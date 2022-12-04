Андрей Назаров: Концепция гуманитарной политики России сегодня наполняется новыми смыслами

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем выступлении на круглом столе VIII Общероссийского юридического форума отметил, что юридическое сообщество Башкортостана вносит значительный вклад в развитие правовой деятельности.

«Не случайно на логотипе нашего форума сегодня изображен щит. Символически щит обозначает защиту. Конечно, юристы, по призванию своему, защищают интересы и права граждан. Гуманитарная политика в современных условиях внешнего давления и геополитических противостояний также смещает акцент на защиту «идеалов Русского мира». Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики России, утвержденной в сентябре указом Президента Российской Федерации. Сегодня она наполняется новыми смыслами.

Долгое время мы ориентировались, прежде всего, на развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Сейчас же помощь и защита понадобилась уже нашим соотечественникам. Для эффективного решения новых задач важна системность, подразумевающая единство норм права, политических решений и действий. Безусловно, форма и рамки гуманитарной политики определяются федеральным центром. А вот ее конкретное наполнение происходит в регионах. Поэтому, вполне обоснованно говорить о региональном измерении гуманитарной политики. Конечно, этот тренд для регионов не является чем-то новым», - отметил Андрей Назаров.

Он напомнил об исторических фактах. В Отечественную войну 1812 года башкиры в помощь армии доставили более 4 тысяч лошадей. А на пожертвования началось восстановление разрушенного французами Донского монастыря в Москве. В Великую Отечественную войну трудящиеся Башкирии собрали для фронта почти 5 млрд. рублей. В 1943 году у нас был создан Комитет по оказанию помощи Ворошиловградской области Украины. Сегодня это территория Луганской Народной Республики. Жители республики знают о подвиге в годы войны 20 учалинских пастухов-погонщиков. В 1944 году за несколько месяцев пешим способом они перегнали в Харьковскую область три стада крупного рогатого скота. После изгнания нацистов республика активно включилась в восстановление Донбасса, собирали средства на строительство школ.

Актуальность гуманитарной политики не снижалась и в мирные времена. 8 тыс. человек из Башкирии участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Республика быстро откликнулась и на страшную трагедию в Спитаке. В 2014 году Башкортостан, одним из первых в стране, взял шефство над Белогорским районом Крыма.

«Сегодня масштабы гуманитарной политики – гораздо глобальнее. Мы деятельно поддерживаем новые российские регионы. Начиная с марта, из Башкортостана в Донецкую и Луганскую Народные республики направлено 34 гуманитарных конвоя. Мы восстанавливаем инфраструктуру, ремонтируем и строим социальные объекты, оказываем медицинскую помощь. В Красном Луче обустроили детские игровые и спортивные площадки. Отремонтировали водопровод. К началу учебного года восстановили Петровскую школу имени генерал-майора Шаймуратова! Сейчас ремонтируем Краснолучинскую школу № 7. Подготовили к зиме 10 многоквартирных домов и 15 социальных объектов. Ремонтируем улицы в Красном Луче и Петровском. Для этого доставили из республики и запустили на месте асфальтобетонный завод!

В Луганскую Народную Республику мы направили 9 бригад медицинских специалистов численностью более 220 человек. Они приняли свыше 66 тыс. пациентов. Более половины из них – дети», - рассказал Андрей Назаров.

Премьер – министр отметил, что ключевым элементом нашей гуманитарной политики является помощь беженцам. Начиная с апреля, в республику приехали 873 человека. Достойные условия для них созданы в пунктах временного размещения. Сейчас в них проживают почти 670 человек. Всем им предоставляются социальные выплаты. Кроме этого, оказывается всемерная поддержка в части трудоустройства и медицинской помощи. Кстати, с апреля в уфимских пунктах размещения родилось три мальчика.

Благодаря гранту Президента России в одном из пунктов пребывания в Уфе было открыто два компьютерных класса для школьников и студентов. При этом выяснилось, что некоторые ребята никогда не работали с компьютерной техникой. К их обучению подключаются волонтеры.

«Следующий, не менее важный, акцент в гуманитарной политике – поддержка наших военнослужащих и их семей. Они получают полный пакет социальных услуг и выплат. Наряду с федеральными гарантиями мы реализуем республиканский План мероприятий. Он включает 32 меры. На эти цели из бюджета уже предусмотрено более 500 млн. рублей, а в следующем году – порядка 1,5 млрд. рублей. Также мы ведем большую работу по отправке гуманитарных грузов нашим бойцам. Решением Главы республики Радия Фаритовича Хабирова создан единый логистический центр. Помогаем и по другим направлениям.

Гуманитарная политика формируется не только в высоких кабинетах. В ее реализации участвуют все ветви власти, юридическое сообщество и, практически, все граждане нашей страны, как одна большая семья. Именно в объединении, интеграции и защите сегодня заключается наша высшая цель», - подытожил Андрей Назаров.