медицинских специалистов численностью более 220 человек. Они приняли свыше 66 тысяч пациентов. Более половины из них – дети. Следующий, не менее важный, акцент в гуманитарной политике – поддержка наших военнослужащих и их семей. Они получают полный пакет социальных услуг и выплат. Наряду с федеральными гарантиями мы реализуем республиканский План мероприятий, который включает 32 меры. На эти цели из бюджета уже предусмотрено более 500 млн рублей, а в следующем году – порядка 1,5 млрд рублей, – сказал Андрей Назаров.

Резюмируя свое выступление, руководитель кабмина отметил, что гуманитарная политика формируется не только в высоких кабинетах. По его словам, в ее реализации участвуют все ветви власти, юридическое сообщество и, практически, все граждане страны, как одна большая семья.

– Именно в объединении, интеграции и защите сегодня заключается наша высшая цель, – подытожил Премьер-министр.

Во время выступления Руководителя Правительства Башкортостана состоялось два прямых включения. Первое из госпиталя в Красном Луче Луганской народной республики, где на прямую связь вышел находящийся в командировке Руководитель Аппарата Правительства республики Азамат Абдрахманов, врачи и раненые бойцы. Как сообщил Азамат Абдрахманов, проект закона о правительстве ЛНР сформирован на основе закона о правительстве Башкортостана. По его словам, представители региона в составе различных комиссий участвуют в интеграции нормативно-правовых актов ЛНР в российское законодательство и в ближайшее время проект закона о правительстве ЛНР будет внесен в законодательный орган.

Второе включение состоялось с места слаживания добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. После видеобеседы, Андрей Назаров и докладчики форума пожелали удачи и скорейшего возвращения домой всем участникам телемоста.