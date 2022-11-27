Пройдет VIII Общероссийский юридический форум

Мероприятие приурочено к празднованию Дня юриста в России и 15-летию Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Участники мероприятия обсудят гуманитарную политику страны и регионов. Как отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, сейчас необходимо сформировать верный вектор развития во всех направлениях и сферах, в том числе и в юрисдикции.

- В нынешних реалиях важно укрепить и масштабировать гуманитарную миссию и действовать строго во благо жителей нашей страны, - отметил Андрей Назаров. - Башкортостанское отделение Ассоциации юристов может сыграть в этом деле значительную роль. На протяжении 15 лет оно стоит на защите прав человека и зарекомендовало себя как высокопрофессиональное и добросовестное сообщество юристов республики.

В рамках Форума запланированы ряд событий: презентация книги Павла Крашенинникова «От племени к империи. Возникновение русского государства и права», открытие бюста известному адвокату, видному судебного деятелю Петру Россинскому, а также церемония вручения ежегодной юридической премии «Юрист года».