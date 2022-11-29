Башкортостан вошел в ТОП-10 субъектов по количеству приобретенного ПО

Ровно год назад министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин, выступая на круглом столе по вопросам цифровой трансформации и развитию IТ-отрасли на Международной неделе бизнеса – 2021 «Инвестиции в будущее», сообщил о первой тысячи приобретенных программных продуктов субъектами малого и среднего предпринимательства.

– Попадание Башкортостана в десятку регионов по количеству приобретенного ПО показывает, что отечественные программные продукты пользуются спросом. Причем в республике их приобретают не только субъекты МСП, но и другие, крупные организации. Все это также говорит об активной деятельности республиканских предприятий, которые применяют на практике передовые цифровые инструменты для развития своего бизнеса, – отметил министр.

В рейтинге субъектов Башкортостан занял 10 строчку, первые три позиции заняли города федерального значения и Московская область, опередили в рейтинге Башкортостан Самарская и Нижегородская области.

По данным третьего квартала текущего года всего в Башкортостане приобретено со скидкой 50% 8 399 единиц офисного программного обеспечения российского производства.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса запущена в прошлом году Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Льготные условия реализованы благодаря компенсации половины стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. Такая мера поддержки позволяет поддержать и разработчиков отечественных облачных решений, и представителей бизнеса.